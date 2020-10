Realnost: Kad biste bili stalno zaljubljeni, brak bi bio - propast

Vjerovanje da bi cijelo vrijeme braka netko mogao biti zaljubljen je suludo, jer je ljubav prvenstveno odluka te onaj tko se vodi isključivo strašću ne može ostvariti ni jedan dugoročno održiv i kvalitetan odnos

<p>Današnja potrošačka kultura nam nedvojbeno poručuje - ako niste ludo zaljubljeni u svog partnera, u vašem odnosu i braku nešto jako nedostaje.</p><p>I ne samo to, već je generalno shvaćanje kako se s tim danas ne treba 'pomiriti' kao što su to ljudi nekoć činili, jer na svakom koraku postoji mogućnost 'nove ljubavi', strasti i zaljubljenosti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO; Priča o braku koji traje preko 70 godina</strong></p><p>No, je li to doista tako i je li intenzivna zaljubljenost doista nužan sastojak zdravog i sretnog braka?</p><p>Talia Litman, bračna savjetnica i kolumnistica portala <a href="https://www.yourtango.com/experts/talia-litman/you-need-love-have-healthy-marriage">YourTango</a> otkrila je da stvari nisu ni tako približno takve kakvima ih predstavljaju filmovi, knjige i pop kultura.</p><p>- Kao savjetnica svakog mjeseca viđam bračne parove koji mi dolaze jer osjećaju kako se 'udaljavaju' ili kod kojih je 'zaljubljenost iščeznula'. Ono što je njihov pravi problem su nerealna očekivanja - objašnjava Litman.</p><h2>Zašto je stalna zaljubljenost u braku loša ideja?</h2><p>Sjećate li se intenzivnog, sveobuhvatnog i euforičnog iskustva zaljubljivanja u svog partnera? Vaša ubrzana srca, znojne ruke i nezasitna čežnja jedno za drugim? Vjerojatno je bilo strastveno i bez napora, a jednostavno je ... teklo.</p><p>Poznat kao "romantična ljubav", ovo je najbolji trik prirode koji nas gura u smjeru razmnožavanja i partnerskog povezivanja.</p><p>Ne samo da vaše tijelo oslobađa mješavinu hormona da bi vam dalo osjećaj gotovo kao da ste nadrogirani već također isključuje živčane putove odgovorne za strah i procjenu, što vas navodi na vjerovanje da je vaš partner savršen kada, naravno, nije.</p><p>Drugim riječima, romantična ljubav 'dovodi nas pred vrata', objašnjava Litman.</p><p>Ako biste ostali u tim ljubavnim vrhuncima, vaš bi brak bio osuđen na propast. Bilo bi nemoguće donijeti dobre odluke, usredotočiti se na posao, održavati druge odnose ili paziti na djecu.</p><p>Bili biste zaokupljeni, impulzivni i izuzetno umorni od neprestanog adrenalina (i od neprestanog seksa).</p><h2>Koja je najbolja vrsta ljubavi za sretan brak?</h2><p>Nakon osjećaja opčinjenosti jedno drugim u prosječnom trajanju od šest mjeseci do godine dana, većina se parova više ne ponaša tako 'ludo zaljubljeno'. </p><p> U ovom trenutku zdravi parovi prelaze u 'ljubav supružnika', koju karakteriziraju manje intenzivni osjećaji naklonosti i nježnosti. U mnogočemu je supružnička ljubav više poput prijateljstva. Parovi se povezuju zbog zajedničkih vrijednosti, međusobnog povjerenja i poštovanja i međusobne naklonosti.</p><p>Istraživanje podupire da je supružnička ljubav snažniji prediktor životnog zadovoljstva od romantične ljubavi. Nije važno hoće li se prijelaz na ljubav supružnika dogoditi prije ili poslije braka, sve dok se dogodi.</p><p>Zdrav, sretan i ispunjen brak oslanja se na vas i vašeg partnera koji čine intimni tim - osnovu iz koje možete raditi na drugim aspektima snažne veze, a ne samo ljubavno-seksualnu.</p><h2>Ljubav je odluka, a ne trenutno stanje</h2><p>Važno je pojasniti da svi doživljavaju i izražavaju ljubav na svoj jedinstveni način. Međutim, imajući to na umu, klinički psiholog Bobbi Wegner, kaže: 'Ono što mi znamo je da postoji razlika između požude, privlačnosti i vezanosti, koji se kombiniraju s onim što ja definiram kao ljubav'. </p><p>Faza vezanosti ključna je za dugoročnu ljubav, dodaje Wegner. Privrženost znači osjećati duboko povezanost s nekim više od fizičke požude i privlačnosti. Terapeutkinja za brak i obitelj Linda Carroll objašnjava ideju svesrdne ljubavi kao posljednju od pet faza veze. Par mora proći duboku međuljudsku povezanost, ali i sumnje, razočaranje i, na kraju, odluku o tome hoće li to izdržati, a sve prije nego što dožive istinsku, trajnu ljubav.</p>