Kako pokazuju da im partnerica nedostaje: Ovan ljubomorom, Bik je uvijek blizu, Rak pati

S muškarcem Blizancem nije lako, jedan dan može govoriti da mu nedostajete, a drugi dan ignorirati vaše poruke i pozive. Lav pokazuje da mu partnerica nedostajete tako što stalno traži njezinu pažnju

<h2>Ovan </h2><p>Ovan je po prirodi izuzetno konkurentan, pa se zna osjećati nesigurno ako pomisli da bi mu netko mogao 'oteti' partnericu. On će ljubomorom pokazivati da mu nedostajete. </p><p>Vidi li svoju partnericu da razgovara s nekim muškarcem, neće nimalo dvojiti pokazati da nije sretan zbog toga.</p><p>Ovan ženu želi samo za sebe, no iako zna biti previše ponosan priznati da mu nedostajete, nije previše ponosan pokazati da je ljubomoran.</p><h2>Bik </h2><p>Iako je Bik vrlo predan svojim vezama, često je previše tvrdoglav u priznanju da mu partnerica nedostaje i to zna biti razlog zašto je vrlo toliko teško 'pročitati' muškarca Bika.</p><p>On se mrzi osjećati nesigurno, pa će često činiti sve što je u njegovoj moći da ukloni taj osjećaj, ali to opet ne znači kako će u potpunosti uspjeti u tome.</p><p>Najbolji način da saznate koliko mu nedostajete je to koliko se trudi biti prisutan u vašem životu. Ako mu nedostajete, ostat će u vašoj blizini.</p><h2>Blizanci </h2><p>Muškarce ovog znaka je izuzetno teško 'čitati' jer su njihovi osjećaji vrlo nedosljedni. Jednog vam dana može vrlo iskreno govoriti da mu nedostajete, a drugi dan ignorirati sve vaše poruke i pozive.</p><p>Blizanci su iskreni u oba slučaja, no problem je što su prevrtljivi i neodlučni - ne mogu shvatiti koji osjećaj im je intenzivniji. Zapravo, sami sa sobom se bore dok partnerica ispašta u svemu tome jer ne zna na čemu je.</p><p>Da biste točno znali što muškarac Blizanac misli, trebate mu dati vrijeme potrebno da shvati da mu nedostajete. Jer kad dođe do ovog zaključka, odmah će vam to priznati.</p><h2>Rak</h2><p>Rak je vrlo emotivan, pa ukoliko mu nedostajete, bit će mu teško to ne pokazati. Prava istina je ta da je više privržen vašoj vezi nego je toga možda svjestan.</p><p>Muškarac Rak često se teško riječima izražava da mu partnerica nedostaje, no to će pokazati svojim postupcima.</p><p>Zapitajte se: 'Odgovara li odmah na moje poruke? Nudi li mi pomoć u jednostavnim zadacima? Koristi li svaku priliku da me vidi?'. Ako je tako, sigurno mu nedostajete.</p><h2>Lav </h2><p>To je obično muškarac kojemu je pažnja partnerice potrebna u svakom trenutku. </p><p>Lav pokazuje da mu nedostajete nagovještavajući želju za vašom pažnjom, i to vjerojatno neće napraviti previše suptilno.</p><p>Ako vas pita zašto cijeli dan niste odgovorili na njegove poruke ili zašto mu niste uzvratili telefonski poziv, to je znak da mu nedostajete. Zapravo, vjerojatno cijeli dan 'razbija glavu' pitajući se nedostaje li on i vama.</p><h2>Djevica </h2><p>Iako je muškarcu Djevici ugodno u vašem društvu, on zna ponekad biti pomalo sramežljiv. Pokazivanje toga koliko mu nedostajete za njega zna biti teško - razmišlja o tome, ali kao da ima neku kočnicu u sebi kada te emocije treba pokazati ili izgovoriti: 'Nedostaješ mi'.</p><p>Želite li znati nedostajete li muškarcu Djevici, prvo morate preuzeti inicijativu i priznati mu to vi sami. Možda neće imati dovoljno samopouzdanja da potom i on sam to izgovori, ali definitivno će to napraviti. </p><h2>Vaga </h2><p>Vaga je vrlo društveni tip muškarca koji ne može podnijeti da bude sam, pa mu vjerojatno nedostajete čak i više nego što on nedostaje vama.</p><p>Sjajna stvar kod muškarca Vage je što cijeni iskrenost, istinu i poštenje. Znači, ako mu nedostajete, budite bez brige da će vam to reći i pokazati bez imalo oklijevanja.</p><p>On nije tip koji uljepšava istinu i važna mu je iskrenost te otvorenost u osjećajima. Ukoliko vam muškarac Vaga nedostaje, trebali biste biti iskreni i reći mu. Cijenit će to više nego što mislite.</p><h2>Škorpion </h2><p>Jedna od najistaknutijih osobina muškarca Škorpiona je njegova strast. Zapravo su strastvene geste za njega najbolji način da izrazi svoje osjećaje.</p><p>Ipak, on je vrlo tajnovita osoba, pa ako mu nedostajete vjerojatno to neće priznati, ali svoju strast neće moći sakriti pa ćete to moći sami zaključiti po njegovom ponašanju.</p><p>Također, ako i dalje želi napraviti sve i svašta za vas, budite sigurni da mu nedostajete.</p><h2>Strijelac </h2><p>Ovom tipu muškarca treba malo više vremena da bi shvatio je li veza ozbiljna ili nije. Njemu je potreban prostor kako bi shvatio kako se osjeća i što osjeća prema partnerici.</p><p>Možda će mu trebati malo vremena, ali kad Strijelcu počnete nedostajati, bit će iskren i reći će vam, samo budite strpljivi.</p><h2>Jarac </h2><p>Jarac ozbiljno pristupa apsolutno svemu u životu i ima snažnu samokontrolu pa mu nije teško zadržati za sebe ono što osjeća.</p><p>Budući da je vrlo tvrdoglav, muškarac Jarac vjerojatno čeka da partnerica prva otkrije svoje osjećaje.</p><p>Iako to nije lako, u ovom slučaju žena treba biti ta koja će prva pokazati emocije i reći Jarcu da joj nedostaje. <br/> Ukoliko vam je to ipak malo previše, jednostavno budite direktni i pitajte ga što osjeća za vas. Možda je tvrdoglav, ali je i iskren.</p><h2>Vodenjak </h2><p>Vodenjak je sklon bježanju od bilo kakvog emocionalnog izražavanja, pa vrlo teško priznaje koliko mu nedostajete.</p><p>Najbolji način za otkrivanje nedostajete li muškarcu Vodenjaku je obraćanje pažnje na način kojim govori o vama.</p><p>Ako vas spominje u svojim budućim planovima, govori o vašoj prošloj i sadašnjoj vezi ili se zanima za vaš život, definitivno mu nedostajete i želi provoditi s vama što je više vremena moguće. Iako mu je teško govoriti o svojim osjećajima, nije mu teško gajiti te osjećaje u sebi.</p><h2>Ribe </h2><p>Ribe su jedan od najemotivnijih i najromantičnijih znakova zodijaka. Kod muškarca rođenog u ovom znaku nema skrivanja emocija, vaganja i sličnog. Kada se zaljube i zavole ženu, napravit će baš sve za nju.</p><p>Zato, ne brinite! Muškarac Riba će vam pokazivati da mu nedostajete kad god ima priliku za to, i ponavljati to ako treba svaki dan, prenosi Your Tango.