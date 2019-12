Osobine zrelih ljudi: Prihvaćaju odgovornost i nisu ljubomorni

To što ste odrasli ne znači nužno i da ste zreli - jer neki nikad ne dosegnu emocionalnu zrelost i cijeli se život ponašaju kao 'razmažena derišta'. No i kad ste uistinu zreli i odrasli, pred vama će uvijek biti razni izazovi i stalno ćete se morati 'nadograđivati' i usavršavati, ali zreli ljudi to znaju i nije im teško raditi na sebi.

Evo koje biste osobine trebali usvojiti prije nego što za sebe kažete da ste zreli:

1. Kontrola nad vlastitim emocijama

Umjesto da pokazuje kako se na svaku sitnicu ljuti, zrela će osoba kontrolirati svoje emocije - neće dopustiti da s njom upravljaju ni da zbog njih bude destruktivna.

2. Odgovornost za sebe i svoje postupke

Svaki izbor koji u životu donosimo dolazi s posljedicama, a samo će zrela osoba za te postupke i preuzeti odgovornost. Zreli ste kad brinete o sebi i svojoj sreći i promišljate o svojim odlukama i izborima.

3. Zahvalnost za ono što imate

To je još jedna osobina zrele osobe, da osjeća zahvalnost na onome što ima umjesto da žali za onim što nema i da ne prihvaća stvari 'zdravo za gotovo' - jer zna da neki nemaju to što on/ona ima.

4. Prihvaćanje samih sebe

Nije lako prihvatiti sebe i sve svoje mane, pogotovo ako vam i drugi neprestano govore da biste se trebali promijeniti. Ali kad ste zreli, prihvaćate tko ste i dobro se osjećate u vezi toga, te niste prema nikome inferiorni i ne pokušavate svima ugoditi.

5. Spoznaja koliko ne znate

Nitko ne može znati sve, a potrebna je zrelost da se i prizna kako postoji još puno toga što ne znate. Ako ste zreli, zanemarit ćete ponos i bit ćete voljni učiti, čak i od nekoga tko je možda i mlađi od vas.

6. Biti svjestan drugih i obziran prema drugima

Suosjećanje je dio zrelosti, a zrele osobe misle i na druge ljude umjesto da svoje interese stavljaju na prvo mjesto. Žrtvovanje za druge dolazi sa odrastanjem, a kad drugi ljudi uspiju, samo zreli pojedinci ne osjećaju zavist.

7. Poniznost i skromnost

Ako ste zreli nećete dopustiti da vam uspjeh 'udari u glavu'. Tretirat ćete sve ljude s poštovanjem bez obzira na sve i nećete osjećati potrebu biti 'iznad njih'.

8. Pokazivanje fleksibilnosti

Stvari ne idu uvijek prema planu, a samo se zrela osoba zna prilagoditi situaciji i iz nje izvući najbolje - tvrdoglavost i krutost su rezervirane za nezrele ljude.

9. Široki pogled na svijet

Zrele su osobe otvorene za to da stvari pogledaju iz raznih kuteva i razumiju kako je biti na mjestu nekog drugog. Zato neće osuđivati druge i premostit će jaz između sebe i onih koji su drugačiji.

10. Spoznaja da uvijek ima prostora za rast i poboljšanje

Biti zreo ne znači da ste već savršeni ili da je prekasno za rast i napredak - morate se uvijek usavršavati i težiti tome da budete najbolja verzija sebe samih, poručuju na Bright Side-u.

