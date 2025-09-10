Otkrili smo kako svaki dan jesti svježe i zdravo povrće bez svog vrta i odlaska u šoping!

Zamislite da vam svježe ubrano povrće dođe pred vrata brže nego što stignete otvoriti frižider i zaključiti da nema ništa konkretno za pojesti. Točno to radi Gruntek, platforma koja omogućava da jedete zdravo, domaće i sezonsko, a da pritom ne morate kopati po vrtu niti gubiti sate na placu.

Njihova priča počinje u Čazmi, na velikom imanju gdje ekipa iz Grunteka uzgaja povrće bez pesticida i plastike. Hrana se bere i u roku od deset sati stiže na vaš prag. Znači nema 'ležanja' u skladištu, nema zaleđenih sanduka, sve ide direktno s polja do tanjura. Svježina se doslovno osjeti po otvaranju kutije.

Treba se pretplatiti na jedan od paketa – mini za samce ili parove, maxi za obitelji, a postoji i select opcija gdje korisnik sam odabire što će mu stići. Tako dobivate od šest do deset kilograma povrća tjedno, ovisno o tome što volite jesti i koliko vas je za stolom. Cijena je fiksna, a ugovor se potpisuje minimalno na godinu dana pa znate da su vam police frižidera uvijek osigurane zdravim stvarima, bez obzira na to kako divljaju cijene po dućanima.

Ima tu i ekološki moment – sve se radi u skladu s prirodom, tlo i plodovi redovito se testiraju, a vi zapravo podržavate domaću proizvodnju i smanjujete CO₂ otisak jer povrće ne putuje preko pola Europe prije nego što vam ga netko proda. Ako baš želite, možete čak i osobno doći vidjeti svoj vrt u Čazmi i uvjeriti se da iza cijele priče ne stoji nikakav marketinški trik, nego prava hrana kakvu su nekad jeli naši stari.

Dostava je besplatna i dolazi doma ili na dogovoreni punkt u Zagrebu, Rijeci, Opatiji, Varaždinu i Zadru. Ekipa iz Grunteka usto je smislila i Sport paket, gdje uz povrće dobijete i članstvo za teretane, bazene i razne aktivnosti diljem Hrvatske – jer zdrava prehrana i kretanje ipak idu ruku pod ruku.

Gruntek je, ukratko, kao da imate vlastiti vrt, samo bez blata pod noktima i bez glavobolje hoće li vam rajčice uspjeti ili će ih uništiti prva oluja. Oni rade sve, vi uživate u okusu. Zdravije i jednostavnije od ovoga teško da može.

