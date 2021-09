Obožavateljica tetovaža Sarah Sabbath (26) je u potpunosti prekrivena tetovažama.

U školi su je maltretirali zbog 'dlakavosti' pa je oduvijek htjela tijelo prekriti tintom. Dodala je i kako su joj tetovaže pomogle da postane jača.

Dok je tetovirala očne jabučice, tattoo majstor nije napravio dobar 'posao' odnosno stavio je previše tinte, a malo fiziološke otopine. Sarah zbog toga nije ništa vidjela te je morala otići kod liječnika. Dobila je kapi za oči, a također je postala vrlo depresivna.

- Bilo mi je jako teško bilo što raditi - nisam mogla gledati televiziju, nisam mogla biti u blizini jakih svjetala i nisam htjela biti vani. Bila sam jako depresivna zbog toga - ispričala je i dodala kako se ipak ne kaje zbog svojih tetovaža iako su joj one 'ugrozile' zdravlje.

- Mislim da sam na njih potrošila oko 4000 dolara (oko 25 000 kuna). Pomažu mi da se izrazim te da se bolje osjećam - otkrila je.

Rekla je i da često prima komentare o svom izgledu, ali da je to ne sprječava da se i dalje tetovira.

- Ljudi često misle da nisam obrazovana, a neki čak pretpostavljaju da sam neka kriminalka. Ali, to mi ne smeta. Svi smo različiti i svatko ima svoje mišljenje - rekla je i dodala kako želi imati još više tetovaža na licu.

- ONE su moj štit. To je moj način života i dio mene. Nikad se neću prestati tetovirati - zaključila je, a piše The Sun.