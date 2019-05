Osjetljive duše se teško vežu, stoga budite strpljivi i pažljivi

Ako vam je ikad netko rekao da ste 'kao pekmez', ili u prijevodu da ste preosjetljivi, sigurno ste se često pitali zašto je to tako.

Možda ste se i pokušali suzdržati od 'preosjetljivih ispada', no vjerojatno nije baš uspjelo. Elaine N. Aron, psihologinja i autorica knjige 'The Highly Sensitive Person in Love: Understanding and Managing Relationships When the World Overwhelms You', objasnila je tko su jako osjetljivi ljudi i kako se prema njima ponašati.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

- Oko 20 posto ljudi je preosjetljivo, u 34 posto veza jedan od partnera je iznimno osjetljiva duša, a svi su oni skloni dubokom razmišljanju i analiziranju svega što im se dogodi te ih zato lakše pogađaju nepravde. Teško se uklapaju u nemilosrdni svijet u kojem vlada previše buke, egoizma i skrivenih namjera - piše autorica.

Problem kod ljudi koji su preosjećajni može biti taj što mogu imati poteškoća s pronalaženjem partnera, ali se i teško otvaraju te izražavaju osjećaje kad se jednom vežu. Također, ako su imali loših ljubavnih iskustava, kod svakog novog partnera će analizirati ponašanje u detalje bojeći se nevjere ili toga da će biti ostavljeni.

- Ako ste preosjećajni, a vaš partner nije, nemojte se brinuti - savjetuje Aron i dodaje kako to ne znači da vaša ljubavna veza ne može uspjeti.

Konflikti koji se ispriječe između vas, bez obzira na to tko je od vas preosjetljiv, mogu se riješiti razgovorom. Ono što može biti malo teže riješiti je razlika u temperamentu.

Naprimjer, ako vaš partner želi voditi miran život na selu i biti samo s vama, a vi želite voditi aktivan socijalni život u gradu. U takvoj situaciji morate biti spremni zajedno raditi na vezi i pronaći kompromis. Bit svega je naučiti cijeniti različitosti među vama. Treba ih prihvatiti jer se one ne mogu mijenjati, nego partnera čine posebnim.

