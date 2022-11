Postoji 4 vrste susjeda iz pakla: Koji tip vama radi probleme?

Većini je kod kupnje doma najbitnija lokacija, ali ono na što mnogi zaborave, a bitno je za ugodan život su - susjedi. Naravno, teško je detektirati kraj koga ćete živjeti samo na prvi pogled, ali činjenica je da vam neugodni susjedi definitivno mogu pokvariti uživanje u obiteljskoj idili, isto kako vam dobri susjedi mogu život učiniti puno lakšim i ugodnijim.

Evo koja je najgora vrsta susjeda prema istraživanju tvrtke Ally Home iz SAD-a:

Najgori susjedi:

1. Glasni susjedi

Uvjerljivo su najgori susjedi koji žive kao da oko njih kilometrima nema nikog. Glasno se svađaju, glasno se vole, po kući kao da hodaju u željeznim cipelama i imaju tulume koji traju do jutra i zbog kojih cijela ulica ne može zaspati.

Takvi susjedi nisu samo gnjavaža jer vam mogu remetiti san, a to vam, osim što vam može pokvariti cijeli dan, može utjecati i na zdravlje.

2. Sumnjivi susjedi

Drugi na listi nepoželjnih susjeda su oni koji imaju sumnjivi stil života. Primjerice, susjedi koji u garaži proizvode drogu, organiziraju borbe pasa u podrumu i slično...

3. Nemarni prljavci

Treći najgori susjedi su oni koji se uopće ne brinu o svom kućanstvu i to ne mislimo samo na to da zaborave pokositi travu u dvorištu. Mislimo na one koji posvuda ostavljaju vreće smeća na koje se onda skupljaju muhe i psi lutalice, ili na one kojima pukne cijev, a oni ju 'zaborave' popraviti iako im se u podrumu napravio bazen, a vama je promočio cijeli zid koji dijelite s njima...

4. Oni koji vole 'zabadati nos gdje mu nije mjesto'

Kao četvrte najgore susjede u anketi su istaknuli susjede koji, čini se, više znaju o vašem životu od vas samih i zbog kojih uvijek kada nešto radite imate onaj osjećaj kao da vas netko gleda.

