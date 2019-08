Prepoznajte simptome koji su rani znakovi raznih vrsta raka

Da prilikom tuširanja napipate kvržicu na prsima, javili biste se liječniku, jer je već svima poznato da to može biti znak kancerogenih promjena. Jedan od znakova mogu biti i natečeni limfni čvorovi na vratu, ili promjene na koži na prsima, kao i u izgledu i osjetu bradavica. Nema potrebe odmah zaključiti da je u pitanju rak, jer uzrok može biti i nešto drugo, no jako je važno javiti se liječniku što prije, kako biste na vrijeme dobili dijagnozu i što ranije započeli s liječenjem, upozoravaju stručnjaci.

No znate li uopće koji simptomi se mogu povezati s rakom na nekim drugim dijelovima tijela i koje ne bismo smjeli zanemarivati? Među njima ima onih koji su nam znani, ali i nekih koji će vas na prvu iznenaditi.

Koža - problem nisu samo tamne mrlje

Obratite pažnju na sve tamne mrlje na koži, pogotovo ako su asimetričnih rubova, malo povišene i različite su boje. Uzrok za uzbunu su i promjene na madežu koji se inače nije mijenjao, i to u veličini ili u boji. No dermatolog dr. Marc Glashofer iz New Jerseya kaže kako karcinom bazalnih stanica kože ponekad može izgledati kao biserno prozirna koža, kao ekcem koji ne prolazi (i može svrbjeti), ili ljuskasta mrlja ili cista. Kaže kako mu se ljudi ponekad jave i zbog sumnjive 'bubuljice' na nosu, koja se pokaže kao karcinom.

Karakteristično je da takvi karcinomi sporo rastu i da se uspješno mogu liječiti, no važno je javiti se na vrijeme. Ako takva bubuljica ne prolazi u roku od 4 do 6 tjedana, nemojte oklijevati s odlaskom liječniku.

Osjećaj stranog tijela u grlu

Neugodan osjećaj kao da postoji kvržica u grlu koja ometa gutanje može biti povezan s refluksom, odnosno kiselinom koja se vraća iz želuca. No ponekad može biti i znak prisutnosti tumora, upozorava dr. Bruce Davidson, voditelj Centra za operacije glave i vrata u Sveučilišnoj bolnici u Georgetownu u Washingtonu. On kaže da su tumori baze jezika i tonzila u porastu zbog infekcija HPV virusom, koje se mogu prenijeti i oralnim seksom, s tim da godinama prije nego se pojave simptomi može biti neaktivan u tijelu, tako da ljudi ni ne znaju da su izloženi riziku raka vrata.

Neobjašnjivi svrab

Koliko god to izgledalo čudno, dugotrajni i neobjašnjivi svrab može biti znak limfoma, kaže onkolog Craig Moskowitz sa Sveučilišta u Miamiju. Riječ je o netipičnom simptomu zbog kojega se ljudi najčešće jave dermatologu, a ako on ne može postaviti dijagnozu, svakako zatražite drugo mišljenje, odnosno ako nije jasno što je uzrok, zatražite testiranje tkiva na maligne stanice, kaže.

Bol u uhu

Boli vas uho, a nema znakova infekcije? To možda uopće nije bol u uhu, nego osjećaj boli koji sijeva, odnosno putuje od živaca u glavi ili vratu do uha. Jedan od mogućih uzroka za to je rak usne šupljine, iako ima i drugih, kaže dr. Davidson. Dodaje kako čovjek može osjećati bol u uhu uslijed raka u usnoj šupljini bez drugih simptoma tjednima, pa se u slučaju da ta bol nije povezana s infekcijom i ne prolazi svakako treba javiti liječniku. Štoviše, to može biti znak uznapredovalog raka koji jako pritišće živce u usnoj šupljini.

Izvanredno krvarenje

Nepravilna menstruacija ili krvarenje između njih, čak i ako primijetite samo malo sukrvice, ili trag na gaćicama, mogu biti povezani s neravnotežom hormona, ali i rakom endometrija, odnosno maternice. Zbog toga svako nepravilno krvarenje obavezno treba biti razlogom za odlazak na pregled, pogotovo ako je riječ o krvarenju nakon menopauze, odnosno nakon što je žena ostala bez mjesečnice. Znak za uzbunu su i nepravilna krvarenja prije ili tijekom menopauze, pogotovo ako postoji i faktor pretilosti.

Važno je imati na umu da su šanse za izlječenje dobre ako se žena javi na vrijeme, odnosno u većini slučajeva otkrije se u fazama 1 ili 2, koje su izlječive.

