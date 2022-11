Ostavio bijesnu poruku svojim susjedima: 'Ne palite perilicu rublja u 4 sata ujutro...'

Dosta ljudi je u posljednje vrijeme počelo koristiti perilicu tijekom noći kada su cijene struje niže, što je jako uznemirilo jednog susjeda.

POGLEDAJTE VIDEO: Perilica rublja

Naime, bijesni susjed je napao stanare svoje grade jer noću koriste perilicu rublja. Na Redditu je jedan stanar, koji nije napisao poruku niti koristio perilicu noću, podijelio poruku koju je pronašao ostavljenu na ulaznim vratima zgrade.

Napisao je: 'Ovo je stajalo na ulaznim vratima stambene zgrade - ne mogu se odlučiti na čijoj sam strani (nisam ni susjed ni pisac poruke)'.

Korisnik je objavio sliku poruke koja je podijelila mišljenja mnogih korisnika Reddita.

U poruci je pisalo: 'Dragi susjedi, 4 sata ujutro nije prihvatljivo vrijeme za korištenje perilice rublja. Nekoliko puta me probudila ta perilica. Molim Vas prestanite! Suzdržite se od korištenja perilice prije 7 ujutro. Budili ste me previše puta. Vrlo je nepravedno to što radite'.

Poruka je postala viralna i ljudi su brzo podijelili svoja mišljenja o tome.

- Imate li dnevnu i noćnu tarifu za struju? Ako noćna tarifa koja počinje u ponoć kao moja, stanar vjerojatno pali perilicu u to vrijeme kako bi uštedio nešto novca na struji (kao i ja) - pisalo je u jednom komentaru.

- Uskoro će to postati češća praksa jer pranje rublja noću štedi novac - komentirala je druga osoba .

- Uobičajena ljubaznost stanara je ne stvarati nepotrebnu buku tijekom noći - napisao je treći.

U međuvremenu, četvrti je dodao: 'Perilice rublja mogu biti jako glasne pa bi i mene razbjesnilo da ju čujem u 4 ujutro'.

Najčitaniji članci