Korektor je jedan od najbitnijih stavki kozmetičke torbice, no ispostavilo se da ga cijelo vrijeme nanosimo pogrešno. On ne služi samo kako bi sakrio podočnjake i mrljice, već može promijeniti i oblik lica, piše The Sun.

Korisnica TikToka Megha Singh podijelila je video na društvenim mrežama kako pravilno nanijeti korektor koji je brzinom munje postao hit.

POGLEDAJTE VIDEO: Pravilno nanošenje korektora

Sve što trebate je nanijeti korektor uz kut i rub oka, dijagonalno uz donji dio usne, uz rub nosa te napraviti liniju duž jagodične kosti. Spužvicom dobro izblendajte korektor i primijetit ćete da vam lice izgleda podignuto i svježe.

Megha je u videu istaknula razliku tako što je na jednu stranu lica stavila korektor na 'strateška' mjesta, a na drugu polovicu nije. Važno je naglasiti da je na lice prije nanijela podlogu, a tek onda korektor, dok mnogi rade obrnuto.

- Promijenila si cijeli moj život - samo su neki od komentara.