Osam stvari koje ljudi redovito plaćaju više nego realno vrijede

Stara poslovica kaže "dobiješ ono što platiš", ali ne i u slučaju ovih osam proizvoda koji imaju puno nadodane, nerealne vrijednosti kako bi se od nje stvorio profit za cijeli lanac industrije

<p>Iako zvuči neobično, plaćanje nekog predmeta više ne znači da ćemo i dobiti više. U brojnim kategorijama proizvoda, zapravo je bolje kupiti jeftiniju verziju, savjetuju stručnjaci. Ovisno o tome kako mjerimo vrijednost, predmeti s višom cijenom mogu biti veće razočaranje naspram njihove jeftinije konkurencije. </p><p>Pogledajte video o odlasku u šoping preko granice:</p><h2>1. Vino</h2><p>Brojne su studije pokazale da većina ljudi ne zna razlikovati skupocjeno i jeftino vino. Osim toga, postoji i drugi rizik preplaćivanja vina - rizik kvarenja ako se ne skladišti dobro, što je čest slučaj.</p><h2>2. Audio oprema </h2><p>Kao i kod vina, većina ljudi također neće primijetiti razliku u kvalitetu zvuka skupljih i jeftinijih predmeta, a realno one skuplje ne moraju biti ništa trajnije. To se osobito odnosi na zvučnike, slušalice ali i kablove.</p><h2>3. Kozmetika</h2><p>Prosječna marža u kozmetičkoj industriji je ogromna, a sastojci preko 95 posto proizvoda u svojoj su bazi isti. Tako da plaćanje skupljeg proizvoda ne jamči bolju kvalitetu, niti dulji rok korištenja, već samo manju bočicu.</p><h2>4. Sportska oprema</h2><p>Iako vrhunski sportaši trebaju imati specijaliziranu opremu, kod prosječnog čovjeka ne postoji potreba za pretplaćivanjem tenisica, trenirki i druge opreme.</p><h2>5. Techno i gadgeti</h2><p>Svaki najnoviji uređaju izlazi s cijenom koja u roku prve godine dana pada za 20 posto, a poboljšanja naspram ranijih modela su minimalna, stoga je uvijek najpametnije kupiti onaj malo stariji model i dobiti istu kvalitetu za manje novca.</p><h2>6. Dizajnerske traperice</h2><p>Iako će za neke biti gotovo statusni simbol, studije pokazuju da dizajnerske traperice obično sadrže goru vrstu materijala - izblijedjelog i tretiranog raznim kemikalijama koje daju poseban izgled, ali i znatno skraćuju životni vijek.</p><h2>7. Torbice</h2><p>Funkcija je svakoj ista, no one su definitivno statusni simbol mnogima. Njihova cijena užasno varira, a studije pokazuju da one kožne nisu ništa trajnije od umjetnih materijala, koji su primjerice otporniji na vodu.</p><h2>8. Avionske karte</h2><p>To se osobito odnosi na kratke destinacije, jer studije za istraživanje zadovoljstva putnika ne ukazuju na veće zadovoljstvo skupljim letovima.</p>