'Kapljice' na oku

Mršav gornji kapak može biti znak starenja, ozljede ili bolesti, no može biti i znak prisutnosti takozvanog Pancoast tumora, koji se razvija na samom vrhu pluća. Veći rizik za razvoj te vrste tumora imaju pasivni pušači i ljudi dugo izloženi azbestu. U ovom slučaju rijetko se javlja kašalj, a razvijaju se neki posve atipični simptomi. Taj tumor zbog svog položaja može iritirati korijen živca od oka i lica, zbog čega se može javiti Hornerov sindrom, koji uključuje više mogućih simptoma: očne jabučice uranjaju u duplju, jedna zjenica se sužava, može se javiti spuštanje gornjeg i podizanje donjeg kapka, konjunktivitis s pojavom zakrvavljenih očiju kao i suzenje bolnog oka. Jedan od simptoma je i prestanak znojenja na zahvaćenoj strani lica, kaže dr. Abirami Sivapiragasam, onkolog na Sveučilištu u Syracusi. U izvanrednim slučajevima moguća je i promjena boja zjenica, tako da su vidno različite boje.

Ljuskaste mrlje ili bradavičasta koža

Ako se na nekom dijelu tijela pojave ljuskaste mrlje oko izrasline koja podsjeća na bradavicu, ali izgleda kao naborana suha tamna koža (i možda više sliči krasti, nego bradavici), ili kao ranica, svakako treba provjeriti o čemu je riječ, upozorava dr. Glashofer. To može biti znak raka pločastih stanica koji izvire u srednjem sloju kože, a najčešće se pojavljuje na glavi, vratu, leđima i na koži ruku. Ukoliko se tako nešto pojavi na koži i ne prolazi u roku od mjesec do dva, obavezno otiđite na pregled, jer je ta vrsta raka izlječiva u ranoj fazi.

Anemija i umor

Krv u stolici, ako uzrok nisu hemeroidi, klasičan je simptom raka crijeva, što mogu pratiti umor, te glavobolje i vrtoglavica, inače tipični znakovi anemije. Problem je u tome što rektalno krvarenje možda nećete svaki puta uočiti, jer je obično riječ o mikroskopskim tragovima krvi, pa ako imate dijagnozu anemije koja se ne može povezati s drugim uzrocima, dobro je obaviti i pregled crijeva, kaže dr. Moskowitz.

Promukli glas

Neki ljudi povremeno izgube glas kad ih uhvati prehlada, no ako promuklost traje predugo, svakako obavite pretrage. To može biti znak raka grla koji napada tkiva u dijelu grla u kojem se nalaze glasnice. Ova vrsta raka može uzrokovati i bol u grlu, bolove u uhu ili osjećaj da postoji grumen koji ne možete progutati u vratu ili grlu.

Nadutost

Povremeni bolovi u trbuhu i osjećaj nadutosti česti su kod ljudi koji imaju problema s probavom, ili iritabilnim crijevima. No ako nadutost ne prolazi i uz to imate osjećaj pritiska u cijeloj zdjelici, to može biti znak raka jajnika. To je peti vodeći uzročnik smrti kod žena, pa simptome nipošto ne smijemo zanemarivati.

Kvržica na vratu

Nisu svi kvržice, naravno, rak. Otečeni limfni čvorovi mogu se javiti i zbog nedavne infekcije ili sporo rastuće ciste u vratu. Također, kvržica na prednjoj strani vrata može biti povezana sa štitnjačom, no svakako treba otići na pregled. Dobra je vijest da su te vrste raka obično izlječive i najčešće se otkriju na vrijeme.

Narančina kora na dojkama

Bilo kakve promjene na dojkama, ne samo kvržice, trebaju biti razlog za trenutnu posjetu liječniku. Dakle: bol u grudima, crvenilo i oteklina tipični su znakovi mastitisa, što je uobičajena infekcija dojke, posebno u mlađoj dobi. No i rak dojke povezan sa upalom može imati iste simptome. Može se javiti i zadebljanje kože dojke ili udubljenje, tako da koža dojke izgleda poput narančine kore. Kako se ova vrsta raka brzo širi, iznimno je važno otići na pregled na vrijeme.

Bol u kostima

Bol u kostima može biti posljedica ozljede, infekcije, ali i znak kancerogenih promjena na kostima. Najčešće se javlja bol u kralježnici, zdjelici ili u rebrima. U slučaju leukemije, odnosno raka kostiju, uz bolove u kostima se mogu javiti i bolovi u zglobovima te groznica, umor i gubitak težine,

Bol nakon čaše vina

Osjećaj kao da trebaš pišati cijelo vrijeme? Ili odjednom? Simptomi mokraćnog sustava uobičajeni su kod žena s infekcijama mokraćnog sustava, pretjerano aktivnim mokraćnim mjehurom ili dijabetesom tipa 2. Mnogo rjeđe, urgentno ili učestalo mokrenje sugerira da se masa jajnika pritisne na mjehur.

Problemi kod mokrenja

Problemi kod mokrenja mogu biti znak neugodne infekcije mokraćnog sustava, ili dijabetesa tipa 2, ali i znak raka mokraćnog mjehura ili bubrega. U tom slučaju u mokraći se mogu pojaviti i tragovi krvi, pa u slučaju da primijetite da je urin tamnije boje, odnosno da ima primjesa krvi, svakako otiđite liječniku.