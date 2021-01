S obzirom na to da \u0107e mnoga djeca, posebno tinejd\u017eeri, vjerojatno mrziti ovu ideju da moraju pritisnuti gumb na narukvici kako bi roditeljima dali do znanja kako se osje\u0107aju, koliko je vjerojatno da bi zaposlenici bili spremni to u\u010diniti za svog \u0161efa?

Gospo\u0111a Colmer McHugh, \u010dija je tvrtka sa sjedi\u0161tem u Hallu, ka\u017ee da su mnogi zaista sretno to prihvatili.\u00a0Jedna organizacija koja sada koristi Moodbeam je britanska dobrotvorna organizacija Brave Mind. Britanska dobrotvorna organizacija za mentalno zdravlje Mind izjavila je pro\u0161le godine da 60 posto\u00a0odraslih misli da im se mentalno zdravlje pogor\u0161alo tijekom prve karantene.\u00a0

Budu\u0107i da se ve\u0107ina ljudi ne\u0107e uskoro vratiti u urede, brojne druge tvrtke tako\u0111er istra\u017euju na\u010dine kako pomo\u0107i zaposlenicima da pobolj\u0161aju i iska\u017eu svoje emocionalno stanje dok su kod ku\u0107e, ali na poslu.

U San Franciscu, mentalna wellness aplikacija Modern Health \u017eeli pomo\u0107i zaposlenicima pa su im organizirali sastanke s psihoterapeutima. Zaposlenici prvo ispunjavaju kratki internetski upitnik o njihovom mentalnom zdravlju pa se prema tome sastavlja personalizirani plan za\u0161tite mentalnog zdravlja. To bi moglo uklju\u010divati \u200b\u200bvideo poziv sa stru\u010dnjakom za rje\u0161avanje tjeskobe ili online meditaciju i sli\u010dno.

- Ljudi rade od ku\u0107e i mu\u010de se. Menad\u017eeri vi\u0161e ne mogu o\u010dekivati \u200b\u200bda zaposlenici podijele ono \u0161to se doga\u0111a na poslu i u njihovom osobnom \u017eivotu - ka\u017ee Alyson Watson, izvr\u0161na direktorica tvrtke Modern Health koja ima 190 tvrtki \u0161irom svijeta.\u00a0

Microsoft je implementirao 'virtualno putovanje na posao' u svojoj aplikaciji za razmjenu datoteka i video konferencije. Kada se pribli\u017eava kraj radnog dana korisnici dobiju obavijest. To \u0107e ih potaknuti da pro\u0111u kroz niz aktivnosti, poput dodavanja zadataka na popis obveza za sljede\u0107i dan, zapisivanje kako su se taj dan osje\u0107ali i uz to morati \u0107e odraditi meditaciju putem aplikacije za meditaciju i spavanje Headspace.

Dobrotvorna organizacija za mentalno zdravlje Mind ka\u017ee da je mentalno zdravlje vrlo bitna stavka otkako ljudi rade od doma.

- Poslodavci koji se brinu o osoblju koje radi kod ku\u0107e trebaju smanjiti osje\u0107aj izolacije osoblja grade\u0107i osje\u0107aj pripadnosti i zajednice - rekli su iz tvrtke.

Britanska tehnolo\u0161ka tvrtka Yonderdesk gradi interaktivne digitalne urede zasnovane na webu za tvrtke, a zaposlenici imaju odre\u0111eni virtualni stol. Ured mo\u017ee biti dizajniran da replicira to\u010dno onaj koji imate u tvrtki, a mo\u017ee i potpuno druga\u010diji. \u017delite video poziv s kolegom? Jednostavno kliknite na njihovu ikonu. Ili ako netko izvan tvrtke \u017eeli stupiti u kontakt s vama obavijest \u0107e se pojaviti na virtualnoj 'recepciji', pi\u0161e BBC.