Otkrijte koji ste lik iz crtića prema znaku Zodijaka: Jeste li Spužva Bob, Garfield ili Batman?

OVAN – SPUŽVA BOB SKOCKANI Ovan je pun energije i avanturističkog duha, uvijek spreman za novu zabavu i izazov. Kao SpužvaBob, ovaj znak zrači entuzijazmom i ne boji se nitko i ništa. Obožava biti u pokretu i lako pronalazi radost u malim stvarima. Njegova je strast zarazna, pa često motivira druge da se priključe njegovim ludim idejama. Ovan i SpužvaBob dijele optimizam koji ih čini neodoljivima. | Foto: Fotolia