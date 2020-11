Otkrila trik zbog kojeg nema nereda, ali ni peglanja odjeće

Mama četvero djece je pronašla najučinkovitiji način da održi svoju kuću čistom i besprijekornom, a da pritom u posao uključi i djecu. Njen trik se bazira na sortiranju i odlaganju odjeće

<p>Iako ona tehniku koristi za pranje i slaganje rublja, dodaje da se može upotrijebiti i za druge zadatke.</p><p>Svoju je metodu podijelila na društvenim mrežama. Ona je objasnila kako ima košaru za rublje u različitoj boji za svako dijete, dok ona i suprug dijele istu košaru.</p><p>- Nakon što se složi, odjeća se stavlja u košaru svakog člana i svaki dan do 17 sati svaki član mora odjeću raspodijeliti u odgovarajuće ladice - objašnjava majka.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za dom):</p><p>Na taj način se poslovi jednako dijele, a i smanjuje se vrijeme provedeno na svakodnevnim kućanskim zadacima.</p><p>- Ne perem rublje svakodnevno, ali uvijek nešto treba staviti u nečiju košaru - rekla je.</p><p>U dane kada nema rublja, mama je otkrila da košare uvijek dobro dođu. Dodala je da kada šeta po kući i nađe nešto na podu, smjesti to u košaru, koja pripada onome čiji je predmet. Osim nje to rade i njena djeca.</p><p>- Moja djeca sada imaju između 12 i 16 godina, ali to radimo već godinama i djeluje - tvrdi.</p><p>Kako bi smanjila vrijeme provedeno na sortiranju, ova majka ne kupuje odjeću za koju je potrebno peglanje.</p><p>- Otresem stvari prije nego što odu na pranje i okrenem sve naopako. Postala sam stručnjak u tome - rekla je.</p><p>Njen trik pohvalile su brojne mame. Jedna od njih je otkrila i svoju metodu.</p><p>- Kupila sam ove košare za odlaganje s poklopcima. Imaju plastičnu košuljicu na prednjoj strani za naljepnice. Htjela sam one s poklopcima kako odjeća ne bi bila prašnjava i puna pseće dlake. Mrzimo slaganje odjeće i često imamo hrpu oprane odjeće pa je ovo dobro rješenje. Odjeću možemo brzo baciti u ispravnu košaru bez ikakvog razmišljanja i napora - rekla je, a prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12128344/mum-tub-system-spotless-house-no-ironing/">The Sun</a>.</p>