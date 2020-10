Otišla na swingersku zabavu i iznenadila se: To mogu biti vaši prijatelji ili kolege s posla...

'Mi to ne zovemo swingerskim zabavama, niti sebe zovemo swingerima, jer taj izraz ima negativnu konotaciju. Te zabave volimo nazivati 'intimnim događajima za odrasle', objašnjava domaćin zabave

<p><strong>Nadia Bokody</strong> je 36-godišnja seksualna stručnjakinja iz Australije koja je odlučila posjetiti swingersku zabavu. Objasnila je prednosti i nedostatke ovakve zabave te kako se tamo ponašati. Za News.Com.Au, podijelila je svoju priču i dojmove sa swingerske zabave:</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Bordel s lutkama</p><p>Došla sam proslaviti rođendan prijateljice na plaži Bondi. To je bila sasvim obična proslava, osim jednog detalja - svi gosti su swingeri. Slavljenicu sam upoznala kada sam za svoj YouTube kanal snimala dokumentarne videe o seksualnoj zajednici. Organizirala je zabave u privatnim penthouseima oko Sydneya i pozvala me da dođem i intervjuiram nekoliko prisutnih.</p><p>Razvile smo neočekivano iskreno prijateljstvo i ubrzo sam ručala s njom i ljudima koji su izgledali potpuno prosječno, dok ih niste pitali što rade u slobodno vrijeme. U nastavku ću navesti samo nekoliko stvari koje su mi najviše otvorile oči, a koje sam naučila družeći se s swingerima...</p><h2>Nemojte ih zvati swingeri</h2><p>Rano sam se ispravila u svom jeziku na prvom događaju kojem sam prisustvovala, kada sam u šali upitala: 'Pa jesu li swingerske zabave stvarno poput onih iz scena filma 'Očiju širom zatvorene'?'.</p><p>- Ne nazivamo to swingerskim zabavama, niti sebe nazivamo swingerima, jer taj izraz ima vrlo zastarjelu, negativnu konotaciju. Zabave više volimo označavati kao 'intimne događaje za odrasle' - pristojno je objasnio domaćin kad smo zakoračili u dizalo za uspon do penthousea.</p><p>- A ako se međusobno ne nazivate 'swingeri', kako se onda točno zovete - upitala je Nadia.</p><p>- Ljudskim bićima - odgovorili su joj uz smiješak.</p><h2>Orgije započinju</h2><p>Sve dok to ne vidite, jednostavno ne vjerujete da je stvarno. Da budem poštena, da mi je prijateljica samo ispričala ovu priču, dovela bih u pitanje njezinu sposobnost govorenja istine. No orgije zaista izbijaju na 'intimnim događajima za odrasle'.</p><p>- U jednom trenutku smo moj dečko i ja razgovarali s potpuno odjevenim parom uz koktele, a sljedeći trenutak su bili goli i u ljudskom perecu s nekoliko drugih posjetitelja zabave točno ispred nas. Nisam bila dovoljno vitka niti samopouzdana da bih im se pridružila, ali nisam rekla ne pornografiji uživo - pokušala je Nadia opisati kako su počele orgije.</p><h2>Dosadno su normalni</h2><p>Većina prijatelja koje sam stekla kroz ovu zajednicu bračni su parovi s djecom, koji rade korporativne poslove i podjednako će rado razgovarati uz piće o poslu kao što će i planirati svoju sljedeću trojku. </p><p>Prijateljica koja je sjedila nasuprot meni na zabavi na plaži, počela je spontano ljubiti ženu pored sebe prije nego što se sprijateljila sa njenim suprugom, koji se, nakon što je rekao da je vrijeme da ode po djecu s nogometa, oprostio od jedne druge žene poljupcem. Nitko na tom događaju nije podigao obrvu (iako je nekoliko ljudi na plaži to sigurno učinilo).</p><h2>Mnogi od njih vode dvostruki život</h2><p>Mislite da ne poznajete swingera? I ja sam. Dok nisam ušla u njihov svijet i shvatila da su svugdje: u školstvu, u uredu, u kafiću i trgovini. Velike su šanse da znate barem jedan par koji ima spolne odnose s drugim parovima; no jednostavno toga niste svjesni. To je zato što većina ljudi koji žive ovim načinom života vodi dvostruki život.</p><p>Iznenadila sam se kad sam saznala da ovo nije isključivo za starije, bračne parove s djecom, već je jednako rašireno i među mladim 20-godišnjacima koji su također dio ove scene. Na proslavi rođendana na Bondiju upoznala sam ženu u ranim dvadesetima koja mi je rekla da ima grupu prijatelja 'swingera' i grupu 'običnih' prijatelja koji nemaju pojma da postoji i ovaj njezin skriveni dio.</p><h2>Ne vjeruju u to da posjeduju svoje partnere</h2><p>Jedan od najprosvjetljenijih razgovora koje sam do sada imala bio je s muškarcem koji sa suprugom prisustvuje seksualnim zabavama, a žena mu je zapanjujuće lijepa i profesionalni je model.</p><p>- Cijela ideja o tome da je žena tvoje vlasništvo kada se oženiš je potpuno pogrešna. Muškarci se trebaju prestati ponašati prema ženskim tijelima kao prema stvarima koje treba posjedovati i osvajati - rekao mi je.</p><p>- Ona mi se vraća jer želi biti sa mnom, a ne zato što je kontroliram. Ona je model, mogla bi imati bilo kojeg muškarca kojeg poželi. Ali ona odabire mene, jer sam dovoljno siguran u sebe kao muškarac - nastavio je. Inače, zajedno su više od desetljeća i oni su najljubazniji par s kojim sam se ikad susrela.</p><h2>I oni doživljavaju ljubomoru</h2><p>- Kako to radiš? Kako ne postanete ljubomorni kad vaš partner ima spolne odnose s drugim ljudima? - upitala sam prijateljicu iz zajednice.</p><p>- O, postanem ljubomorna. Ja sam još uvijek čovjek s osjećajima. Samo što prepoznajem da nema vrijednosti u tome da djelujem na svoju ljubomoru. Prepoznajem je kao ono što ona jest: osjećaj, baš poput bijesa. Ne morate djelovati na svoju ljutnju svaki put kad je osjetite, a isto tako, ljudi u ovom načinu života svjesno odlučuju prihvatiti, ali ne i djelovati na ljubomoru kad ona neizbježno nastane - objasnila je.</p><p>- Također, razgovarali smo o granicama s našim partnerima prije nego što bi se bilo što dogodilo. Na kraju, to je samo seks - zaključila je, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12836829/nadia-bokody-swinging-sex/" target="_blank">The Sun</a>.</p>