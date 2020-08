Obo\u017eavatelji makeupa znaju da pranje kistova nakon upotrebe predstavlja prvi korak do\u00a0besprijekornog zavr\u0161etka - stoga je pronala\u017eenje lakog na\u010dina za \u010di\u0161\u0107enje uvijek dobrodo\u0161lo, prenosi The Sun.

Stacey je majka troje djece iz Essexa koja je jedan dan uo\u010dila kako su joj kistovi prljavi te ih je odlu\u010dila 'srediti'.

Za to je koristila eksfoliraju\u0107u spu\u017evu (poznatu kao i piling spu\u017eva) koja se obi\u010dno rabi za tu\u0161iranje te sama radi pjenu, zbog \u010dega nema potrebe za dodavanjem sapuna koji se iz kistova te\u0161ko ispiru.

Svoj je trik podijelila na Instagram Storiesu napisav\u0161i 'nisam ni shva\u0107ala koliko ovo mo\u017ee biti lagano, spu\u017eva se samo namo\u010di i potom kistovi trljaju u nju. Lo\u0161a strana je \u0161to zbilja vidite koliko su kistovi bili prljavi'.

Nova rutina joj se toliko svidjela da je u jednom tjednu ve\u0107 dva puta oprala kistove, ne kriju\u0107i svoje odu\u0161evljenje brzinom ove metode.

Otkrila super način za čišćenje makeup kistova i to bez sapuna

Sve što vam treba je spužva za tuširanje i to po mogućnosti ona koja služi za eksofilaciju, jer će stvoriti pjenu koja savršeno otapa prljavštinu s kistova za šminkanje, otkrila je Britanka u svom triku na Instagramu

<p>Britanka Stacey Solomon otkrila je trik uz koji će vaši kistovi za šminkanje izgledati kao novi - a sve to bez korištenja skupih sredstava za čišćenje ili sapuna.</p><p>Obožavatelji makeupa znaju da pranje kistova nakon upotrebe predstavlja prvi korak do besprijekornog završetka - stoga je pronalaženje lakog načina za čišćenje uvijek dobrodošlo, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12433727/stacey-solomon-cleans-make-up-brushes-hack/">The Sun.</a></p><p>Stacey je majka troje djece iz Essexa koja je jedan dan uočila kako su joj kistovi prljavi te ih je odlučila 'srediti'.</p><p>Za to je koristila eksfolirajuću spužvu (poznatu kao i piling spužva) koja se obično rabi za tuširanje te sama radi pjenu, zbog čega nema potrebe za dodavanjem sapuna koji se iz kistova teško ispiru.</p><p>Svoj je trik podijelila na Instagram Storiesu napisavši 'nisam ni shvaćala koliko ovo može biti lagano, spužva se samo namoči i potom kistovi trljaju u nju. Loša strana je što zbilja vidite koliko su kistovi bili prljavi'.</p><p>Nova rutina joj se toliko svidjela da je u jednom tjednu već dva puta oprala kistove, ne krijući svoje oduševljenje brzinom ove metode.</p>