Većina žena satima trpi trudove i muči se kako bi rodile dijete, no to nije bilo slučaj kod Katie Covell (23) iz engleskog grada Leedsa. Naime, ona je rodila u prolazu između polica lokalne trgovine Morrison u roku od 10 minuta.

POGLEDAJTE VIDEO: Išla na operaciju slijepog crijeva pa saznala da je trudna

Katie je otišla u trgovinu u 40. tjednu trudnoće, misleći da bi joj promjena krajolika mogla goditi. Ali samo nekoliko minuta kasnije postala je mama - rodila je dječaka na podu dućana.

- Bila je veljača 2020. i prošlo je tri dana od termina. Nikada se nisam osjećala tako neugodno - rekla je Katie i dodala kako je očajnički trebala promjenu krajolika. Prolazila je kroz police lokalne trgovine i stavljala pelene i ostale potrepštine u kolica.

- Kad sam osjetila trnce, nisam razmišljala o porodu. Ali onda sam iznenada osjetila oštru bol te se srušila na tlo. Kontrakcije su bile snažne i brze. Vrisnula sam u agoniji dok je čistačica supermarketa, Cherise, trčala do mene kako bi mi pomogla. Ubrzo je Morrisonsovo osoblje postavilo zavjesu oko mene kako bi zaštitilo moju privatnost, a Cherise me nije napustila. 'Vi to možete' - potaknula me - priča Katie.

Novopečena mama nije mogla vjerovati da će se njezin sin roditi u trgovini u roku od 10 minuta. Bila je zapanjena koliko je brzo došao na svijet, a nazvala ga je Sebastian.

- Bolničari su bili zapanjeni kada su stigli samo nekoliko trenutaka kasnije i otkrili da su propustili cijeli porod. Odvezli su me u bolnicu gdje su pregledali Sebastiana i mene i na sreću sve je bilo uredu. Morrisonovi zaposlenici su bili nevjerojatni na porodu, a čak su mi i poslali prekrasnu košaru punu potrepština za bebu nakon što se Sebastian rodio. To je bila jako slatka gesta - rekla je mama.

Najbolje od svega, kaže Katie, je to što je ostala u kontaktu s Cherise, čistačicom koja joj je pomogla roditi Sebastiana. Bila je uz nju kada ju je najviše trebala i brzo su postale najbolje prijateljice. Zato ju je Katie zamolila da bude kuma malom Sebastianu.

- Cherise je bila počašćena i sada je moja spasiteljica iz supermarketa veliki dio našeg obiteljskog života. Čak smo zajedno proslavili Sebastianov prvi rođendan u Morrisonsu. Još uvijek ne mogu vjerovati da sam otišla u trgovinu da uzmem neke osnovne stvari i uspjela roditi bebu - zaključila je Katie, piše The Sun.