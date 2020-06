Otac, koji je navodno voza\u010d kamiona i dobro zara\u0111uje, nikada nije davao novac Yaroslavinoj majci, koja je morala raditi i sama podignuti k\u0107er.

<p>Sanjam o tome da postanem poznata glazbenica kako bi moj otac bio ponosan na mene, kaže 17-godišnja <strong>Yaroslava Oleinik</strong>, koja je prije tri godine pokrenula profil na Instagramu gdje objavljuje slike i videe u kojima predstavlja svoju glazbu.</p><p>Za lokalne medije ispričala je kako su njezini roditelji željeli dijete i jedva su čekali da se ona rodi. No kada se Yaroslava rodila bez pola lica, to je uništilo njihovu obitelj.</p><p>- Majka je prihvatila moj neobičan izgled. Voli me i brine se za mene. Moj otac napustio nas je čim me vidio nakon poroda. Od onda ga nismo vidjeli ni čuli - priča tinejdžerica, a prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8469917/Kazakh-teen-17-born-without-half-face-dreams-famous-musician.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>Otac, koji je navodno vozač kamiona i dobro zarađuje, nikada nije davao novac Yaroslavinoj majci, koja je morala raditi i sama podignuti kćer.</p><p>Unatoč tome, Yaroslava se ne ljuti na oca i odlučna je u namjeri da ga upozna jednog dana. Pokušala je doći do njega preko društvenih mreža, ali svi njezini upiti ostali su neodgovoreni.</p><p>- Pronašla sam njegove profile i slala mu poruke, ali mi nikada nije odgovorio - kaže.</p><p>Njezina majka Ekaterina pita ju zbog čega to uopće radi, kada je očito da otac ne želi pričati s njom, ali Yaroslava je znatiželjna i želi znati kako mu je u životu.</p><p>- On je ipak moj otac - kaže.</p><p>Priznaje kako joj je dugo trebalo da prihvati svoj izgled i htjela je promijeniti sve na sebi.</p><p>- S vremenom sam se smirila i prihvatila kakva jesam. Više uopće nemam živčane slomove - priča.</p><p>Godinama je učila svirati gitaru i sanja da će postati poznata glazbenica kako bi otac bio ponosan na nju i poželio ju upoznati.</p><p>Zbog svog stanja, Yaroslava ima problema sa disanjem i potrebna joj je operacija rekonstrukcije nosa. </p>