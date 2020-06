Korekcije podbratka novi su hit! Nakon video poziva i karantene svi ga se žele riješiti, pa i Hrvati

Kamere na mobitelima i računalima ne laskaju našem licu. Dapače, svi na videopozivima izgledamo loše, objasnio je dr. Nikola Milojević. Potražnja za korekcijama podbratka zadnjih mjeseci rasla je 50 posto

<p>Boom nam se dijelom dogodio iz objektivnih razloga, jer, kao i mnoge uslužne djelatnosti, nismo radili. No dok, kao i prije svakog ljeta, rastu zahtjevi za tretmanima uklanjanja masnih naslaga i laserske epilacije, potražnja za Coolsculptingom podbratka rasla je za 50 posto, kaže nam dr. Nikola Milojević.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zahtjevi za estetskim korekcijama u Hrvatskoj u porastu</strong></p><p>Budući da, osim u Zagrebu, ima kliniku u Londonu, vrlo dobro je upoznat s trendovima u estetskoj kirurgiji te kaže da Hrvati ni po čemu ne zaostaju za Britancima. Tamo je nakon karantene najviše porasla potražnja za tretmanima zatezanja podbratka. Naime, ljudi su, radeći od kuće, uglavnom komunicirali videopozivima preko FaceTimea i Zooma, te su odmah nakon popuštanja epidemioloških mjera odlučili uzeti stvar u svoje ruke i riješiti problem ružnog podbratka. Zahtjevi su u Velikoj Britaniji rasli za 400 posto. Ni kod nas situacija nije mnogo drukčija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Antiage prehrana - hrana koja pegla bore</strong></p><p>- Osim uklanjanja masnih naslaga na trbuhu, ovih dana imali smo mnogo upita za korekcije u području vrata, na vratu i ispod usana, pa je tako potražnja za tretmanom Coolsculptinga podbratka porasla za 50 posto. U ovom se slučaju postupkom kriolipolize zamrzava salo, odnosno masne stanice - nekirurški bezbolni postupak hlađenja masnih stanica. Manji dio pacijenata, ovisno o osjetljivosti, može imati prolazne otekline, crvenilo i osjećaj utrnulosti, no odmah se može vratiti svojim aktivnostima - govori te dodaje da ga nezadovoljstvo ljudi uopće ne čudi jer, kako kaže, većina nas ne izgleda dobro u odrazu kamere.</p><p>- Kamere na mobitelima i računalima ne laskaju našem licu. Dapače, svi na videopozivima izgledamo loše. Za to su najviše krive te prednje kamere jer, ako mobitel držimo blizu, ona doslovno izobliči lice. Dok se gledamo, čini nam se da to više nije naše lice. Još ako nam, primjerice, odozgo padaju sjene, onda nam se podočnjaci čine dubljima i tamnijima te postaju vidljiviji - komentira nam ovu pojavu te dodaje da ljudi upravo na fotografijama i gledajući svoj odraz u kameri, uoče nesavršenosti na svome licu koje inače ne bi vidjeli dok se gledaju u ogledalo. Slična iskustva dijeli i dr. Dinko Kaliterna.</p><p>- U našoj se poliklinici, otkad su popustile epidemiološke mjere, za 40-50 posto više traže korekcije lica, pa tako i podbratka. Nakon karantene mnogo se žena odlučilo na uklanjanje masnih naslaga na području trbuha, bokova, na nadlakticama te u dijelu podbratka. Naime, stanje na tim dijelovima tijela pogoršalo se zbog nekretanja tijekom karantene. Kod nas je najpopularniji takozvani endolift, jedan od najefikasnijih tretmana zatezanja podbratka, odnosno viška kože te topljenja masnog tkiva - smatra dermatolog. </p><p>- Za korekciju podbratka koristimo tretman Endolift te uređaje Renuvion i Thermi kod kojeg se koristi tanka kanila koja pomoću radiovalova topi salo i zateže kožu. Endolift je tretman u kojem se koristi lasersko vlakno tanje od 1 mm koje se uvlači ispod kože, zateže ju i topi salo, a Renuvion se uvlači ispod kože te se pomoću plazme ona zateže - pojasnio je Kaliterna. </p><p>Koža oko brade se opusti zbog atrofije prirodnih masnih jastučića, što je normalan proces starenja. Kako ti masni jastučići nestaju, koža se prazni poput balona, i gravitacijom se spušta, gubi elastičnost te počne visjeti. I dok su Britanci poludjeli za Nec tite tretmanom, istražili smo kakva je situacija kod nas i kakvi se sve tretmani traže i koriste.