Osam arhetipova u vezi: Koji ste vi i što to znači za ljubavni život

Jeste li kameleon, solo igrač ili pak ugoditelj? Novozelandska psihologinja Karen Nimoo kaže da svi ljudi pripadaju jednom od osam tipova, koji utječe na to kako se povezujemo u vezi te općenito biramo svoju ulogu

<p>Naši stilovi funkcioniranja u vezi, ili arhetipovi, splet su naše biologije, temperamenta, emocionalne povijesti, iskustava i povratnih informacija koje nam je svijet poslao. I, naravno, jedna veličina ne odgovara svima. Ljudi nisu apsolutni, dok jedan stil nastoji dominirati, svi se prelijevamo preko rubova u druge kategorije, tvrdi psihologinja Karen Nimoo s Novog Zelanda za<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8864179/Psychologist-reveals-8-relationship-archetypes.html"> Daily Mail</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najluđi prekidi</strong></p><p>Ona kaže kako postoji 8 arhetipova ljubavnih veza, a razumijevanje koji arhetip najbolje opisuje vaš stil odnosa može vam pomoći objasniti zašto padate u određene obrasce ponašanja kad ste u ljubavnoj vezi. Iz istog je razloga jednako važno razumjeti arhetip odnosa vašeg partnera.</p><h2>1. Izbjegavač</h2><p>Izbjegavači su tipovi koji se bore s tim da se potpuno obvežu jednoj osobi do te mjere da će 'imati jednu nogu na vratima' u svakoj vezi i svom partneru nikad neće dati 100 posto sebe. Njima treba dodatna podrška i dodatno uvjeravanje u ljubav jer su u prethodnim vezama bili iznevjereni. Oni možda nikad neće biti spremni potpuno se predati, a u dugotrajnim vezama mogu ostati samo ako im obećate da će 'vrata uvijek biti malo otvorena' i općenito im svojim ponašanjem date osjećaj veće slobode nego u klasičnim odnosima.</p><h2>2. Ugoditelj</h2><p>Ovakav tip osobe vrlo je poželjan i u prijateljstvima i vezama. Oni su dobroćudni, vrlo ljubazni i svoje najdraže u svim situacijama stavljaju ispred sebe i svojih potreba. Žrtvovat će svoje snove ako to znači da će usrećiti druge. No oni moraju naučiti sebe staviti na prvo mjesto, inače će se nakon nekog vremena u vezi početi osjećati iscrpljeno ili nezadovoljno budući da su drugu stranu navikli da malo traže.</p><h2>3. Zabrinuti</h2><p>Kao što i samo ime govori, ovi tipovi ne mogu se odvratiti od onoga što se dogodilo u prošlosti ili razmišljanju o tome što bi se moglo dogoditi u budućnosti. Nesigurnost im je najgori neprijatelj. No unatoč tome mogu biti 'iznenađujuće čvrsti u krizi jer dobro funkcioniraju kad su pod pritiskom', objašnjava Karen. Ako je vaš partner takav, trebat će mu sigurnost. Oni će također vjerojatno preuzeti ulogu planera u vašoj vezi pa ćete se možda morati odmaknuti i dopustiti da se to dogodi. Možda će biti potrebno strpljenje da im se dopusti da preuzmu kontrolu, ali sjetite se da to čine radi vlastite dobrobiti.</p><h2>4. Sidro</h2><p>Oni su savršeni partneri. Prizemljeni su i zreli i spremni na diskusiju i kompromise. Neovisni su, no u tome ne i hladni te lako shvaćaju razloge druge strane. S njima su veze veoma jednostavne, no važno je da ih se ne uzima zdravo za gotovo jer u tom slučaju lako odlaze.</p><h2>5. Kameleon</h2><p>Kameleoni imaju manje fiksno ponašanje od ostalih arhetipova i mijenjaju svoja mišljenja i ponašanje na temelju svojih osjećaja. Imati takvog promjenjivog partnera teško je jer nikad ne znate što ćete dobiti ili što bi moglo utjecati na njihovo raspoloženje. Zbog toga analizirajte možete li se s time dugoročno nositi. Ako ste vi kameleon, tada osvijestite svoje ponašanje te odajte partneru priznanje što trpi vaše 'hirove'.</p><h2>6. Nositelj</h2><p>Ako vas partner opisuje kao 'svoju stijenu', onda ste vi ovaj tip. To su staložene osobe na koje se uvijek možete pouzdati kad u životu krenu problemi. Problem u vezi s ovim tipom ljudi može biti taj što oni teško izražavaju svoje brige ili emocije. Ako ste vi taj, onda poradite na razvijanju ove strane sebe. Ako ste u vezi s takvim tipom, posvetite im malo vremena kako biste im pomogli da pristupe ovom dijelu sebe.</p><h2>7. Kontrolor</h2><p>Kao što mu samo ime govori, kontrolor je netko tko uživa biti glavni - kontrolirati situaciju - i uvijek će željeti sebe staviti na prvo mjesto. Međutim, oni također mogu biti skloni manipuliranju svog partnera. Kontrola ponašanja trebala bi biti crvena zastava i natjerati vas da ozbiljno preispitate dugoročnu vezu.</p><h2>8. Solo igrač</h2><p>Oni su veoma neovisni te trebaju mnogo vremena za sebe. Vole provoditi vrijeme sami sa svojim prijateljima te se žele posvetiti svojim hobijima - sami. Veza s njima može biti problem ljudima koji od veze očekuju potpuno zajedništvo jer oni to ne znaju pružiti. Ako ste vi taj morate se ponekad prilagoditi partneru i njegovim potrebama, a ako ste u vezi sa solo igračem, onda ćete morati inzistirati na zajedničkom vremenu.</p>