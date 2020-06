- Kad sam \u010dula dijagnozu, srce mi je puklo i poku\u0161avala sam ne plakati. Samo sam se osje\u0107ala kao da mi se cijeli svijet zatvara i bila sam sama, osje\u0107ala sam se kao da nema nade. Osje\u0107ala sam se kao da ne\u0107u biti majka koje moje dijete treba u \u017eivotu i da \u0107u vjerojatno zavr\u0161iti u invalidskim kolicima ili jo\u0161 gore, da nikad ne\u0107u gledati kako moje dijete odrasta - rekla je Molly za Daily Mail.

Mlada trudnica: Godinama sam mislila da me muči PMS, a to je zapravo bio tumor na mozgu

Buduća mama koja je mislila da su grozne glavobolje, promjene raspoloženja i zaboravnost jednostavno simptomi PMS-a podijelila je šokantnu vijest nakon što su joj rekli da ima tumor u mozgu

<p><strong>Molly Yeoman</strong> (22) iz Bargoeda u Južnom Walesu, svoje zdravstvene probleme prvo je prepisala mjesečnicama, i to prije dvije godine kada su i započeli. No onda je dobila šokantnu dijagnozu koja joj je otkrila kako njeni zdravstveni problemi nisu uzrokovani mjesečnicama. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mama Matea po drugi put gubi kosu</p><p>Simptomi su uključivali zamračenje jednog oka, zamagljen vid, glavobolju i promjene raspoloženja, a sve uzrokovano 11 mm benignim tumorom na njezinom mozgu.</p><p>Moly je sada u 33. tjednu trudnoće, a dijete će morati roditi na carski rez prije 6. srpnja jer tada ide na operaciju mozga kako bi joj uklonili tumor.</p><p>- Kad sam čula dijagnozu, srce mi je puklo i pokušavala sam ne plakati. Samo sam se osjećala kao da mi se cijeli svijet zatvara i bila sam sama, osjećala sam se kao da nema nade. Osjećala sam se kao da neću biti majka koje moje dijete treba u životu i da ću vjerojatno završiti u invalidskim kolicima ili još gore, da nikad neću gledati kako moje dijete odrasta - rekla je Molly za <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8454877/Pregnant-mother-reveals-shell-undergo-brain-surgery-right-delivering-baby.html&sa=D&source=hangouts&ust=1593168430700000&usg=AFQjCNEt3-HBCKUAlvw9MHNWLC69eyrwaA" target="_blank">Daily Mail.</a></p><p>Molly je najprije počela trpjeti probleme s vidom u dobi od 19 godina, opisujući tamu koju je ponekad doživljavala u očima kad se probudila kao da je netko ugasio svijetlo.</p><p>Sve to praćeno je zajedno s povremenim osjećajem umora i promjenama raspoloženjem u određeno doba mjeseca. Molly je prvo pomislila da su to simptomi mjesečnice.</p><p>Međutim, kad je zatrudnjela i nastavila imati problema sa vidom - što je rezultiralo njezinim padom niz stepenice prošlog mjeseca, Molly je shvatila da je riječ o nečem zlobnijem.</p><p>- Prve simptome sam imao prije otprilike dvije godine. Probudila bih se ujutro i bilo je kao da je jednom oku isključeno svjetlo - na jednom mi je oku bilo tamno, a na drugo sam vidjela normalno. Otišla sam optičarima i rekli su mi da je sve u redu i da će se to događati, da se ne moram brinuti - rekla je Molly.</p><p>Sve je počelo kada je Molly zatrudnjela, a prije toga prošla je tri pobačaja.</p><p>- Moj bivši zaručnik i ja smo planirali jednog dana dijete, tako da sam bila spremna na majčinstvo. No začudilo me kada se to dogodilo tako brzo. Imala sam hiperemezu gravidarum, što je stvarno loša jutarnja mučnina, ali se pojavljuje na početku trudnoće - rekla je Molly.