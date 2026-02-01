Otkrijte koji ste lik iz crtića prema znaku Zodijaka: Jeste li Spužva Bob, Garfield ili Batman?

Horoskopski znakovi često odražavaju osobine i karakter svakog pojedinca, a zanimljivo je usporediti ih s poznatim crtanim likovima. Svaki znak ima svoj jedinstveni stil, osobnost i energiju, baš kao i likovi iz crtića koje svi volimo
U nastavku pogledajte koji ste lik iz crtića prema svojem horoskopskom znaku.
OVAN – SPUŽVA BOB SKOCKANI Ovan je pun energije i avanturističkog duha, uvijek spreman za novu zabavu i izazov. Kao SpužvaBob, ovaj znak zrači entuzijazmom i ne boji se nitko i ništa. Obožava biti u pokretu i lako pronalazi radost u malim stvarima. Njegova je strast zarazna, pa često motivira druge da se priključe njegovim ludim idejama. Ovan i SpužvaBob dijele optimizam koji ih čini neodoljivima.
BIK – GARFIELD Bik voli udobnost, dobru hranu i miran tempo života, baš kao Garfield. Ovaj znak cijeni stabilnost i luksuz. Naravno, s porcijom ukusne hrane uz to. Bik neće brzo promijeniti rutinu jer mu je sigurnost najvažnija. Poput poznatog mačka, ponekad je malo lijen i voli se opustiti. Ali kad nešto želi, zna to dobiti bez previše žurbe.
BLIZANCI – ZEKOSLAV MRKVA Blizanci su brzi, duhoviti i spremni za šalu u svakom trenutku, baš kao i Zekoslav Mrkva. Ovaj znak ima oštar um i lako pronalazi izlaz iz svake situacije. Komunikacija mu je jak adut. Voli razgovore, igre riječi i izazove. Blizanci se nikad ne boje malo nestašluka ako to znači da će se dobro zabaviti. Njihova energija uvijek drži društvo na okupu.
RAK – WINNIE THE POOH Rak je nježan, brižan i emotivan, baš kao medvjedić Winnie the Pooh. Ovaj znak cijeni prijateljstvo i dom, uvijek spreman pružiti rame za plakanje. Rakova empatija čini ga iznimno pouzdanim u teškim trenucima. Kao Pooh, voli jednostavne radosti. Dobar razgovor, slatkiše i osjećaj pripadnosti. Njegova toplina i lojalnost čine ga nezamjenjivim prijateljem.
LAV – PINK PANTHER Lav je samouvjeren, karizmatičan i voljen. Baš kao stilizirani Pink Panther. Ovaj znak obožava pažnju, ali to radi s lakoćom i šarmom. Lav zna kako zablistati gdje god se pojavi i uvijek izgleda cool. Baš kao Pink Panther, voli estetiku, stil i dobar ritam života. Njegova prisutnost ostavlja jak dojam na druge oko njega.
DJEVICA – VELMA (SCOOBY-DOO) Djevica je praktična, analitična i oštrog uma, poput Velme iz “Scooby-Doo”. Ovaj znak primjećuje detalje koje drugi lako propuste. Djevica voli red, logiku i rješenja. Baš ono što Velma donosi timu. Njezin um je kao detektivska kutija: složen, ali vrlo učinkovit. U svakom problemu prvo vidi izazov, a zatim rješenje.
VAGA – MINNIE MOUSE Vaga je elegantna, društvena i uvijek vidi ljepotu u ravnoteži, baš kao Minnie Mouse. Ovaj znak voli sklad, modu i prijateljstva. Vaga je prirodni diplomat i često posreduje u sukobima kako bi stvorila mir. Voli lijepu estetiku, od dobrog razgovora do lijepog izgleda. Njezin prijateljski duh osvaja srca oko sebe.
ŠKORPION – BATMAN Škorpion je intenzivan, misteriozan i strastven, poput Batmana. Ovaj znak ima duboku unutarnju snagu i ne boji se suočiti s tamnim stranama života. Škorpion voli istinu i neće se zadovoljiti površnim odgovorima. Poput Batmana, čuva svoje emocije i često djeluje tajanstveno. Njegova odlučnost i fokus čine ga izuzetno snažnim.
STRIJELAC – DORA ISTRAŽUJE Strijelac je optimističan, znatiželjan i uvijek u potrazi za novim iskustvima, kao Dora Istražuje. Ovaj znak voli avanture i učenje novih stvari. Strijelac gleda svijet kao beskrajno igralište za istraživanje i izazove. Njegova energija je zarazna. Uvijek će potaknuti druge da se pridruže njegovoj potrazi. Strijelac voli slobodu i otvorene vidike.
JARAC – KALAMARKO Jarac je ambiciozan, discipliniran i često ozbiljan, baš kao Kalamarko. Ovaj znak ne boji se odgovornosti i zna da uspjeh zahtijeva trud i predanost. Iako ponekad može djelovati introvertirano ili sarkastično, dublje u sebi ima snažnu umjetničku stranu. Jarac zna što želi i radi prema tome bez nepotrebnih distrakcija. Njegova upornost ga često vodi na vrh.
VODENJAK – RICK SANCHEZ Vodenjak je neustrašivo genijalan, neovisnog duha i pomalo ekscentričan. Baš kao Rick Sanchez. Ovaj znak voli razmišljati izvan okvira i ne boji se kršiti pravila. Vodenjak je inovativan, originalan i često ispred svog vremena. Njegove ideje mogu biti nepredvidive, ali uvijek zanimljive. Vodenjak voli slobodu i neovisnost iznad svega.
RIBE – PRINCEZA ARIEL Ribe su sanjive, kreativne i emotivne, kao Princeza Ariel iz 'Male Sirene'. Ovaj znak ima duboku intuiciju i bogat unutarnji svijet. Ribe vole maštati i traže ljepotu u svemu oko sebe. Njezina empatija i osjetljivost čine je vrlo povezanim s drugima. Ribe često slijede srce, čak i kada to znači otići dalje od poznatog svijeta.