</p><p>- Spomenuti Neck tite je postupak zatezanja kože vrata i jedan je od najizazovnijih neinvazivnih zahvata jer u stvari za regiju vrata ne postoji efikasno, a bezbolno rješenje. Važno je razlikovati radi li se o opuštenoj koži vrata ili o suvišku masti u podbratku ili pak o kombinaciji tih stanja - kazao je dr. sc. Mladen Duduković komentirajući stanje u Velikoj Britaniji:</p><p>- Ne iznenađuje činjenica da je podbradak uočljiviji kad se radi online jer kod pogleda prema dolje i prema ekranu, gotovo svatko nakon 30 godina ima barem dijelom opuštenu kožu podbratka i vrata. Za korekcije te regije postoji konstantan interes - kazao je. </p><p>U Poliklinici Duduković uz standardne tretmane botoksom i filerima, iznimno je popularan Ultherapy, neinvazivno rješenje za slimming i zatezanje kože vrata dok su u operacijskom dijelu ponude najzastupljeniji zahvati povećanja grudi implantatima, za kojim nimalo ne zaostaje niti kirurško oblikovanje tijela i pomlađivanje lica. </p><p>I prof. dr. sc. Mislav Gjurić se slaže da je Neck tite jedan je od nekoliko minimalno invazivnih načina odstranjenja masnog tkiva podbratka i zatezanja kože.</p><p>- Taj zahvat koristi radiofrekvenciju, dok mi u našoj klinici vrlo uspješno koristimo laser za istu indikaciju. Osim toga u nekim slučajevima savjetujemo injekcijsku lipolizu, dakle rastapanje masnog tkiva pomoću injekcija fosfatidilkolina - pojasnio je dodajući kako je u Hrvatskoj korekcija opuštenog podbratka jako tražen zahvat, no možda ne toliko koliko korekcija nosa i kapaka.</p><p>- Neck tite ili zahvat zatezanja kože vrata može se izvoditi na više načina. Od klasične operacije, takozvanog Face and neck lifta, gdje se uz kirurško pomlađivanje lica, istodobno i zategne koža vrata. Ovom se operacijom i lice i vrat pomlađuju za 10-15 godina i često se za njega odlučuju upravo žene u 50-im godinama te kasnije. Neck tite procedura pak sama za sebe podrazumijeva uklanjanje masnog tkiva podbratka i zatezanje kože, bez rezova a izvodi se pomoću VASER aparata koji precizno uklanja masno tkivo te dovodi do zatezanja kože. Pri ovoj proceduri nema rezova osim nekoliko malih uboda kroz koje se uvode kanile za VASER liposukciju. Nova linija podbratka jako osvježava i pomlađuje izgled cijelog lica, a rezultat je izrazito dugotrajan - pojasnio je prim. dr. Siniša Glumičić, a dr. Milojević dodaje:</p><p>- Sad imamo baš puno tretmana kao što je spomenuti neck tite, kojima se rješavaju masne naslage ispod vrata. On se uglavnom rješava na dva načina. Prvi je smrzavanjem masti, a drugi je pomoću filera. Naime, imamo filer koji je izašao prije godinu dana, a čiji učinak djeluje i po dvije godine. Njime možemo oblikovati, doslovno isklesati perfektnu čeljust. On usput i zateže kožu pa podbradak bude manji. Što se spomenutog tretmana neck tite tiče, imamo mašine koje pomoću infracrvenog svjetla potiču rast kolagena i zatežu kožu. Ono po čemu smo jedni od vodećih je pomlađivanje botoksom - imamo Nefertiti neck lift. Injekcijom botoksa ispod brade, u tanki mišić koji se zove platysma, mišić ‘uspavamo’, tako da mišići na gornjem dijelu lica dobivaju veću snagu i nekirurški rade ‘lifting’ lica - govori nam dr. Milojević te dodaje da su u rad uveli niz epidemioloških mjera. </p><p>- Klijenti paze, mi pazimo. Cijeli se prostor redovito dezinficira, imamo i UV lampu za dezinfekciju - kazao je. <br/> Uvođenje viših epidemioloških mjera postao je standard te se i u ovoj branši ulaže velik napor u sigurnost, kako čitavog osoblja tako i klijenata. </p><p>- Nakon lockdowna naši su se ljudi, nakon prvotnog šoka i potpunog povlačenja, sada ponovno počeli javljati i sada radimo uz maksimalno poštivanje svih epidemioloških preporuka - rekao je prof. dr. Gjurić.