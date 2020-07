Ostala bez nožnog prsta i to zbog bolesti iz srednjeg vijeka

Tzv. bolest 'svete vatre' bila je odgovorna za neprestane bolove i osjećaj žarenja u nogama, dok su one istovremeno bile hladne te nije bilo cirkulacije u njima

<p>Jedna se 24-godišnjakinja uputila kod liječnika dva dana nakon što je osjećala jako peckanje te bol u obje noge, koja se protezala od nožnih prstiju do sredine bedara. Također, njena su stopala poprimila neobičnu boju i teško je hodala.</p><p>Pogledajte video o borbi mame i kćeri s teškim bolestima:</p><p>Kada su je liječnici pregledali, ustanovili su da su joj noge hladne na dodir i nisu mogli osjetiti puls u arterijama koji opskrbljuju krv donjim dijelovima stopala i stopalima. Skenirana računalna tomografija (CT) pokazala je suženje arterija, nakon čega su joj dali sredstvo za razrjeđivanje krvi - heparin.</p><p>Bol u nogama poboljšala se i noge su postajale toplije kako se protok krvi povećavao. Nažalost, jedan nožni prst joj morali amputirati zbog gangrene, piše<a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/woman-experiencing-burning-pains-turns-out-to-have-medieval-holy-fire-disease/?fbclid=IwAR0tMluq0z4_RQI064tkeO-eAfVEi9kxyFSADarRstFNjxvdl3sRd49Pen8"> IFL Science</a>.</p><p>Bolest od koje je anonimna pacijentica oboljela bila je prava zagonetka za liječnike, prvenstveno jer je bila mnogo češća u srednjovjekovnom vremenu nego danas. Dijagnosticiran joj je ergotizam, bolest uzrokovana prevelikom konzumacijom raži, odnosno ražene gljivice Claviceps purpurea prisutne u toj žitarici onečišćenom ergot alkaloidima.</p><p>Bolest je nekoć bila česta uslijed konzumacije zaraženih žitarica u kontinentalnoj Europi, a uzrokovala je gangrenu zbog ograničenog protoka krvi, ljuštenja kože, konvulzivnih simptoma kao što su bolni napadaji, kao i manije i psihoze.</p><p>Reference izbijanja ergotizma - poznate kroz povijest kao 'bolest svete vatre' spominju da je ona vladala u razdoblju između 14. i 17. stoljeća. Danas je ta bolest iznimno rijetka, a ergotamin se prethodno koristio u 16. stoljeću za izazivanje porođaja i dalje se koristi kao lijek za migrene i glavobolje.</p><p>Pacijentica je četiri dana prije izbijanja simptoma uzimala lijekove za migrenu. Iako je uzimala propisanu i sigurnu dozu, problem se javio jer je istovremeno uzimala lijek ritonavir za liječenje HIV infekcije, koji inhibira enzim CYP3A4 te je rezultirao povećanjem razine ergotamina u njenom krvotoku. </p><p>Dva tjedna nakon liječenja i prestanka uzimanja lijekova poboljšao se protok krvi u nogama, izvijestili su liječnici u analizi slučaja objavljenom za<a href="https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1911089"> New England Journal of Medicine</a>, upozoravajući na brojne neistražene mogućnosti kontraindikacije lijekova te opasnosti uzimanja bilo kakvih lijekova 'na svoju ruku'.</p>