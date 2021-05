Kad ste preplavljeni negativnom energijom, koju ste 'upijali i upijali' iz okoline, a niste ništa napravili kako biste je izbacili iz sebe, ljudi oko vas to osjete koliko god se vi trudili te emocije sakriti - loša energija jednostavno isijava iz vas.

Ljudi su često svjesni toga da su preplavljeni negativnom energijom, no isto tako često ne poduzimaju puno toga da nešto promijene. Ponekad su za takvo stanje krivi sami jer dopuštaju negativnim ljudima da ih 'isisavaju' ili se nikako ne mogu odmaknuti od navike ogovaranja drugih, ljubomore i svih onih toksičnih emocija koje štete svima, i onima koji ih projiciraju, i onima koji se nađu u blizini.

Otkrivamo vam znakove po kojima ćete prepoznati da ste puni loše energije, a tu su i odlični savjeti kako si pomoći.

Osam znakova da ste prepuni negativne energije

1. Osjećate se depresivno

To je jedan prilično jasan znak da vas je okruženje u kojemu boravite posve iscrpilo. Nemate volje za ništa, teško vam se pokrenuti, ne vidite ništa pozitivno u životu niti se možete natjerati vidjeti pozitivan razvoj događaja u budućnosti. Vrijeme je da unesete neke ozbiljne promjene u svoj život i vratite sjaj u oči koji ste imali u mlađim danima.

2. Uspoređujete se s drugima

Svaki čovjek je jedinka za sebe i nema nikakve svrhe uspoređivati se s drugima. To što netko možda ima više novca od vas, nekoliko kilograma manje ili naizgled savršenog partnera, ne znači da je bolji od vas niti ste vi lošiji od njega. Umjesto da se uspoređujete s drugima, usmjerite tu energiju u razvijanje vlastitog života i situacija koje vas čine sretnim.

3. Ne možete spavati, iako vam se spava

Događa li vam se da ste umorni, legnete u krevet s mišlju kako ćete u minuti utonuti u san, no to se ne dogodi? I to je jedan znak da ste preplavljeni lošom energijom. To su one situacije kad umorni ležite u krevetu, oči bi vam se rado zatvorile, ali mozak kao da je na 'nečemu' - misli kolaju njime velikom brzinom i nikako da se smire.

4. Ne pronalazite vrijeme za sebe

Čovjeku je periodično potrebno vrijeme za sebe kako bi se oporavio, izbacio lošu energiju i napunio se dobrom. Ali, ritam života, posebno ako imate djecu, ne ostavlja vam puno slobodnog vremena. Međutim, morate shvatiti važnost psihičkog odmora i trebati biti malo sebični pa ponekad odvojiti vrijeme samo za sebe.

Radite tad što volite, čitajte, opustite se... Na primjer, to ne mora nužno biti svaki dan, već odredite da je nedjelja, barem pola dana, rezervirana samo za vas. Neka vam to bude mala nagrada za cijeli naporni tjedan koji ste odradili.

5. Prenosite lošu energiju na druge

Ako primijetite da ste došli u društvo čovjeka koji je do tad odašiljao dobru energiju, no to se vašim dolaskom promijenilo - tad ste sigurno preplavljeni lošim vibracijama koje nesvjesno odašiljete drugima. Zapitajte se: 'Da sam ja taj čovjek, bi li uživao u mojem društvu?', potom na to pitanje iskreno odgovorite.

6. Previše ste emotivni

I to je jedan znak da trebate hitno čišćenje duše i tijela od loše energije. Na trenutke vam se može činiti kao da niste normalni - u jednom trenu ste veseli i optimistični, a već sljedeću minutu shrvani bez nekog posebnog razloga, zbog nebitne sitnice na koju u normalnim okolnostima ne reagirate.

Ili, možda ste u zadnje vrijeme jako razdražljivi i nikako se ne možete opustiti. Sve su to znakovi pretrpanosti negativnim vibracijama i važno je ne ostati u tom stanju već nešto poduzeti.

7. 'Visite' na društvenim mrežama

Provodite sate i sate gledajući u ekran iako uglavnom ni sami niste sigurni u što gledate i što točno tražite. Buljenje u ekran mobitela ili računala može biti vrlo iscrpljujuće za vaš mentalni sklop.

