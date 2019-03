Otkrijte najdublje tajne svoje osobnosti: Što ste prvo vidjeli?

Većini ljudi je teško sagledati vlastitu osobnost u pravom svjetlu. Svima nama se često čini da je lakše procijeniti nekog drugoga nego samoga sebe. Ovaj test pomoći će vam otkriti neke skrivene strane karaktera, kojih možda niste ni svjesni.

Pogledajte ovu sliku, a ono što ugledate prvo otkriva skrivene tajne vaše osobnosti:

Što ste vidjeli prvo?

Lice

Osjećajni ste, ali imate problema to pokazati.

To što ste prvo vidjeli ljudsko lice otkriva da ste u životu sposobni biti vrlo objektivni, čak i u vrlo teškim situacijama. Znate napraviti odmak, sagledati situaciju i donijeti dobru odluku. Niste skloni u kriznim situacijama emocionalno ' se raspasti' i izgubiti razum.

Ljudi koji vas okružuju, svjesni su tog vašeg dara pa vas rado zovu kada su u problemima. S druge strane, ta vaša sposobnost da se emocionalno udaljite je i vaša najveća slabost jer se zna prožimati i u druge aspekte života u kojima nije dobro biti distanciran, na primjer u društvu nekoga koga volite. Vama je držanje odmaka neka vrsta zaštite da ne budete povrijeđeni i teško vam se toga osloboditi.

Stol

Imate problema s donošenjem odluka.

Vaša najveća snaga je sposobnost slušanja drugih ljudi i razumijevanja onoga što prolaze i kako se osjećaju. Odlični ste u komunikaciji s drugima, pa čak i s pojedincima kojima je teško izraziti svoje misli i emocije. Vama se nekako otvore.

Slaba točka kod vas je donošenje odluka i pokretanje akcije. Neodlučni ste i skloni odvagivati 'za i protiv', i znate se putem ponekad pogubiti. Trebali biste više vjerovati u svoju intuiciju i manje analizirati. Vjerujte u sebe.

Žena

Kada vas nešto ne zanima, ne želite s tim gubiti vrijeme.

Intelekt je ono po čemu odudarate od drugih ljudi. Vrlo ste inteligentni i rado upijate nove informacije, posebno o stvarima kojima ste skloni. Kada vam je nešto važno, tome se posvećujete svim srcem, istražujete, čitate, pokušavate... sve dok to savršeno ne napravite ili potpuno shvatite.

S druge strane, ono što vas ne zanima, to vas zbilja ne zanima. Tada znate biti nepažljivi, nesavjesni, jednostavno nemate interesa ni pokušati shvatiti o čemu se radi. Ponekad se to može negativno odraziti na vaš posao ili ljubavnu vezu pa je važno pronaći ravnotežu i kompromis, želite li u životu biti sretni.

Stolica

Imate problema usredotočiti se.

Ono po čemu ste posebni je vaš jedinstveni pogled na život. Njime znate pozitivno utjecati na ljude oko sebe, čak ih motivirati da i sami nešto sagledaju iz drugog, boljeg kuta. Puni ste iznenađenja jer ljudi nikada ne znaju što ćete sljedeće izgovoriti i na koji način.

Najslabija točka kod vas je nemogućnost da dugo ostanete usredotočeni na nešto, brzo gubite interes i to je ono što vas koči u životu. Puni ste dobrih ideja, znate poboljšati sve što taknete, ali za sve to brzo izgubite interes, i to se događa često, prenosi Your Tango.

