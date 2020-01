Otkrijte koji napitak ima velik utjecaj na pokretljivost sperme

Tijekom studije na švedskom sveučilištu Linköping mladim muškarcima su nudili prehranu bogatu šećerom. Rezultate istraživanja objavili su u časopisu PLOS Biology, piše Newswise.



- Otkrili smo da prehrana utječe na pokretljivost spermija, a možemo povezati i specifične promjene na molekulama u njima. Naša studija je otkrila učinke prehrane koji su vidljivi već nakon samo dva tjedna, kazala je voditeljica studije Anita Öst i predavačica na Department of Clinical and Experimental Medicine na Linköping University.

Kvalitetu sperme mogu narušiti okolišni čimbenici, ali i način života. Pretilost i povezane bolesti poput dijabetesa tipa 2 od ranije su poznati faktori rizika za lošu kvalitetu sperme. Znanstvenici su se u ovoj studiji bavili fizičkim svojstvima i razinama genetičkih promjena koje nastaju kad DNK nije promijenjena, a riječ je o tzv. epigenetičkim promjenama koje se ponekad mogu prenijeti na potomstvo kroz spremu ili jaje.

U ranijoj studiji znanstvenici su dokazali kako su voćne mušice koje su prije parenja konzumirale puno šećera dobivale pretilo potomstvo, a slične studije na miševima su pokazale da mali fragmenti RNK igraju veliku ulogu u toj epigenetičkoj promjeni te se odražavaju na sljedeću generaciju.

Riječ je o fragmentima prisutnima u spermi mnogih vrsta, uključujući ljude. Stoga su u ovoj studiji istraživali utjecaj konzumacije velikih količina šećera na te fragmente RNK u ljudskoj spermi. Ispitanici su bili mladi muškarci, nepušači. Tijekom dva tjedna njih 15 dobivalo je samo hranu koju su im davali voditelji studije.

Prehrana se temeljila na nordijskim nutritivnim preporukama za zdravu prehranu, a tijekom drugog tjedna dodali su im velike količine šećera kroz gazirana pića i 450 grama slastica svakog dana. Na početku studije su provjerili kakvoću sperme, a zatim su podatke usporedili nakon prvog i nakon drugog tjedna. Na početku studije trećina ispitanika imala je slabo pokretljive spermije, a to je slično kao i kod opće populacije. Tijekom studije znanstvenike je iznenadila činjenica da se pokretljivost spermija ustabilila i kod svih ispitanika postala normalna.

- Studija je pokazala da možemo utjecati prehranom na pokretljivost spermija. To ima vrlo važne kliničke implikacije. No ne znamo je li na to utjecao šećer ili zdrava prehrana čiji je sastojak utjecao pozitivno na spermu, kazala je voditeljica studije.

Otkrili su i kako su se mali fragmenti RNK povezani sa pokretljivošću sperme također promijenili. Sljedećim istraživanjem će otkriti utjecaj promjena fragmenata na mušku plodnost te ustanoviti može li se kod iz RNK koristiti u dijagnostici kao metoda za mjerenje kakvoće sperme prilikom in vitro oplodnje.

