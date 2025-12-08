Obavijesti

Osnove slaganja savršene gaming PC konfiguracije

Osnove slaganja savršene gaming PC konfiguracije
Foto: PROMO

Prava gaming konfiguracija počinje jasnim ciljem: koje igre igrate, na kojoj rezoluciji i s kojim osvježavanjem zaslona

Za 1080p kompetitivne naslove bit će važniji visoki FPS i stabilan procesor, dok će za 1440p i 4K grafička kartica igrati glavnu ulogu. Uzmite u obzir i koliko godina želite da računalo pouzdano traje prije većih nadogradnji, jer planiranje unaprijed štedi novac i vrijeme.

Procesor i matična ploča

Procesor je temelj performansi u igrama i aplikacijama. AMD Ryzen procesori nude odličan omjer cijene i snage, s širokim rasponom jezgri za multitasking i streamanje. Ključ je upariti procesor s kvalitetnom matičnom pločom koja ima snažan VRM, dobar hladnjak naponske jedinice i podršku za brzu memoriju. Ploče proizvođača ASUS poznate su po stabilnom BIOS-u i robusnoj izradi, što pojednostavljuje overclocking i profiliranje memorije (EXPO/XMP). Prilikom odabira provjerite broj PCIe utora, USB priključke i M.2 ležišta kako biste osigurali prostor za buduće komponente.

Grafička kartica i ciljane performanse

Za gaming je ključna prava grafička kartica. Odaberite ju prema ciljanoj rezoluciji i vrsti igara: naslovi s bogatom grafikom zahtijevaju više VRAM-a i širu sabirnicu, dok e-sport igre više profitiraju od sirove brzine i optimizacije drajvera. Pronađite ravnotežu između cijene i performansi – ponekad je bolje odabrati model jednu stepenicu niže i ulagati u brže skladište ili kvalitetnije hlađenje. Pazite da se GPU fizički uklapa u kućište i da napajanje ima dovoljno snage i potrebne konektore.

Memorija i pohrana

Za moderan gaming, standard je 32 GB memorije, osobito ako paralelno radite stream, voice chat i koristite više aplikacija. Niže latencije i veće frekvencije donose osjetan dobitak u igrama koje ovise o propusnosti. Za pohranu, NVMe SSD na PCIe 4.0 osigurava brzo učitavanje mapa i skraćuje ekrane učitavanja; dobro je kombinirati jedan manji SSD za operativni sustav i veći za igre, dok stariji SATA SSD ili HDD može poslužiti kao arhiva.

Foto: PROMO

Napajanje i hlađenje

Kvalitetno napajanje s najmanje 80 Plus Gold certifikatom i dovoljno ampera na 12 V grani osigurava stabilnost sustava. Ostavite 20–30% rezerve iznad vršne potrošnje konfiguracije kako bi sustav bio što tiši i dugotrajniji. Za hlađenje procesora možete birati toranjski hladnjak s dobrom površinom ili AIO sustav, ovisno o prostoru i estetici. Kvalitetni ventilači s izdržljivim ležajevima i pravilno podešenim profilima značajno smanjuju razinu buke.

Ako vas zanimaju detalji o odabiru kućišta s unaprijeđenim protokom zraka, pogledajte vodič o kućištima za vodeno hlađenje.

Kućište i protok zraka

Kućište značajno utječe na ergonomiju, temperaturu i jednostavnost sastavljanja. BitForce Micro ATX kućište (model Colt) nudi kompaktan dizajn bez kompromisa na kvalitetu protoka zraka i prostor za moderne grafičke kartice. Pruža uredno upravljanje kabelima, a ako preferirate drugačiju estetiku ili raspored, dobri alternativni su Montech i Phanteks, poznati po učinkovitim prednjim panelima i izvrsnom omjeru cijene i kvalitete. Važno je osigurati linearan protok zraka – ulaz hladnog sprijeda ili dolje, a izlaz na stražnjoj i gornjoj strani kućišta – uz pozitivan tlak kako biste smanjili nakupljanje prašine.

Primjer uravnotežene konfiguracije

  • Procesor: šesterojezgreni ili osmerojezgreni procesor iz serije AMD Ryzen, za stabilan FPS u većini igara.
  • Matična ploča: ASUS Micro ATX s kvalitetnim VRM-om, dva ili tri M.2 utora i Wi-Fi podrškom.
  • Grafička kartica: model srednjeg do višeg ranga, ovisno o ciljanom monitoru i rezoluciji.
  • Memorija: 32 GB DDR4/DDR5 s aktiviranim EXPO/XMP profilom za bolji radni takt.
  • Pohrana: 1 TB NVMe za sustav i igre + dodatni SSD/HDD po potrebi.
  • Napajanje: 650–750 W 80 Plus Gold s modernim konektorima.
  • Kućište: BitForce Micro ATX Colt ili alternativno Montech/Phanteks s dobrim protokom zraka.

Ovakav izbor komponenti pruža ravnotežu između cijene i performansi te ostavlja prostor za buduće nadogradnje.

Softverske postavke i optimizacije

Nakon sastavljanja računala, obavezno ažurirajte BIOS, aktivirajte memorijske profile i instalirajte najnovije vozače grafičkih kartica. Sustav nadopunite alatom za nadzor performansi kako biste pratili temperature i opterećenje tijekom igranja. Također, podešavanjem krivulja rada ventilatora i "undervoltingom" GPU-a možete smanjiti buku bez ugrožavanja performansi. Ispitajte konfiguraciju s nekoliko različitih naslova kako biste procijenili prioritetne nadogradnje.

Za dodatne informacije o računalnim perifernim uređajima, pregledajte blog o učinku gaming opreme na vaše rezultate.

Gdje pametno kupiti i nadograditi

Specijalizirana trgovina Racunala.hr nudi velik izbor za gaming PC konfiguracije—od pojedinačnih komponenti do gotovih sustava. Nude obročno plaćanje do 36 rata bez kamata, kao i praktičnu opciju zamjene stare opreme uz popust na novu. Brza dostava dostupna je diljem Hrvatske, a korisničko povjerenje potvrđeno je sudjelovanjem na događanjima poput Expo Gaming Opatija 2025 i Gaming Expo na Kvarneru.

Ispravan odabir komponenata osigurava da gaming konfiguracija ostane tiha, brza i spremna za buduće izazove, dok dobar plan troškova omogućuje balans između performansi i dugoročne isplativosti.

FAQ

1. Koliko je važno upariti procesor s odgovarajućom matičnom pločom?

Uparivanje procesora s kompatibilnom matičnom pločom ključno je za stabilnost sustava i postizanje optimalnih performansi. Provjerite podršku za procesor i značajke poput VRM-a, brzine memorije te PCIe utora.

2. Koliko memorije je dovoljno za gaming?

Za moderan gaming preporučuje se najmanje 32 GB RAM-a, osobito ako planirate koristiti računalo i za multitasking, streamanje i aplikacije koje zahtijevaju više resursa.

3. Je li bolje investirati u jaču grafičku karticu ili bržu pohranu?

To ovisi o vašim prioritetima. Ako ciljate na gaming u 4K rezoluciji ili s naprednom grafikom, preporučuje se snažnija grafička kartica. Međutim, brži NVMe SSD poboljšava ukupno korisničko iskustvo i skraćuje vrijeme učitavanja.

4. Kako pravilno održavati gaming računalo?

Održavanje uključuje redovno čišćenje prašine iz kućišta, ažuriranje BIOS-a i drajvera te provjeru temperature komponenti kako bi se spriječilo pregrijavanje i pad performansi.

5. Gdje mogu kupiti povoljne i kvalitetne gaming komponente?

Preporučujemo Racunala.hr za široki izbor kvalitetnih gaming komponenti i konfiguracija, uz razne mogućnosti plaćanja i brzu dostavu.

