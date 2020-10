A post shared by Leonard Anthony Cleaners (@leonardanthonycleaners) on Nov 15, 2016 at 12:52pm PST

<p>Jeste li se ikada zapitali otkud sve one male sitne rupice na vašoj odjeći, koja nije nužno ni tako stara i iznošena? Jeste sigurno, a mi smo vam pripremili odgovor. To je najvjerojatnije zbog vaših traperica ili remena.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Kada obučete traperice i još na njih stavite remen u jednom trenu dolazi do trenja. Tkanina se tako povremeno trlja o vaš remen, od vaš gornji dio traperica i tu će većinom tkanina biti najosjetljivija na tom dijelu (primjerice kada obučete majicu).</p><p>Trenje koje se ponavlja tijekom određenog vremena uzrokovati će pogoršanje tkanine. </p><h2>Dakle, što možete učiniti da se to ne dogodi?</h2><p>Pravi krivac je često sama tkanina. Ako je sam odjevni predmet proizveden na što jeftiniji način, a jeftino ste ga i platili vrlo vjerojatno će doći do takvog problema.</p><p>Potražite marku odjeće koje navode koju vrstu pamuka koriste, dulja duljina vlakana je dobar znak i to kako je odjeća izrađena.</p><p>Ostale stvari koje mogu prouzročiti rupice su patentni zatvarači od hlača i kopče grudnjaka koje se hvataju za odjeću. Također, odjeću osjetljivijih tkanina i općenito tanjih materijala perite tako da prije pranja stavite u zasebne vrećice namijenjene za to.</p><p>Rupice na odjeći mogu nastati i zbog trenja zbog naslanjanja na kuhinjski pult dok kuhate ili nosite dijete. Osim toga, nemojte zaboraviti i na moljce. Oni su vrlo česti uzročnik rupica na odjeći.</p><p>Zaustavite ih stavljajući vrećice s lavandom u svoj ormar - moljci mrze miris, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/living/4073993/this-is-why-your-clothes-get-those-annoying-tiny-holes-and-how-you-can-stop-them/" target="_blank">The Sun.</a></p><h2>Previše robe u perilici</h2><p>Još jedno objašnjenje za nastanak rupica je pretrpavanje perilice. Pretrpati perilicu nije dobro iz dva razloga: osim što će lošije oprati rublje, to može štetiti i samoj perilici, a popravak bubnja ili motora nije jeftin. Druga je stvar što će se neke stvari kad je perilica pretrpana vrlo vjerojatno zaglaviti između gume i vrata ili bubnja. Naravno, kako se bubanj okreće, tu će zaglavljenu odjeću 'čupati' posebno kad krene centrifugiranje. To ni najčvršća odjeća ne može izdržati pa će nastati poderotine ili rupice.</p><h2>Pogrešan program pranja</h2><p>U puno slučajeva smo mi krivci jer etikete ni ne čitamo, a koji puta ne znamo ni što znače. Također, na mašinama postoji 10-20 programa za različite tkanine, pa kolika je vjerojatnost da ćemo pogriješiti? Velika, kažu stručnjaci. Tkaninu može oštetiti ako odaberemo krivu temperaturu, trajanje ciklusa, brzinu centrifuge... Rješenje: čitati etikete na odjeći, ali i pročitati uputstva za korištenje perilice.</p><p> </p>