Ako nemate genetsku anomaliju, vjerojatno ćete tijekom života susretati ljude koji vam se ne sviđaju. Bilo da je to svekrva ili netko od vaših kolega, sigurno ćete naići na nekoga s kime jednostavno nećete kliknuti. Deep Patel, autor knjige 'A Paperboy’s Fable: The 11 Principles of Success', pomaže nam da se prisjetimo da nitko nije savršen, a to uključuje i nas same.

U postu na blogu za Entrepreneur.com, Patel ističe neke savjete koje uspješni ljudi koriste za obračun s ljudima s kojima se ne slažu. Malo je vjerojatno da ćete jednostavno moći izbjeći ljude koji vam se ne sviđaju, zapravo, Patel tvrdi da ako se ograničite na to s kime možete i želite surađivati, ograničavate se samo na sebe.

Umjesto da zakopate glavu u pijesak, pokušajte promijeniti perspektivu na način na koji to čine uspješni ljudi. Evo nekoliko savjeta.

1. Prihvatite da se ne možete sporazumjeti sa svima

Koliko god se nadamo da će nam se svidjeti svi koje upoznamo, to često jednostavno nije slučaj. Patel kaže da je prvi korak u suočavanju s ljudima s kojima ne kliknete prihvaćanje da se nitko ne slaže sa svima, i to je u redu. To ne znači da ste loša osoba i to ne znači da oni jesu.

Prema psihologinji dr. Susan Krauss vjerojatno vi i ta osoba jednostavno niste dobar spoj. Savjetnica i autorica Beverly D. Flaxington objašnjava da naši stilovi ponašanja mogu stvoriti probleme između ljudi. Neki su dominantni, dok su drugi plašljivi. Neki su ljudi optimisti, a drugi se smatraju 'realistima'.

2. Pokušajte okrenuti na pozitivno ono što govore

Krauss kaže da obratite pažnju na to kada i kako se ljudi ponašaju drugačije. Vaš bližnji vam možda nije htio reći da niste baš pametni, a vaš vas kolega možda zapravo ne pokušava sabotirati. Čak i ako vas osoba s kojom imate poteškoća namjerno sabotira, zbog bijesa ćete vjerojatno vi ispasti loši.

3. Budite svjesni vlastitih osjećaja

Patel kaže kako je važno zapamtiti da su važne vaše vlastite emocije, ali u konačnici vi sami kontrolirate kako reagirate na situacije. Ljudi će vas izluđivati ​​samo ako im to dopustite. Zato nemojte dopustiti da vam bijes izmakne kontroli. Ako vas netko ljuti, prepoznajte te osjećaje i onda ih pustite bez interakcije s osobom. Ponekad će samo smiješak i kimanje glavom uspjeti.

Ključ je, kaže Patel, u postupanju prema svima s kojima se susrećete s jednakom razinom poštovanja. To ne znači da se morate slagati s osobom koja vam se ne sviđa ili pristajati na ono što ona govori, ali trebali biste se ponašati civilizirano i biti pristojni. Pritom možete ostati stabilni što se tiče problema s tom osobom, a ne biti netko koga osobno napadate, što bi vam trebalo dati prednost.

4. Nemojte to shvaćati osobno i dajte si malo prostora

Često je neslaganje vjerojatno nesporazum. Ako nije i vi se zaista s nekim ne slažete, pokušajte to vidjeti iz njegove perspektive. Pokušajte ne pretjerivati, jer možete pretjerati, što znači da će stvari eskalirati brzo i žestoko. Pokušajte se izdići iznad svega usredotočujući se na činjenice i pokušajte zanemariti kako druga osoba reagira, bez obzira koliko to bilo smiješno ili iracionalno. Koncentrirajte se na problem, kaže Patel, ne na osobu.

Ako vam treba malo prostora, uzmite ga. Potpuno je normalno da uspostavite svoje granice i odlučite kada komunicirate s nekim. Kada radite, uzmete time-out i malo prostora za disanje. Predsjednik TalentSmart-a dr. Travis Bradberry to jednostavno objašnjava u postu na LinkedInu: 'Kad biste pušili, biste li sjedili u jednoj prostoriji cijelo popodne udišući taj dim? Ne, otišli biste se i udahnuli malo svježeg zraka'.

