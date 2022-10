Otkrijte što znače govor tijela i ponašanje kod starijih pasa

Obratite pažnju na govor tijela vašeg ljubimca jer po tome možete lakše zaključiti kako se osjeća. I dok govor tijela psa ima neka univerzalna obilježja i mnogi položaji ostaju isti tijekom cijelog života, stariji psi doživljavaju fizičke i mentalne promjene koje mogu utjecati na način kako komuniciraju s nama, kaže Victoria Schade, trenerica pasa iz SAD-a i dugogodišnja voditeljica emisije Puppy Bowl na Animal Planetu.

Razumijevanje tih znakova pomoći će vam da bolje pazite na njihovo zdravlje i sreću pod stare dane. Ponekad govor tijela zna otkriti i neki zdravstveni problem, napominje ova stručnjakinja za ponašanje pasa.

Više ne maše repom ili to radi drugačije

Mlađi psi mašu repom kako bi iskazali različita emocionalna stanja, od sreće do napetosti, ali u poznim godinama to može izgledati drugačije ili posve prestati.

Kako to izgleda:

Mahanje je sporije ili pas više ne maše repom. Rep može visjeti kao da naizgled nije u potpunosti spojen sa tijelom. Ovisno o razlogu izostanka mahanja repom, tu su pogrbljena leđa te oprezno kretanje. Ili se pak promijeni samo držanje stražnjeg dijela tijela dok ostatak izgleda normalno.

Što to znači:

- Izostanak mahanja repom kod starijeg psa katkad je posljedica kognitivnog pada, stresa, artritisa ili boli zbog stanja koje se zove sindromom spuštenog repa (akutna kaudalna miopatija). To je privremeno stanje kod kojeg životinja ne može podići rep - kaže ova trenerica.

Što napraviti:

Vlasnici bi trebali pratiti reakcije pasa na tipične interakcije, jer će tako na vrijeme shvatiti da li je nedostatak mahanja povezan s općim kognitivnim problemima ili je uzrokovan bolom. Posjet veterinaru pomoći će isključiti ozljedu.

Foto: Dreamstime

Drži se pogrbljeno

Za dobro razumijevanje psećeg govora tijela, važno je znati kako je cjelokupno držanje psa - od smjera naginjanja do položaja šapa - obično pokazatelj različitih emocionalnih stanja životinje.

Kako to izgleda:

- Stariji pas možda neće imati dovoljno fleksibilnosti u tijelu da zauzme bilo koju drugu pozu osim pogrbljenosti, a to se pak može pogrešno protumačiti kao pokornost ili uplašenost. Ovaj će položaj vjerojatno utjecati i na to kako pas drži glavu i rep, oboje usmjereno prema tlu. Također, može držati uši priljubljene uz glavu - kaže Victorija Schade.

Što to znači:

- Pogrbljena leđa signaliziraju niz mogućih zdravstvenih problema, od bolesti mjehura, bubrega i želuca do artritisa - pojašnjava.

Što napraviti:

- Kao i kod bilo kojeg drugog govora tijela kod psa koji se čini posljedica nekih bolova, dobro bi bilo odvesti ga veterinaru kako bi se vidjelo postoji li problem i koliko je ozbiljan - savjetuje.

Kompulzivno hoda naokolo

Stariji psi znaju hodati istom rutom ili se opetovano vrtjeti u krug, osobito noću.

Kako to izgleda:

- Mlađi psi beskrajno jure uokolo, trošeći višak energije, ali kada se stariji pas teško smiruje, to izgleda ponavljajuće. Pritom bi mogao dahtati dok korača, gledati u daljinu ili u tlo. Može se kretati u punim krugovima ili polukrugovima ili opetovano hodati u određenom smjeru. Takav pas izgleda kao da ima određeni cilj koji nikako ne može postići - kaže ova stručnjakinja.

Što to znači:

- Ova vrsta kompulzivnog ponašanja ponekad je povezana s kognitivnim padom ili zna ukazivati ​​na temeljno zdravstveno stanje poput Cushingove bolesti, bolova u trbuhu ili tumora na mozgu. Stariji psi, također, tako mogu hodati ako ne mogu pronaći dovoljno udobno mjesto za spavanje ili odmor - pojasnila je.

Što napraviti:

Osiguravanje krevetića u koji stariji pas može lako ući i izaći iz njega može pomoći da se smiri. Vlasnici bi svakako trebali pratiti vrijeme i učestalost čudnog hodanja svog psa te eventualno zakazati sastanak sa veterinarom kako bi utvrdili ima li ljubimac možda zdravstvenih problema.