</p><p>No onda je primijetila da ima sve više glavobolja, a i bilo je dana kada nije mogla ustati iz kreveta. Tada joj se i vid počeo mutiti, a i počela je zaboravljati stvari. </p><p>- Razgovarala bih s nekim i potpuno zaboravila ključne točke. Spomenula sam sve ove simptome svojoj primalji i zbog toga što su to tipični simptomi trudnoće, nisam ništa posumnjala.</p><p>Molly se borila sve dok nije pala niz stepenice kod kuće, i tada su je hospitalizirali.</p><p>- Bila sam otprilike na pola puta niz stepenice i odjednom mi se vid jako zamutio. Izgubila sam se i pala niz osam stepenica. Udarila sam glavom u ogradu pa sam također udarila i u trbuh i krvarila sam. Zabrinula sam se najviše za dijete - ispričala je.</p><p>Molly, koja živi s roditeljima, napravila je pretragu MR-a i CT-a i tada su joj liječnici otkrili cistu.</p><p>Oporavivši se od pada kod kuće, Mollyno stanje se pogoršalo kao i vid, počela je imati problema s hodom i koncentracijom.</p><p>- Nakon otpusta iz bolnice sve je eskaliralo. Ponašanje mi se jako mijenjalo, plakala sam bez razloga, imala sam vrtoglavicu i patila od slabosti u udovima i jakih glavobolja. Bila sam zaboravnija, zbunjenija, neprestano me boljelo, vid mi se i dalje čudno mutio i nisam se koncentrirala - rekla je Molly.</p><p>Zabrinuta mama<strong> Sian Yeoman</strong> (58), recepcionerka bolničkog neurološkog odjela, situaciju je spomenula kolegi sa neurologije.</p><p>Predložio je da ju odmah vidi, pa ju je 8. lipnja tata <strong>Jeffrey</strong> odvezao u Sveučilišnu bolnicu u Walesu u Cardiffu.</p><p>- Cijelo sam vrijeme plakala, bila sam slomljena i toliko sam se uplašila. Otac me odveo u bolnicu. Sjećam se da je u autu bilo tako tiho. Stalno se obraćao meni, svakih pet minuta i govorio 'ali bit ćeš u redu, zar ne'? - rekla je Molly.</p><p>Molly je primljena na Odjel za neurologiju i podvrgnuta je promatranjima tijekom 10 dana te su joj napravili još jedan CT i MRI pregled kojim je potvrđeno da ima cistu od 11 mm na mozgu.</p><p>- Rekli su da cista ne curi i da još uvijek ne vrši pritisak na moj mozak, ali ako ostane da će blokirati svu moju kralježničku tekućinu. To bi moglo uzrokovati sljepoću, gubitak pamćenja, moždani udar ili iznenadnu smrt, pa je bilo prilično zastrašujuće čuti sve to. Šefovi odjela odlučili su da bih trebala roditi dijete u 35. tjednu, a zatim dva-četiri tjedna kasnije na operaciju kako bi uklonili tumor - rekla je Molly.</p><p>Jedino što je Molly u tom trenu htjela je preživjeti operaciju da može gledati svoje dijete kako odrasta.</p><p>- Postoji vjerojatnost da ću biti paralizirana, izgubiti pamćenje ili pretrpjeti moždani udar i, bez obzira na dobar ili loš ishod, trebat će mi mjeseci rehabilitacije i oporavka. Nadam se samo da ništa od toga neće utjecati na dijete - rekla je Molly.</p><p>Buduća mama priprema se na napornu operaciju koja može trajati do 12 sati nakon što se njezino dijete rodi.</p><p>- Jedva čekam da napokon sretnem malo dijete za kojim sam čeznula od prvog pobačaja. Jedva čekam da upoznam dijete i vidim deset prstiju i deset nožnih prstiju, jedva čekam da se zaljubim - tvrdi Molly.</p><p>Molly je podijelila svoju priču kako bi upozorila druge na zanemarivanje simptoma.</p><p>- Jednostavno želim povećati svijest ako ste imali zamagljen vid, glavobolju, ekstremne promjene u ponašanju ili ispade, zaboravnost ili zbunjenost i tešku bolest, posjetite svog liječnika jer bi to mogli biti simptomi za nešto opasno - savjetuje Molly.</p>