5. Mirno izrazite svoje osjećaje i pitajte neutralnu osobu za mišljenje

Obično je način komunikacije važniji od onoga što zapravo kažemo. Ako vas netko više puta nervira i to dovodi do većih problema, Patel kaže da je vjerojatno vrijeme da nešto kažete.

Međutim, sukob ne mora biti agresivan. Patel preporučuje upotrebu 'Ja' izjava, kao što je 'Mene živcira kad to radiš, pa molim te da to učiniš umjesto toga...'. Ako budete što precizniji, vjerojatnije je da će ta osoba uzeti u obzir ono što govorite. Također će im to pružiti bolju priliku da i oni podijele svoju stranu priče.

Krauss kaže da bi mogla biti dobra ideja koristiti drugu osobu kao posrednika u tim raspravama jer ona može dovesti do razine objektivnosti u situaciji. Možda nećete završiti kao prijatelji, ali možda ćete pronaći način za učinkovitu komunikaciju i suradnju. Također kaže kako je učenje rada s ljudima koji su vam teški vrlo ispunjavajuće iskustvo i moglo bi postati još jedan način da pokažete koliko dobro prevladavate barijere.

6. Odaberite svoje bitke

Ponekad je možda lakše pustiti stvari. Nije sve vrijedno vašeg vremena i pažnje. Morate se zapitati želite li doista biti u kontaktu s tom osobom ili bi vaš trud možda bilo bolje potrošiti samo na nastavak posla ili bilo što drugo što radite. Patel kaže da je najbolji način da se to shvati vaganjem je li problem situacijski. Hoće li nestati s vremenom ili bi se moglo pogoršati? Ako je ovo drugo, možda bi bilo bolje potrošiti energiju na njegovo rješavanje prije ili kasnije. Ako je riječ samo o okolnostima, vjerojatno ćete to poprilično brzo preboljeti.

7. Ne budite defenzivni

Ako otkrijete da vas netko neprestano omalovažava ili se usredotočuje na vaše nedostatke, nemojte odmah 'gristi'. Najgore što možete učiniti je biti obrambenog stava. Patel kaže da će im ovo samo dati više snage. Umjesto toga, usmjerite prema njima svjetla reflektora i počnite ih ispitivati, poput onoga u čemu je konkretno njihov problem u tome što radite.

Ako vas počnu maltretirati, recite im. Ako žele da se prema njima ponašate s poštovanjem, to moraju zaraditi tako što će prema vama biti ljubazni. Doktorica Berit Brogaard, neuroznanstvenica, objašnjava da ogovaranje i maltretiranje na radnom mjestu mogu biti metoda igre moći ili način zastrašivanja drugih.

Ako želite biti podli kako biste natjerali nekoga da se složi s vama, postoje psihološki trikovi koje možete koristiti. Istraživanje sugerira da biste trebali razgovarati brže kad se ne slažete s nekim kako bi on imao manje vremena za obradu onoga što govorite. Ako mislite da se možda slažu s vama, usporite kako bi imali vremena prihvatiti vašu poruku.

8. U konačnici, sjetite se da sami kontrolirate svoju sreću

Ako vam netko stvarno ide na živce, može biti teško vidjeti širu sliku. Međutim, nikada ne smijete dopustiti da vam netko drugi ograničava sreću ili uspjeh. Ako utvrdite da njihovi komentari zaista dopiru do vas, zapitajte se zašto je to tako. Jeste li nesvjesni nečega ili ste zabrinuti zbog nečega na poslu? Ako je tako, usredotočite se na to, umjesto da slušate tuđe prigovore.

Sami imate kontrolu nad svojim osjećajima, zato se prestanite uspoređivati ​​s bilo kim drugim. Umjesto toga, podsjetite se na sva svoja postignuća i ne dopustite da netko stekne moć nad vama samo zato što vam na trenutak upropasti dan, piše Independent.