To je kao neka ovisnost za koju znate da vam šteti, ali ne znate kako se toga riješiti jer vas taj ekran konstantno privlači kao magnet, kao da ćete nešto važno propustiti ne pogledate li svako malo u njega. Osvijestite taj problem i svjesno ostavite mobitel što češće daleko od sebe. Na primjer, kad idete na izlet ili u šetnju, ostavite ga kod kuće.

8. Nemate želju za druženjem

Kad su ljudi puni loše energije, tad znaju imati potrebu izbjegavati druge i zatvoriti se u svoja četiri zida. Također, i konstantna odsutnost mislima u društvu drugih ljudi znak je preplavljenosti lošim vibracijama.

Ako se nađete zarobljeni u moru crnih, negativnih misli - preusmjerite ih na pozitivne. U početku to neće biti lako, ali uspjet ćete ukoliko to zaista želite.

Brinuti o stvarima koje se još nisu dogodile, a možda nikada ni neće, je veliki gubitak pozitivne energije i okidač za konstantan osjećaj stresa. Normalno je da čovjek brine, ali ne treba pretjerivati u tome i stalno u glavi stvarati razne scenarije do kojih često niti ne dođe.

Kada vam se nerealne brige počnu motati po glavi, prekinite to u startu jer jedino vi to možete kontrolirati. Naučite se opustiti i upravljati svojim mislima. Priuštite si u danu malo vremena za sebe, tada se opustite ili radite nešto što vas veseli. Ispecite kolače, prošećite parkom, vježbajte...

Budite svjesni sadašnjeg trenutka, jer to je trenutak koji vam nitko ne može oduzeti, samo je vaš i pobrinite se da uživate u njemu. Na zamarajte se konstantno onime što je bilo u prošlosti, jer to ne možete promijeniti, već samo naučiti važne životne lekcije.

Ne strahujte od budućnosti, jer to je nešto što će se tek dogoditi, a možda se i ne dogodi, možda vaš život krene totalno drugim putem. Imajte na umu - neke stvari se događaju u životu kako bi čovjek naučio određenu lekciju i postao bolja verzija sebe. Svatko može pogriješiti, ali važno je iz toga naučiti pouku. Svatko može pokleknuti i pasti, ali važno se dignuti na noge i krenuti dalje.

Budite zahvalni za sve što imate bez obzira koliko to bilo skromno. Sjetite se da mnogi ljudi nemaju niti približno toliko - niti materijalnih stvari, ali ni emocija i pažnje koje dobivaju od bliskih ljudi. Zapamtite, bogatstvo nije garancija za sreću - čak često zna biti suprotno. Uživajte u malim stvarima, veselite se sitnicama jer život je samo jedan i jako brzo prolazi.

Birajte s kime se družite. Provodite vrijeme sa pravim ljudima, onima u čijem društvu uživate, koji vas potiču u napretku, prihvaćaju vas takvima kakvi jeste i izvlače ono najbolje iz vas. Ljude koji isisavaju pozitivnu energiju iz vas i pune vas lošim vibracijama, izbjegavajte - što se manje s njima družite - to bolje.

Pokušajte shvatiti što priželjkujete. Razbistrite sliku u glavi o onome što želite postati i što želite tijekom života postići, odredite prave prioritete. I, imajte na umu da je duševni mir puno važniji od gomilanja novca i jurišanja za karijerom.

Pomaže i miris tamjana

Miris zapaljenog tamjana ima moć transformiranja energije, odbacuje se negativna energija, a priziva pozitivna. Miris tamjana ljude povezuje sa višom sviješću i okružuje ih visokim vibracijama.

Jedna studija pokazala je da tamjan djeluje kao učinkovit antidepresiv i jako je dobar za ublažavanje stresa. Poboljšava intuiciju, vidovitost i idealan je za upotrebu prije meditacije. Izgaranje smole tamjana pruža zaštitu i pročišćavanje, a vjeruje se kako pomaže povećati duhovnu energiju, prenosi spiritualityhealth.com.