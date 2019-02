Snažan ljubavni mišić ključ je za njegov višestruki orgazam

Muškarci, kao i žene, mogu doživjeti višestruke orgazme, tvrdi Barbara Keesling, autorica knjige “How to Make Love All Night: And Drive a Woman Wild”.

- Naime, orgazam i ejakulacija ne moraju biti istodobno jer su to dvije različite stvari. Višestruki orgazmi mogu se postići upravo kad se te dvije stvari razdvoje, a ključ toga su čvrsti PC mišići ili tzv. musculus pubococcygeus, koji se još zovu i ljubavni mišići. Nalaze se iza testisa. Kako biste ih pronašli, pravite se da urinirate pa pokušajte zaustaviti radnju. Da biste ga učvrstili, tri puta dnevno svaki dan ga stisnite nekoliko sekundi pa opustite. Vježbajte tako tri tjedna da biste što brže ojačali mišić - savjetuje autorica. Kad ga tako ojačate, na pola ste puta do višestrukih orgazama.

- Sad je vrijeme da s partnericom započnete vježbanje višestrukih orgazama. Lezite se na leđa. Neka vas partnerica nježno zadovoljava rukama ili ustima. Kad vaše uzbuđenje poraste negdje na četvrtu razinu na ljestvici od jedan do deset, recite partnerici da prestane sa stimulacijom dok vaše uzbuđenje malo ne padne. Pri tome koristite i ljubavni mišić pa recite partnerici da ponovno počne sa stimulacijom. Istu radnju ponovite kada dođete do pete razine i šeste razine. Trebali biste imati djelomičnu ili potpunu erekciju - kaže Barbara Keesling.

Potom zauzmite misonarsku pozu pa počnite sa sporim i laganim seksom. Duboko dišite i usredotočite se na osjećaj koji doživljavate pri svakom pokretu. Vaša partnerica trebala bi raditi isto, upozorava autorica i dodaje da je ovo vježba kojoj oboje morate biti predani kako bi uspjela.

Foto: shutterstock

- Radnju ponavljajte dok se ne uzbudite negdje na sedmu razinu pa prestanite sa seksom ili usporite svoje pokrete da vam uzbuđenje padne za nekoliko razina. Zatim nastavite i ubrzajte da dođete do osme razine pa ponovno prestanite. Isto ponovite i kad vaše uzbuđenje poraste na devet. Sada dolazite do najtežeg dijela. Nastavite stimulaciju kad se uzbudite do devete razine i, čim osjetite da ste nekoliko sekundi od orgazma, pritisnite ljubavni mišić, ali nastavite stimulaciju. Pri tome imajte otvorene oči kako bi vježba uspjela. Ako se istodobno uspijete seksati, držati oči otvorene i stiskati ljubavni mišić - doživjet ćete orgazam, ali nećete ejakulirati - govori autorica. Vaše srce će lupati kao ludo, znojit ćete se, mišići će vam se grčiti - doživjet ćete sve senzacije koje vam se inače javljaju tijekom orgazma, ali nećete ejakulirati.

- Sad se odmorite, smirite disanje i pustite da vam uzbuđenje padne na nisku razinu. Kad ste spremni, krenite ispočetka. Polako ubrzavajte stimulaciju. Kad osjetite da ste blizu orgazma, nemojte manipulirati ejakulacijom. Sad si dopustite da orgazam i ejakulacija dođu istodobno. Ova vježba je teška, pa se nemojte obeshrabriti ako vam ne uspije odmah - smatra autorica te dodaje da ćete ubrzo moći doživjeti i tri ili četiri orgazma bez ejakulacije, no sve što trebate je - vježbati.