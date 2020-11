Otkrili kako možemo znati je li to što osjećamo 'ljubav ili nije?'

Ljubav od vas zahtijeva nešto. To bi moglo značiti da svoje želje ostavite po strani. Također, poput kemije, sposobnost ljubavi nije konstanta, to je varijabla

<p>Vjerojatno svi mislite da je ljubav nevjerojatan osjećaj koji vas pogodi poput vreće cigle ili jake strelice. Kada imate taj osjećaj mislite da ste pronašli onog/onu pravu. No je li to uistinu tako?</p><p>Ljubav je u stvarnosti niz izbora. Prvi se izbor temelji na mnogim čimbenicima, uključujući kemiju, principe, logiku, humor, inteligenciju, tip tijela, gdje se nalazimo u životu, što želimo ili trebamo itd. Popis je beskrajan i težina svakog čimbenika varira. Na temelju tih čimbenika odlučujemo hoćemo li započeti voljeti tu osobu ili ne. Ako odlučimo voljeti tu osobu doći će do prekrasnog 'putovanja' u kojem će vas ta osoba nasmijavati, nećete ju moći prestati gledati, bit će vam poseban način na koji vas ta osoba gleda i slično.</p><p>No, poput leta avionom, u svakoj ljubavi dođe do turbulencije. Do svađa i nesuglasica. Možda će vas početi mučiti sitnice poput njegovih čarape, njezinog shoppinga. Onda dolazite do te faze kada se počinjete pitati jeste li napravili pravi izbor. A kad sumnjate, morate napraviti drugi izbor: nastaviti letjeti s ovom osobom ili se spustiti s padobranom iz tog aviona. Ovaj se izbor temelji na mnogim drugim čimbenicima, ali opet ovisi o pojedincu i o tome gdje se nalazi na putu. Ako odlučite skočiti, zastrašujući slobodni pad učinit će vas jačim (u smislu da ćete se fokusirati na sebe i rasti ćete kao osoba) ili će vas učiniti jadnim (depresivnim). </p><p>Ipak, prije ili kasnije naći ćete se opet u zračnoj luci i čekati ćete ukrcaj u drugi avion. A onda ili ćete ponovno proći kroz turbulenciju ili ju ovaj put nećete doživjeti. U svakom slučaju, opet morate napraviti drugi izbor: Skočiti ili nastaviti letjeti?</p><p>Ljubav svaki dan donosi izbor, voljeti ili ne voljeti. To je to. Ili nastavljate postupak ili ne. Zaljubljujemo se i odljubljujemo. Čak i u vezama. To ne znači da osobu ne volimo; to znači da nam ostaje izbor.</p><h2>Uvijek je izbor</h2><p>Razlika je između osjećaja ljubavi prema nekome (briga za osobu) i ljubavi prema nekome (odabir voljenja te osobe). Možda ćete imati ljubav prema nekome zauvijek. Ali to ne znači da ste odlučili voljeti tu osobu zauvijek. Izbor za ljubav nije osjećaj; to je akcija. Zbog toga je tako teško. Ljubav od vas zahtijeva nešto. To bi moglo značiti da svoje želje ostavite po strani. Također, poput kemije, sposobnost ljubavi nije konstanta, to je varijabla. Ona se koleba, ovisno o tome gdje se nalazite u svom životu i s čime se borite. Ponekad je lako voljeti, ponekad je izuzetno teško. Ali na kraju dana, to je uvijek izbor.</p><p>Pa kako znati je li to ljubav? To nije pitanje koje treba postavljati. Pitanje je sljedeće: Odabirete li voljeti ovu osobu ili ne? Sada. Ne sutra, nego danas. Odaberite: Da ili ne. Ako je odgovor da, volite najjače što možete tu osobu. Volite sa svime što imate. Ako je odgovor negativan, potrudite se da vas pad ojača, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-angry-therapist/201611/how-do-you-know-its-love?utm_source=FacebookPost&utm_medium=FBPost&utm_campaign=FBPost" target="_blank">Psychology today.</a></p>