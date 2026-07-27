Otečena stopala i 'teške' noge: S ovim simptomima nema šale

Ljetne vrućine donose mnoge probleme, među kojima su otečena stopala i gležnjevi. Ako vas češće muči osjećaj 'teških nogu', dobra je vijest da je oticanje stopala i nogu ljeti u većini slučajeva bezopasno, iako treba voditi računa i o tome da nam tijelo ponekad tako šalje signale.

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Naime, kad su vanjske temperature visoke, naše krvne žile prirodno se šire kako bi tijelo moglo otpustiti višak topline i ohladiti se. Pod utjecajem gravitacije, tekućina se pojačano nakuplja u donjim ekstremitetima, odnosno u stopalima i gležnjevima. Ako tijekom dana dugo sjedite za računalom, ili dulje vrijeme stojite, to se stanje može dodatno pogoršati, a često se to dogodi i poslije dugotrajnih putovanja, dok su noge zgrčene u automobilu ili nekom drugom prijevoznom sredstvu ako ne možete prošetati.

Dobra je vijest da postoji nekoliko jednostavnih načina da si brzo pomognete.

Mijenjajte položaj tijela

Foto: DREAMSTIME

Povremeno prošećite uredom

Prije svega, važno je češće mijenjati položaj tijela. Na primjer, ako dugo sjedite na poslu, svakih sat vremena ustanite i kratko prošećite. Čim stignete kući, podignite noge iznad razine srca na barem 15 do 20 minuta, kako biste potaknuli povratak tekućine iz donjih ekstremiteta. Pomoći će i hladni oblozi te lagano tuširanje nogu naizmjenično hladnom i mlakom vodom.

Manje soli, više vode

Iako zvuči nelogično, prvi korak u borbi protiv oticanja nogu je konzumacija veće količine obične vode, jer dehidrirano tijelo zadržava svaku kap tekućine. Drugi ključni korak je drastično smanjenje unosa soli. Izbjegavajte industrijski prerađenu hranu, grickalice i suhomesnate proizvode, jer sol snažno veže vodu u tkivima i izravno uzrokuje osjećaj nadutosti i oticanja.

Simptomi koji mogu biti opasni

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pripazite na simptome, jer neki mogu upućivati na ozbiljan problem

Postoje znakovi koje nikako ne smijete ignorirati. Ako primijetite da vam je otekla samo jedna noga, hitno otiđite liječniku. To može biti simptom duboke venske tromboze. Zvono za uzbunu su i oticanje koje je praćeno crvenilom, osjećajem topline, bolovima u listovima, teškim disanjem ili pritiskom u prsima, jer to može upućivati na probleme sa srcem, bubrezima ili krvožilnim sustavom.