</p><p>- Tijekom karantene redovito smo komunicirali s našim pacijentima preko FaceTimea, ZOOM-a i SKYPE-a te moram priznati da smo i sami bili iznenađeni kako ljudi, iako je COVID 19 uzimao sve više maha, žele i dalje obavljati svoje estetske zahvate ili pak osvježiti lice botoxom, filerima i sličnim non-kirurškim procedurama. Najviše je bilo upita za korekcije nosa, a odmah nakon toga i korekcije grudi, i to uglavnom u smislu povećanja grudi - kazao nam je prim. dr. Glumičić dodajući da su s operacijskim zahvatima stali još prije službenog 'lockdowna' u trećem mjesecu no da su imali organizirana dežurstva, pa čak i za vrijeme potresa, kako bi sve svoje pacijente uredno ispratili.</p><p>- Za vrijeme karantene cijela je ustanova pripremljena na novi režim rada - dodaje te kaže da su, osim dezifenkcije prostora i steriliziracije zraka u operacijskom salama najnovijim tehnologijama, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" uvedeli i mogućnost PCR testa svakog pacijenta prije operacije. </p><p>Podbradak je svojevremeno uredila i Danijela Dvornik, prije otprilike godinu dana.</p><p>- Ja sam s koronom ili bez korone na video pozivima. Ljudi su navikli da izgledaju fantastično, a kad se vide na video pozivu onda su u bedu. Treba se prihvatiti - kaže nam Daniela Dvornik koja je na korekciji podbratka bila prošlo ljeto.Kod dr. Milojevića bila je na CoolSculptingu, tretmanu kojim se masno tkivo vakuumom usisava i potom zamrzava sat vreemna na temperaturu od -14 stupnjeva. Nakon nekoliko mjeseci mast se razgrađuje prirodnim putem. </p><p>- Zadovoljna sam sad svojim podbratkom. Nemam neki veliki problem s tim više. Imam malu bradu, nemam podbradak zbog debljine, već je riječ o genetskoj predispoziciji. Imam takvo lice. Ako možeš smanjiti podrbadak, zašto ne? Ali prihvatila sam sebe, ne opterećujem se više. Rezultati CoolScuplptingom vide se nakon tri do šest mjeseci. Onaj moment kad to radiš ne vidiš neku razliku. Sad sam zadovoljna sama sa sobom pa me baš briga ako ga imam. Čovjek se mora naučiti zavoljeti sebe. Ne možeš dobiti rat u smislu da izgledaš kako bi htio, to je nemoguća borba. Da se cijeli život borim s nečim što mi ide na živce nema smisla. Naravno, uvijek moraš raditi na sebi. Možda bih sa 30 godina imala veći problem s nekim nedostacima, ali sad me baš briga. Dođeš u određeno razdoblje kad shvatiš da je dobro brinuti za sebe, ali da ne treba biti ekstreman. Ne želim izgledati kao da imam 20 godina. Bitno se dobro osjećati u svojo koži - priča. Za sad ne planira nove estetske zahvate.</p><p>- Zadovoljna sam sobom. Kome sam draga, super. Kome nisam, šta da radim - kaže. I dok su se mnogi požalili kako su u vijeme izolacije dobili pokoji kilogram, Daniela je dobila tek kilogram do dva.</p><p>- Vježbala sam malo kod kuće iako nisam motivirana za to. To mi je tlaka teška vježbati doma. Kad vidim da drugi vježbaju odmah mi je drugi film. Motiviram se odmah. Ali nisam puno vježbala kod kuće. Koliko sam vidjela u izolaciji su ljudi kuhali kao da im je zadnji obrok u životu. Kupovali su brašno, šećer, kvasac... Sama živim pa mi zallihe ne trebaju. Ne kupujem veće stvari. Trudila sam se jesti normalno, kao i svaki drugi dan. Jesam jednom unuci Balie Dee ispekla 19 kroasana, od kojih je ona pojela 1, a ja 17. Tu sam odmah dobila ta dva kilogramaa. Onda sam rekla nema više kroasana - kaže uz smijeh.</p>