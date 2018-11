Otkrijte svoje najdublje želje: Sram je neprijatelj seksualnosti

Kako biste više uživali u seksualnosti, važno je osvijestiti što vam odgovara, a što ne i dati do znanja partneru što trebate, kaže Jaclyn Friedman, autorica knjige “What You Really Really Want: The Smart Girl’s Shame-Free Guide to Sex and Safety”.

- Svijest o tome što želite od seksualnosti dio je znanja o tome što želite od života. Kad shvatite što zaista želite od seksa, povećat ćete mogućnost da se on i dogodi. Uzmite si vremena kako biste otkrili svoje najdublje želje. Budite važni samima sebi - savjetuje autorica. Sami ste stručnjaci za svoje tijelo i zato ga trebate zavoljeti.

Foto: Promo

- Posvetite pola sata dnevno radeći nešto zbog čega se osjećate dobro. Vodite ljubav s partnerom, priuštite si masažu ili mirisnu pjenušavu kupku ili prošetajte prirodom - predlaže autorica. To bi trebalo pomoći da bolje upoznate svoje želje.

- Ako ste seksualno aktivni s partnerom ili ako ste iskusili snažnu žudnju za nekim, znate koliko ta osoba može utjecati na vaše mišljenje o seksualnosti. Otvorenost s partnerom može ojačati vezu i intimnost te potaknuti osjećaj sigurnosti, podrške i razumijevanja. Nažalost, neki partneri mogu imati upravo suprotan učinak te se zbog njih možete osjećati loše. Takvi partneri mogu vas tjerati da radite nešto što ne želite, za što niste spremni ili posramiti vaše želje - kaže autorica. Navodi da sram, strah i krivnja često upravljaju našim ponašanjem.

- Neki tvrde da bismo se trebali sramiti svoje seksualnosti, kako ćemo se naći u opasnosti ako ostvarimo svoje seksualne želje te da bi bilo pametnije odustati od izražavanja seksualnosti ili se je bojati - kaže autorica.

Kad dopustite da to utječe na vas, osjećate se loše, preispitujete se i nesigurni ste.

- Ako se uspijete oduprijeti tome, osjećat ćete se slobodnije i povezanije sa svojom seksualnošću - tvrdi autorica te dodaje da nitko ne bi smio dopustiti da zbog nečeg što je prirodno osjeća sram ili krivnju.

