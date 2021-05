1. Pogledajte fotografije svoje djece, prijatelja ili kućnih ljubimaca koje vas usrećuju

Kad se udubite u sliku, razmislite o tome zašto vas baš ta slika čini sretnima - možda vas podsjeća na nešto smiješno ili nježno, možda je u pitanju neki dan koji ste proveli sretni i zadovoljni. Što god bilo u pitanju, istraživanja pokazuju da razmišljanje o prethodnim događajima i osjetilnim iskustvima može izazvati iste radosne emocije.

2. Započnite dan s pozitivnom izjavom o sebi koja se temelji na činjenicama

Motivacijski govori i upute koji čovjek daje samom sebi podižu samopouzdanje, jer ono što mislimo utječe na naše postupke i emocije. Treba imati na umu da motivacijski govor ili upute moraju biti temeljene na činjenicama. Ako kažete: 'Ja sam jako dobar roditelj' to može biti istina, ali ako ste loše raspoloženi, izgledi su da nećete vjerovati sami sebi.

Bolji primjer je 'Ja sam super roditelj jer sam odveo svoje dijete u park nakon škole i znam da ga je to jako usrećilo'. Što je izjava konkretnija, to je vjerojatnije da ćete joj vjerovati - i to je veća vjerojatnost da će vam pomoći da se bolje osjećate.

3. Pohvalite tri osobe svaki dan.

Istraživanja pokazuju da ćete ovako steći prijateljstva i veće samopouzdanje - jer su komplimenti često uzvraćeni. Zato započnite ciklus sreće, piše portal Success.