Starijim psima, koji hodaju noću zbog zdravstvenog stanja (kao što je pseća kognitivna disfunkcija), pomažu lijekovi.

Foto: Canva

Hoda ukočeno

Dok je ukočen hod kod mlađih pasa izraz stresa ili uzbuđenja, stariji se znaju tako kretati iz razloga koji nisu povezani s njihovim emocionalnim reakcijama.

Kako to izgleda:

- Psi prirodno gube dio elana kako stare, ali hod nekih starijih pasa može se promijeniti i uključivati svašta, od sporijeg, sputanog hoda do šepanja. Ili pas može pomicati jednu nogu sporije od ostalih, kao da je izvan ritma. Također, psi koji osjećaju bol koja dovodi do ukočenog hodanja katkad to kompenziraju izvijanjem leđa, klimanjem glave ili naginjanjem repa kako bi ublažili bol - pojasnila je.

Što to znači:

Bolovi povezani sa starenjem, artritis ili neke ozljede.

Što napraviti:

Vlasnici bi svakako trebali psa odvesti veterinaru kako bi isključili određene zdravstvene probleme i razgovarali o opcijama dugotrajnog liječenja boli.

Neuobičajeno drhti

Tipično, pas drhti kada je uplašen, suočen s nečim stresnim, ako je ozlijeđen ili su mu oslabjeli mišići.

Kako to izgleda:

- Stariji pas može se tresti dok stoji ili se odmara, a to zna uključivati cijelo tijelo od glave do repa ili određene dijelove tijela poput glave ili stražnjih nogu. Ovisno o razlogu drhtanja, pas bi se mogao držati pogrbljeno - kaže trenerica.

Što to znači:

- Ako se drhtanje starijeg psa čini izvan konteksta situacije (što znači da nema očitog stresora), moglo bi ukazivati na reakciju temeljenu na boli, slabost mišića, kognitivnu disfunkciju ili reakciju na stres povezanu s otupljenim osjetilima. Stariji psi, također, imaju poteškoća u reguliranju tjelesne temperature, pa drhtanje ponekad pokazuje da je psu hladno čak i ako je u okruženju toplo - pojasnila je.

Što napraviti:

Ako je drhtanje starijeg psa pretjerano, dugotrajno i ne može se riješiti podešavanjem temperature u prostoru u kojem boravi, tad svakako treba o tome porazgovarati s veterinarom.

Foto: Dreamstime

Pretjerano dahće

Osim što pomaže psu da se ohladi, dahtanje ili nagli prestanak dahtanja ukazuje na stres.

Kako to izgleda:

Ovisno o razlogu dahtanja, pas će mirno stajati i brzo dahtati sa široko otvorenim ustima i zatvorenim očima ili hodati naprijed-natrag dok dahće.

Što to znači:

- Općenito, vjerujemo da stariji psi dahću kao znak stresa ili tjeskobe, ali budući da je starijima teško regulirati tjelesnu temperaturu, vjerojatnije je da će dahtati čak i po blagom vremenu. Pretjerano dahtanje kod starijih pasa, također, zna ukazivati na zdravstvene probleme poput Cushingove bolesti, srčanih problema ili respiratornih poremećaja. Dahtanje starijeg psa katkad je reakcija na stres vezan za promjene u njihovom kućnom okruženju ili zbog kognitivnog pada, kao što je navedeno u studiji koju je provela dr. Amy L. Pike, a objavila Michigan Veterinary Medical Association - objašnjava Victorija Schade.

Što napraviti:

- Pratite dahtanje starijeg psa kako biste utvrdili je li povezano s temperaturom ili stresom i zakažite pregled kod veterinara kako biste isključili bilo kakva temeljna medicinska stanja - savjetuje.

Pretjerano zijeva

Zijevanje je uobičajeni pokazatelj umora, ali u psećem govoru tijela ono, također, izražava tjeskobu, stres ili strah.

Kako to izgleda:

Zijevanje kod starijeg psa može se pojaviti u bilo kojem trenutku i često se ponavljati te se odvijati brzim pokretima otvaranja i zatvaranja usta ili sporim i dugotrajnim kad životinja uz to zatvara oči i priljubljuje uši uz glavu.

Što to znači:

Stariji psi koji pretjerano zijevaju katkad su zbunjeni zbog otupjelih osjetila ili kognitivnog pada.

Što napraviti:

- Čak i stari psi mogu naučiti nove trikove. Pridržavanje predvidljivog rasporeda i uvođenje u dnevnu rutinu osnovne obuke temeljene na nagrađivanju pomoći će nervoznom starijem psu da se osjeća usredotočenije - savjetuje trenerica, a prenosi be.chewy.com.

