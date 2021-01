Što je potrebno za sretan brak? Postoji toliko mnogo različitih detalja koji mogu utjecati na to da odnos partnera bude uspješan, među kojima su ljubav, povjerenje, zajednički rad na vezi, razumijevanje, podudarni smisao za humor, a svatko bi vjerojatno mogao dodati barem još nekoliko osobina koje su važne. No, stručnjaci sa Sveučilišta Rochester u nedavno objavljenom radu u Journal of Contextual Behavioral Science, ističu jednu, koju smatraju presudnom: Psihološku fleksibilnost.

Otkrili su to nakon što su pregledali 174 različite studije o uspješnim brakovima.

Super, no što je zapravo psihološka fleksibilnost?

- Psihološka fleksibilnost jedna je od najvažnijih i najcjenjenijih vještina koje možete imati u životu - kaže Katie Ziskind, bračna i obiteljska terapeutkinja u Connecticutu, koja vodi Wisdom Within Counseling .Riječ je o lakoći i prihvaćanju promjena te odabiru da se razmišlja pozitivno, čak i onda kad se promjene događaju mimo naše volje.

Prema objavljenoj studiji, psihološka fleksibilnost definira se kao 'skup vještina kojima se pojedinci bave kada im se predoče teške ili izazovne misli, osjećaji, osjećaji ili iskustva'. Drugim riječima, oni koji su psihološki fleksibilni otvoreni su za nova iskustva, bez obzira na izazove s kojima se suočavaju. Ne zadržavaju se na mislima ili osjećajima i okreću se široj perspektivi. Skloni su ciljevima i ne odbijaju ih padovi.

Suprotno tome, ljudi koji su psihološki nefleksibilni obično se prepuštaju teškim mislima kad se suoče s promjenama, često će ih neprestano opsjedati. Psihološki nefleksibilna osoba teško se nosi sa izazovima i padovima, što može otežati postizanje ciljeva.

Lako je razumjeti zašto je to tako važna osobina u sretnom braku. Ako jedan partner ima problema i ne ide mu, frustracije se vrlo često prelijevaju i na drugog. Parovi koji se mogu osloniti na psihološku fleksibilnost (koja se može nazvati i 'emocionalna fleksibilnost'), mogu se puno lakše prilagoditi promjenama i nositi se sa izazovima koje im život baca pod noge.

- Ako se planovi promijene, nešto čemu ste se radovali ne može se dogoditi i vrlo je važno da možete koristiti fleksibilne vještine razmišljanja i biti prilagodljivi. Mentalne frustracije mogu spriječiti prilagodljivost - kaže Ziskind.

Kate Engler, psihoterapeutkinja u Chicagu, kaže da o psihološkoj fleksibilnosti misli kao o mogućnosti trenutne povezanosti s drugom osobom. Koliko god to bilo korisno, nije lako doći do te povezanosti. Po Engler, jednom ili drugom partneru može biti izazov biti psihološki fleksibilan, jer smo toliko često uvjetovani da reagiramo na promjene u našim okolnostima.

- Dio onoga što psihološku fleksibilnost u sadašnjoj vezi možda čini teškom jest to da tijekom izazova dio vašeg mozga podiže vašu spremnost za borbu, odnosno bijeg, ili smrzavanje na licu mjesta. Posebno smo skloni reagirati tako u intimnim ili romantičnim vezama zbog visoke razine ranjivosti. A jednom kad se nađete u zoni borbe, bijega ili ste smrznuti, nema šanse za fleksibilnost - pojašnjava ona.

Da bi ilustrirala izazove koji mogu nastati zbog psihološke nefleksibilnosti, Engler se oslanjala na primjer iz vlastite prakse u terapiji parova: Supruga jednog od njezinih klijenata doživjela je nesreću, koja je potencijalno mogla biti opasna po život. Njezin supružnik trebao se uhvatiti ukoštac s mogućnošću da izgubi partnericu te da bude u situaciji da sam mora odgajati njihovo petero djece.

- Srećom, žena je preživjela, ali nakon vrlo dugog procesa oporavka. Kad se prvi put vratila kući, kad god bi jedan od partnera podijelio kako mu je bilo za vrijeme dok je bila u bolnici, drugi bi se uznemirio, zatvorio ili naljutio. Budući da je trauma još uvijek bila svježa, ta je osoba zapravo prelazila u način borbe, bijega ili zamrzavanja, što je onemogućilo da partneri ostanu dovoljno povezani da jedno drugom pruže potrebnu empatiju. Bio je to užasan osjećaj. S vremenom, terapijom i uz puno prakse, oni sada mogu biti psihološki fleksibilni te jedan drugom pružiti potrebnu potporu te imati širu perspektivu i povezati se oko svojih zajedničkih ciljeva - priča Engler.

Da biste bili psihološki fleksibilni na način koji koristi vama i vašem partneru, prvo morate prihvatiti okolnosti i način na koji na njih reagirate. To zahtijeva razvijanje samosvijesti, meditaciju i promišljanje vlastitih osjećaja i onoga što ih može pokrenuti. U konačnici, morate se usredotočiti na cilj, a to je izgradnja čvrste veze s vašim supružnikom.

- Usredotočite se na kompromis, istovremeno dijeleći osnovne potrebe, uz kompromis oko stvari koje nisu toliko važne - kaže Ziskind. Naime, psihološka fleksibilnost podrazumijeva da možete odabrati stvari oko kojih želite biti fleksibilni, a istodobno izraziti ono što vam je doista važno, piše Yahoo Life.