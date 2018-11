Dodir strasti koji liječi: Vođenje ljubavi proljepšava kožu i kosu

Vođenje ljubavi može izliječiti mnoge aspekte vašeg života. Seks se često uzima zdravo za gotovo i opisuje kao puko fizičko otpuštanje, nešto životinjsko, pa i kao grešno. Ali on može postati i ‘emocija u pokretu’, ističe Barbara Keesling, autorica knjige “Rx Sex: Making Love is the Best Medicine”.

- Vođenje ljubavi je izražavanje, razmjena i sudjelovanje koje vas povezuje s partnerom, ne samo seksualno i fizički, nego i mentalno, emocionalno te duhovno. Zbog toga jer vas uključuje u potpunosti, može utjecati na vas i vašeg partnera u svim tim područjima - tvrdi autorica te dodaje kako je uvidjela da seks može pomoći u ublažavanju i rješavanju zdravstvenih problema, poput čireva, migrena, astme, kroničnih bolova, problema s cirkulacijom i kožom.

Foto: Promo

- Seks stimulira duboko disanje i pritom povećava kapacitet pluća. Osim toga, kad vodite ljubav, poboljšava se protok krvi do genitalija te dolazi do uzbuđenja, erekcije i vlaženja. Kad dođe do orgazma, cirkulacija se poboljšava u svim dijelovima tijela, a osobito u koži te mišićima ruku i nogu. Uz to, zbog bolje cirkulacije i izgledat ćete bolje jer kosa postaje sjajnija, a koža izgleda svježe. Seks je i dobar analgetik, a pozitivno utječe i na imunosni sustav - kaže. Vođenje ljubavi dobro je i za psihičke probleme povezane s reprodukcijom.

- Izuzetno je koristan za menstrualne bolove i PMS, a pomaže i muškarcima koji imaju problema s prostatom - napominje autorica. Može pomoći i kod psihičkih stanja, kao što su depresija i anksioznost, jer pruža osjećaj sreće i samopouzdanja. Otkriveno je i da pomaže kod poboljšanja koncentracije, pamćenja, stvaranja pozitivne slike o svojem tijelu i prihvaćanja sebe.

- Seks će vam pomoći da spustite svoje psihološke obrane i postanete ranjiviji te se u potpunosti otkrijete partneru zbog čega ćete izgraditi čvrstu intimnu vezu. Vođenje ljubavi odličan je način za komuniciranje osjećaja u situacijama u kojima riječi nisu dovoljne - tvrdi.

Seks može djelovati kao lijek, a najvažnija stavka za to je dodir.

- Dodir koji liječi mora biti polagan. Ne smije se primjenjivati pritisak, ali se mora ostati koncentriran na njega, osjećaj na koži i na podražaje koje budi – navodi autorica. Takav dodir možete vježbati i na sebi kako biste otkrili što vam posebno odgovara.

- Dodirujte sebe, osjetite teksturu i temperaturu svoje kože. Budite svjesni toga što radite, nemojte odlutati mislima. Posvetite se samo sebi. Dodir ne bi trebao biti seksualan. Krenite s polaganim maženjem gornjeg dijela tijela, pa se postupno spuštajte prema predjelu genitalija - navodi autorica. Najbolje je za to odabrati prostor u kojem vas ništa neće ometati i u kojem ćete biti sami, a sami odaberite želite li vježbati dodir u sjedećem ili ležećem položaju.

- Utrljajte losion ili ulje za tijelo u dlanove i nježno se dodirujte. Istražite tijelo. Ako se uzbudite, pokušajte se svjesno opustiti. Cilj ove vježbe nije postići orgazam, nego naučiti različite načine na koje možete iskusiti zadovoljstvo dodirom koji nema seksualnu konotaciju - ističe autorica.