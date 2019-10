Gdje griješite: 10 lakih savjeta za zdrave, čvrste i lijepe nokte

Vaše su ruke odraz zdravlja, a posebno nokti. Kao i koža, i nokti mogu početi gubiti vlažnost, što će dovesti do toga da postanu krhki, slabi i suhi. Osim toga, ono što vidite na površini noktiju ukazuje na promjene u zdravstvenom stanju koje već neko vrijeme traju, zbog čega se mogu javiti promjene na samom noktu, ali i upala kožice oko nokta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zato, ako vam se čini da nikako ne možete imati uredne i svježe manikirane nokte, ne zanemarujte problem. Jer, kad vam nokti prestanu izgledati uredno, iza toga može biti više problema. Evo deset najčešćih razloga zbog kojih vam ruke izgledaju neuredno:

Stalno grizete nokte

Nedostatak koncentracije, nervoza, dosada, nije važno što je uzrok. Ako grizete nokte, učinit ćete da postanu lomljivi, ali i izložiti ih infekcijama. Slina sadrži probavne enzime koji razgrađuju hranu i može naštetiti noktima i kožici oko njih, čineći ih slabima i lomljivima. Tako se stvara prostor kroz koji ih mogu napasti gljivice i bakterije, kaže dr. Rachel Nazarian, dermatologinja iz New Yorka.

Prva pomoć: Režite nokte na kratko i uredno ih obradite, tako da ih je teže gristi. Možete ih pokušati premazati posebnim gelovima neugodnog okusa koji bi trebali pomoći da prestane želja za grickanjem.

Premalo željeza u tanjuru

Konkavni i utučeni nokti (u obliku obrnute žlice) mogu biti povezani s nedostatkom željeza u prehrani, odnosno anemijom. Željezo pomaže da se formira hemoglobin, molekula koja upućuje crvena krvna zrnca sa svježim kisikom prema noktima, pojašnjava dr. Ella Toombs, dermatologinja iz Washingtona. Manjak željeza dovest će do usporenog rasta noktiju.

Prva pomoć: Napravite pretragu krvi kako bi se utvrdila razina željeza u krvi. Ako je niska, pojačajte prehranu goveđim mesom, špinatom, mahunarkama i crnom čokoladom.

Foto: Fotolia

Manjak B vitamina

Možda mislite da ljepota nema veze s vitaminima, no postoje dokazi da biotin, B vitamin koji je ugrađen u kosu i nokte, jača njihovu strukturu, stoji u studiji koja je objavljena u Journal of Cosmetic Dermatology. Stručnjaci kažu da uzimanje 2,5 miligrama vitamina B dnevno jačaju snagu noktiju i smanjuju njihovu krhkost za šest do devet mjeseci. Dok je manjak proteina rijedak problem, ako vam se nokti listaju i pucaju na rubovima, biotin bi mogao pomoći.

Prva pomoć: Ako u vašoj prehrani nedostaje hrane bogate biotinom (kao što su jaja, losos, govedina, batati i lješnjaci), uzimajte ga kao dodatak prehrani, no imajte na umu da će trebati i nekoliko mjeseci da se stanje popravi.

Tipkanje po tipkovnici ili mobitelu

Stalno kuckanje po tipkovnici ne ide na živce samo ljudima oko vas, nego i - vašim noktima. Ako stalno noktima dodirujete tipkovnicu ili zaslon mobitela, to bi moglo dovesti do pucanja rubova i toga da se počnu listati, upozorava dr. Toombs.

Prva pomoć: Skratite nokte tako da ostane samo mali bijeli rub na vrhu, što će vam omogućiti da izgledaju uredno, a ne lupaju po tipkovnici.

Foto: Dreamstime

Premalo kreme za ruke

Imajte na umu da biste kremu za ruke trebali nanositi svaki puta nakon što močite ruke. Voda isušuje nokte, a ako je koža oko noktiju suha, to bi moglo značiti i da su vam nokti suhi. To može dovesti do listanja i pukotina na rubovima, upozorava dr. Ellen Marmur, dermatologinja iz New Yorka.

Prva pomoć: Pronađite losion koji se brzo upija i namažite time ruke nekoliko puta na dan, tako da posebnu pažnju posvetite području oko nokta.

Pretjerujete s dezinfekcijom

Kao što ih pranje isušuje, sredstva za dezinfekciju dodatno isušuju ruke i nokte, zbog čega mogu postati krhki. Sredstva za dezinfekciju ruku sadrže visoki udio alkohola, pa ih isušuju, kaže dermatologinja dr. Sheel Desai Solomon iz Sjeverne Karoline.

Prva pomoć: Ako morate dezinficirati ruke, pokušajte izbjegavati područje oko noktiju, dok ne budete mogli dobro isprati ruke. Ako nemate druge, vodite računa da redovito mažete ruke i nokte hranjivim losionom.

Lak na noktima predugo stoji

Svi lakovi sadrže dosta isušujućih supstanci, što može dovesti do isušivanja ploče nokta i njihovog slabljenja, što se neće lako promijeniti ni ako koristite lak koji učvršćuje nokte, kaže dr. Marmur. Čak i takvi lakovi koji ne sadrže isušujuće sastojke mogu ostaviti nokte suhima, jednostavno zato što sadrže sredstva koja moraju dovesti do toga da se i sam lak osuši.

Prva pomoć: Skinite lak svakih pet dana i date noktima nekoliko dana da se 'odmore' prije nego što ćete ih ponovo nalakirati.

Foto: Dreamstime

Nokti baš ne vole aceton

Različite vrste tekućina za skidanje laka s noktiju nisu baš zdrave za njih. Aceton skida prirodna ulja s nokta zajedno s lakom, ostavljajući nokte krhkima. Čak i sredstva koja ne sadrže aceton mogu djelovati isušujuće, kaže dr. Toombs.

Prva pomoć: Pokušajte pronaći tekućinu za skidanje laka na bazi soje, odnosno one koje ne sadržavaju aceton i sadrže ulja koja njeguju nokte.

Bazni lak i nije potreban

Iako mislite da stavljanjem baznog laka ispod onog u boji radite dobru stvar za svoje nokte, moguće niste u pravu. Iako se naziva baznim, često sadržava kemikalije koje mogu oštetiti ploču nokta, čineći je slabijom, kaže dr. Marmur.

Prva pomoć: Prije nego nanesete lak na nokte, nanesite na njih malo losiona za njegu ruku i noktiju. On će ispuniti sitne linije na noktima i hidratizirati ih, te smanjiti štetu od onoga što ćete nanijeti preko njega, kaže dr. Marmur. Kad se ruke osuše, obrišite ih maramicom, pa nalakirajte kao i obično.

Foto: Dreamstime

Ne odstranjujte kožicu oko nokta

Kožica oko nokta služi tome da štiti korijen nokta od vode, bakterija i svega onoga što možete pokupiti na rukama. Ako ih režete tako ćete ukloniti važnu zaštitu, pa neće preostati ništa što ih štiti od vode, ili infekcije, kaže dr. Dana Stern, dermatologinja iz New Yorka.

Prva Pomoć: Kožicu lagano utisnite prema korijenu nokta. Napravite to svaki puta kad se otuširate, jer će biti mekša, a pomoći si možete štapićem za čišćenje ušiju, donosi portal Prevention.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: