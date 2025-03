Otkriveno koje seks poze sagorijevaju najviše kalorija

Iako kalkulatori obično nisu predmet koji asocira na uzbuđenje, novi "sexercise" kalkulator čini matematiku zanimljivom. Pokazuje koji seksualni položaji sagorijevaju najviše kalorija – uzimajući u obzir trajanje (u minutama) provedenih u različitim, često i nekonvencionalnim, položajima i množeći ih s kalorijskim troškom svakog položaja.

Foto: 123RF

Na taj način parovi mogu izračunati potencijalno sagorijevanje energije u čak 12 različitih položaja, uključujući ambiciozniji "butter churner" (bućkanje maslaca), "squat" (čučanj) i "kneeling wheelbarrow" (klečeća kolica). Prema timu koji stoji iza kalkulatora, značajne su varijacije u sagorijevanju kalorija, jer sve ovisi o odabranom položaju i trajanju aktivnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Ona je pohotna fit baka: 'Volim dobar seks! Od razvoda sam u krevetu bila sa 720 njih' | Video: KanalRi

Butter churner (bućkanje maslaca)

Na prvom mjestu, položaj "butter churner" ili bućkanje maslaca - gdje žena leži na leđima s nogama podignutim iznad i iza glave, dok muškarac penetrira odozgo – može sagorjeti oko 211 kalorija u 30 minuta (približno 7 kalorija po minuti). Za usporedbu, stajanje sagorijeva oko 6,6 kalorija po minuti.

Doggy poza

Poza "doggy" dolazi treća, pri čemu muškarci sagorijevaju oko 182 kalorije, a žene približno 103 kalorije u 30 minuta. Istraživanja pokazuju da je upravo ovaj položaj jedan od najugodnijih za žene.

Kaubojka

Suprotno tome, položaj "kaubojka" sagorijeva najmanje kalorija – samo oko 1,3 kalorije po minuti, odnosno 39 kalorija za 30 minuta.

Ostali položaji

Romantični položaj "žlica" sagorijeva oko 101 kalorije u 30 minuta, dok "lotus" može doseći do 148 kalorija u istom vremenu. Daljnji primjeri uključuju "klečeća kolica" (do 167 kalorija), "kraljevski orao" (do 145 kalorija) i položaj "s nogama prema gore" (127 kalorija u 30 minuta).

Foto: 123RF

Pregled sagorijevanja kalorija u 30 minuta

Za nju

Čučanj: 188 kalorija

Butter churner (bućkanje maslaca): 179 kalorija

Kneeling wheelbarrow (klečeća kolica): 149 kalorija

Stojeći položaj: 145 kalorija

Kaubojka: 139 kalorija

Lotus: 139 kalorija

Obrnuta kaubojka: 137 kalorija

Noge podignute u zrak: 116 kalorija

Poza 69: 111 kalorija

Doggy poza: 103 kalorije

Žlica: 84 kalorije

Orao: 69 kalorija

Za njega

Butter churner (bućkanje maslaca): 211 kalorija

Stojeći položaj: 198 kalorija

Doggy poza: 182 kalorije

Klečeća kolica: 167 kalorija

Lotus: 148 kalorija

Orao: 145 kalorija

Noge u zraku: 127 kalorija

Žlica: 101 kalorija

69: 78 kalorija

Čučanj: 50 kalorija

Kaubojka: 48 kalorija

Obrnuta kaubojka: 48 kalorija

Ovaj inovativni kalkulator pokazuje kako izbor seksualnog položaja i trajanje aktivnosti značajno utječu na broj sagorjelih kalorija.

Foto:

Iako su rezultati zabavni, oni također ukazuju na to da seksualna aktivnost, uz uživanje, može imati i dodatne fizičke benefite, piše Yahoo.