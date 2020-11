Ostali ste bez acetona? Sigurno imate doma sve što vam treba

Kućni pripravci mogu zamijeniti kupovno sredstvo za skidanje laka za nokte, samo pripazite: Većina isušuje površinu nokta i kožu, pa ih treba posebno njegovati kremama i uljima

<p>Aceton za skidanje laka za nokte jedna je od onih stvari koje ponestanu baš onda kad vam jako treba, jer morate srediti nokte prije važnog izlaska. Srećom, ne morate odmah trčati u drogeriju, jer i sami možete napraviti sredstvo za skidanje laka s nekoliko sastojaka koje obično imamo u kućanstvu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Neobičan 'ukras' za nokte</p><p>Štoviše, možete razmisliti i o tome da klasičan aceton zamijenite kućnim pripravcima, ako ne možete nabaviti sredstva prilagođena tome da manje oštećuju površinu nokta, kaže glavna edukatorica Paintboxa Evelyn Lim.</p><p>Evo uputa za četiri moguća 'kućna' rješenja kojima možete zamijeniti aceton: </p><h2>1. Sok od octa i naranče</h2><p>Kad je u pitanju 'uradi sam', Amy Lin, osnivačica Sundaya, marke za njegu noktiju usredotočene na wellness, hvali ovaj prirodni recept. To je puno nježnije rješenje od acetona, a djeluje jednako dobro. </p><p>Pomiješajte jednaku količinu bijelog octa i organskog soka od naranče. Umočite komadić vate u toi pritisnite na nokte oko 10 sekundi, dok lak za nokte ne omekša. Povucite vaticu i trebao bi se skinuti lak. Imajte na umu da ocat može isušiti kožu na rukama. Zato nakon što završite, namažite ruke hidratantnim losionom i nanesite kremu za njegu kože oko noktiju.</p><h2>2. Sredstvo za dezinfekciju ruku</h2><p>- Kako sredstva za dezinfekciju ruku sadrže visoku koncentraciju alkohola, mogu biti učinkovita i u uklanjanju laka za nokte - kaže Lin. Pogotovo ako imate sredstvo za dezinfekciju sa 75 postotnim uzopropil-alkoholom, jer taj sastojak učinkovito otapa pigment. No, ne pretjerujte.</p><p>- Ove vrste alkohola učinit će veliku štetu prirodnim lipidima i masnim kiselinama na površini kože, upozorava dermatolog dr. Whitney Bowe. Ako ih koristite, kapnite ih na pamuk i protrljajte nokat, pa poslije obavezno nanesite hidratantnu kremu i ulje za njegu kožice oko noktiju, kaže Lin.</p><h2>3. Pasta za zube</h2><p>U pravilu, tradicionalna pasta za zube čini fino sredstvo za skidanje laka. To je zato što većina pasta za zube ima etil-acetat, koji može učinkovito razgraditi lak (ima ga i u većini sredstava za uklanjanje laka). Da biste prenamijenili pastu, jednostavno stisnite malo paste na vrhove prstiju ii utrljajte ju u nokat. Lak bi trebao otpasti s nokta. podići. No, nemojte nanositi više slojeva paste i odradite to brzo, jer se pasta brzo suši. </p><h2>4. Vodikov peroksid i vruća voda</h2><p>Uvijek treba koristiti samo razrijeđenu verziju, a nakon što završite, obavezno isperite ruke i namažite ih hidratantnom kremom, te njegujte kožicu oko nokta specijalnim uljem. Imajte na umu da je peroksid snažan izbjeljivač, te da može oštetiti površinu nokta, pa budite brzi i odmah ga isperite. Budite oprezni, ovo možda i nije dobra metoda za vas ako imate jako osjetljivu kožu, prenosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/diy-nail-polish-remover">MindBodyGreen</a>. </p>