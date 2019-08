Otekle mu ruke i noge, a koža na glavi izgleda poput popluna

Anonimni 37-godišnjak iz Italije otišao je liječniku nakon što je uočio čudne nabore na koži glave koji su izgledali kao da je pokriven proštepanom dekom. Uz to, on ima otečene noge, ruke i izbočenu donju čeljust, na temelju čega je liječnik postavio dijagnozu akromegalije. Riječ je o poremećaju poznatom po Richardu Kielu, koji je glumio Jawsa u filmu Jamesa Bonda 'Špijun koji me volio', koji je najčešće povezan s benignim tumorom koji pritišće hipofizu i izaziva povećano lučenje hormona rasta. Zbog toga osoba može imati uvećane ruke i stopala te niz drugih poremećaja.

- Akromegalija je relativno rijedak hormonski poremećaj koji je u populaciji od milijun stanovnika ljudi prisutan kod oko 60 osoba. Godišnje se otkriju 3-4 nova slučaja na milijun ljudi. Hormon rasta, koji se kod pacijenata s akromegalijom pojačano luči iz dobroćudnog tumora na hipofizi, djeluje na cijeli organizam te potiče rast organa, zadržavanje tekućine u tijelu, porast krvnoga tlaka i šećera. Kada se ovaj poremećaj javi u dječjoj dobi uzrokuje rast kostiju u dužinu, dok u odrasloj dobi dovodi do rasta kostiju u širinu. Tipično je stoga da pacijenti s akromegalijom primjećuju da im je obuća i prstenje postalo tijesno - pojašnjava doc. dr. sc. Tina Dušek iz Zavoda za endokrinologiju i dijabetes u KBC Zagreb. Dodaje kako se ovaj hormonski poremećaj razvija sporo.

- Obično se dijagnoza postavlja relativno kasno nakon pojave prvih simptoma i za to vrijeme tumor na hipofizi često naraste do veličine koju nije lako kirurški u potpunosti odstraniti. Ukoliko se kirurškim zahvatom ne uspije u potpunosti ukloniti izvor prekomjernog lučenja hormona rasta, na raspolaganju imamo vrlo efikasnu medikamentnu terapiju kao i mogućnost zračenja tumora hipofize. Uz navedene mjere kod velike većine bolesnika akromegalija se može uspješno držati pod kontrolom, međutim promjene na tijelu koje su nastale prije postavljanja dijagnoze uglavnom dijelom ostaju vidljive cijeli život - dodaje.

Slučaj od kojeg smo krenuli opisan je u medicinskom časopisu The New England Journal of Medicine, gdje liječnici kažu da se zadebljanje i brazdanje kože na vlasištu naziva cutis verticis gyrata. Može se pojaviti kao izolirani simptom, ili povezati s nizom stanja, kao u slučaju ovog pacijenta koji ima akromegaliju.

Akromegalija se najčešće dijagnosticira kod osoba u dobi od 30 do 50 godina, iako se može pojaviti bilo kad. Procjenjuje se da se javlja u šest osoba na milijun, a uz otok ruku i nogu, mogu se javiti umor i poteškoće sa spavanjem, promjene u crtama lica, obamrlost u rukama, poremećaj menstrualnog ciklusa kod žena te problemi s erekcijom kod muškaraca, te glavobolje i zamagljen vid.

Foto: CMUH

Liječenje započinje operacijom uklanjanja tumora, kako bi se otklonio pritisak na hipofizu. Nakon toga obično se prepisuju lijekovi koji smanjuju lučenje hormona rasta, kaže dr. Matteo Parolin iz medicinskog Sveučilišta u Padovi. Također, pacijent je primao injekcije koje su trebale pridonijeti da se izravna njegovo vlasište, no imale su relativno mali učinak, prenosi Daily Mail.