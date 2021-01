Najvažniji pojedinačni sastojak formule uspjeha je znati kako se slagati s ljudima, govorio je bivši predsjednik SAD-a Theodore Roosevelt i bio je u pravu. Izgradnjom pozitivnih odnosa s drugima i sami postajemo sretniji, ispunjeniji, zdraviji i zadovoljniji na svim područjima života.

Osam odličnih savjeta kako izgraditi dobre odnose s ljudima:

1. Prihvatite i slavite razlike

- Jedan od najvećih izazova koje doživljavamo u vezama s drugim ljudima je činjenica da smo različiti. Svijet oko sebe možemo percipirati na mnogo načina. Svakako spoticanje na koje nailazimo krije se u pokušajima stvaranja odnosa u kojima očekujemo da će drugi ljudi razmišljati kao i mi, da će imati slične navike, želje, ciljeve... Ali, to nije tako - kaže Liggy Webb, specijalistica na polju suvremenih životnih vještina, savjetnica za međuljudske odnose i autorica.

Nije velika tajna da svi se svi mi osjećamo ugodnije kad imamo dojam da nas ljudi shvaćaju i mogu vidjeti naša stajališta. Međutim, život bi bio vrlo dosadan da smo svi posve isti, iako bi gradnja odnosa u početku tako bila lakša, no ubrzo bi se potrošilo ono što taj odnos čini zanimljiv, a to su upravo naše različitosti. Stoga, prihvatite različitost i budite sretni što je tako.

2. Slušajte druge ljude pažljivo

Slušanje je presudna vještina u podizanju samopoštovanja druge osobe, to tihi oblik laskanja zbog kojeg se ljudi osjećaju podržanima i cijenjenima. Slušanje i razumijevanje onoga što nam drugi govore najvažniji je dio uspješne interakcije, i obrnuto.

Aktivno slušanje jedina je najkorisnija i najvažnija vještina verbalne komunikacije. U aktivnom slušanju sugovornici su iskreno zainteresirani za razumijevanje onoga što druga osoba misli, osjeća, želi ili što znači poruka koju je poslala. Nakon toga je bitno ponoviti ili parafrazirati razumijevanje poruke druge strane i 'vratiti' je pošiljatelju na provjeru. Ovaj postupak provjere ili povratne informacije je ono što razlikuje aktivno slušanje i čini ga učinkovitim.

3. Darujte ljudima svoje vrijeme

Odvajanje vremena za druge ljude također je ogroman dar. U svijetu u kojem je vrijeme najvažnije i u kojemu pokušavamo uklopiti što više toga u malo sati u danu, nemamo uvijek vremena za druge - svoje najdraže, prijatelje, kolege s posla, susjede...

- Možda ne možete uvijek odvojiti puno vremena za druge, ali kad dođe do toga, bitno je biti prisutan. Kad ste s nekim, suzdržite se o razmišljanju o prošlosti ili brizi za budućnost. Budite tamo s tim čovjekom svjesni njegove blizine i onoga što govori. Neka to bude kvalitetno provedeno vrijeme jer je to jedini način za izgradnju dobrih odnosa - savjetuje Liggy Webb.

Zapamtite, veza koju uspostavljamo s drugim ljudima je kamen temeljac našeg postojanja, a posvećivanje vremena, energije i truda razvoju i izgradnji odnosa jedna je od najcjenjenijih životnih vještina.

4. Razvijte dobre komunikacijske vještine

Komunikacija se događa kad nas netko razumije, a ne samo kad govorimo. Jedna od najvećih opasnosti kod komunikacije je što možemo raditi na pretpostavci da je druga osoba razumjela poruku koju pokušavamo prenijeti, a nije. To je onda vrlo loša komunikacija.

Loša komunikacija na radnom mjestu može dovesti loših odnosa i veće razine stresa, posebno ako nešto ne razumijemo ili osjećamo kao da smo u zabludi. Dobra komunikacija može imati pozitivan učinak na moral zaposlenika, motivira ih da žele doći na posao i tamo daju sve od sebe.

5. Pripazite kako koristite mobitel

Iako mobilni uređaju znaju biti spas u nuždi i učinkovit alat za komunikaciju, također mogu ometati komunikaciju između dvoje ljudi.

Znači, odlučite li odvojiti vrijeme za nekoga, maknite mobitel sa strane i suzdržite se od stalnog provjeravanja ekrana i dopisivanja s drugim ljudima, jer tada to što se s nekim družite nema nikakvog smisla i čak lako može narušiti odnos.

6. Naučite davati i primati povratne informacije

Povratne informacije su hrana napretka odnosa između dvoje ljudi. Sposobnost davanja konstruktivnih povratnih informacija pomaže i vama i sugovorniku u iskorištavanju vlastitih potencijala, to može pomoći u uspostavljanju pozitivnih te obostrano korisnih odnosa.

Iz vaše osobne perspektive, svaka povratna informacija koju dobijete besplatna je informacija i možete odabrati želite li je uzeti u obzir ili ne. To pomaže u dobivanju drugačije perspektive.

7. Naučite ljudima više vjerovati

- Davno smo brat i ja imali filozofsku raspravu o tome što je u vezi važnije; ljubav, povjerenje ili strast. Tada sam bila puno mlađa i naivnija i uhvaćena u vrtoglavi tobogan traženja senzacija. Međutim, shvatila sam da je povjerenje izuzetno važno u svakoj vezi - ispričala je Liggy Webb.

- Godinama kasnije, kupila sam bratu fotografiju djevojčice koja se smiješila i samouvjereno zurila u kameru sa slonovom nogom tik iznad glave. Natpis je glasio: 'Povjerenje je važnije od ljubavi'. Vjerujem da je to istinito jer nijedna ljubav neće trajati bez jednakih količina poštovanja i povjerenja - dodala je i naglasila koliko je povjerenje važno u izgradnji dobrih odnosa.

8. Razvijte empatiju - to je važno

- Postoji sjajan izraz koji sam davno naučila: 'Ljudi će zaboraviti ono što ste rekli, ljudi će zaboraviti ono što ste učinili, ali ljudi nikad neće zaboraviti kako su se zbog vas osjećali'. Empatija i razumijevanje grade vezu među ljudima - pojasnila je Liggy Webb.

- To je stanje opažanja i povezivanja s osjećajima i potrebama druge osobe bez optuživanja, davanja savjeta ili pokušaja popravljanja situacije. Empatija također znači 'čitati' tuđe unutarnje stanje i tumačiti ga na način koji će pomoći drugoj osobi i pružiti joj podršku te razviti uzajamno povjerenje - dodala je.

I za kraj imajte na umu - svaka veza koju imamo u životu može nas nečemu naučiti, prenosi trainingmag.com.