Od sortiranja po boji do mrlja: 6 čestih grešaka pri pranju odjeće

Od škrtarenja na deterdžentu, pranja na niskim temperaturama i sortiranja po boji do korištenja izbjeljivača na odjeći s elastinom - ovo je šest najčešćih grešaka

<p>Sve što znamo o pranju rublja je ono što smo gledali da je radila naša majka, ili smo pak naučili usput, no stručnjaci kažu da je vrijeme za odbacivanje starih navika koje mogu biti loše za perilicu, vašu odjeću ili pak efikasnost pranja. </p><p>- Tehnologija je znatno napredovala od početaka strojnog pranja rublja i vrijeme je za učenje nekih novih stvari za one koji ih ne znaju - kaže menadžerica razvoja proizvoda iz tvornice rublja u američkom Cincinnatiju. Ona navodi šest najčešćih grešaka koje ljudi čine kod pranja rublja:</p><h2>1. Nošenje nove odjeće prije pranja</h2><p>Dok se nekoć u proizvodnji odjeće koristilo znatno manje kemikalija, danas je doista opasno po zdravlje nositi kupljenu odjeću bez prethodnog pranja. Rizici su razni - od dermatitisa do unošenja toksičnih kemikalija u tijelo, a time se ne šteti samo sebi, već i okolini s kojom dolazimo u doticaj, osobito maloj djeci. Dovoljno je odjeću oprati na hladnom pranju, a ako je perete na temperaturi ispod 40 Celzijusa, to ima dodatnu prednost fiksiranja boje, pa će se ona sljedeći put manje ispirati.</p><h2>2. Mrlje ne tretirate odmah</h2><p>Mrlje treba tretirati istog trenutka u kojem nastanu - ili barem što prije. Čekanje je najgora stvar koju možete napraviti, jer se mrlja tada uvlači u vlakna odjeće. Za to treba koristiti specijalizirana odstranjivače mrlja ili pak par kapi običnog deterdženta za suđa. Osim toga, ako ste tretirali mrlju, tada pustite da sredstvo odradi svoje i ne bacajte je odmah u perilicu.</p><h2>3. Korištenje hladnih programa</h2><p>Imate li naviku većinu rublja prati na nižim temperaturama te nikad ne koristite opcije iskuhavanja, time ne samo da ne perete dobro odjeću, već i štetite perilici u kojoj se bakterije nastavljaju razmnožavati. Nakon svakog 40-og pranja perilicu treba pustiti (pa makar i praznu) da odradi ciklus na najvišoj temperaturi. Također, važno je držati se uputa proizvođača te kod nižih programa stavljati manje odjeće u bubanj.</p><h2>4. Upotreba izbjeljivača na odjeći s elastinom</h2><p>Izbjeljivač se obično koristi na bijeloj odjeći koja je posivjela, no većina ljudi ne obraća pažnju na to sadrži li odjeća elastin. Varikina uništava vlakna elastina, zbog čega će odjeća izgubiti svoju formu.</p><h2>5. Stavljanje manje praška/deterdženta od preporučenog</h2><p>Postoji razlog zbog kojeg postoje preporuke za stavljanje određene količine praška, deterdženta ili pak omekšivača - jer su studije pokazale da je upravo ta količina optimalna za dobivanje čišće odjeće. Ako škrtarite, boje će prije izblijediti, a rublje biti prljavije.</p><h2>6. Vodič za sortiranje je temperatura, a ne boja</h2><p>Ljudi griješe ako se vode slaganjem odjeće po boji, jer deklaracija na svakom predmetu jamči kako pri dopuštenoj temperaturi neće puštati, ali ni poprimati druge boje. Ako želite biti sigurniji, kod pranja koristite majice za upijanje boje. </p>