Kad pogledamo malo u povijest Poveglije u Italiji postaje prilično jasno zašto ga neki nazivaju najukletijim mjestom na svijetu. Taj otočić se smjestio u Venecijanskoj laguni, a pogled s njega puca na raskoš u više navrata opjevanog 'Grada vode'. No pogled je sve što tamo odiše romantikom.

Nekad je taj mali otok služio kao karantena za oboljele od kuge, a tamo se nalazilo i zloglasno utočište za mentalne bolesnike nad kojima su početkom 20. stoljeća provodili razne eksperimente.

Prvi stanovnici naselili su ga 421. godine iz čiste nužde, jer su bježali od germanskih i hunskih 'barbarskih horda' koje su napadale Rimsko Carstvo. Iako im je otok pružao svojevrsnu prirodnu zaštitu, nisu bili pošteđeni pokušaja barbara da ih napadnu i preuzmu njihovo maleno skrovište.

No u konačnici su preživjeli, a njihovih potomaka bilo je sve više. Međutim, 1379. godine otok je evakuiran pod izlikom da će služiti mletačkoj mornarici kao položaj za obranu. U to doba je izgrađena osmerokutna utvrda koja je i danas tamo.

Nakon toga se pojavila kuga. Epidemija se pojavila u Italiji početkom 15. stoljeća. Poveglia je, zajedno s drugim malim otocima, proglašena 'lazaretom' - karantenskom stanicom u koju su pristizali brodovi, a posada je morala proći medicinski pregled - tek nakon toga, ako su bili zdravi, dobili su dozvolu za pristajanje u Veneciji.

Pravilo je bilo da, ukoliko pokažu simptome kuge, moraju na otoku provesti 40 dana. Nakon toga su proglašavani zdravima ili su ostavljeni da umiru. Inače, riječ 'karantena' nastala je od talijanske riječi za broj 40.

Situacija na otocima je postajala sve lošija kako je epidemija uzimala maha pa su 'lazareti' poput Poveglije ubrzo postali pretrpani bolesnim ljudima koji su bili svjesni činjenice da će tamo umirati u mukama.

Prema nekim izvještajima, to je doista bio 'Pakao na Zemlji', jer je tlo postalo prekriveno masovnim grobnicama i dijelovima na kojima su skupljali trupla i spaljivali ih.

Žitelji Venecije nisu bili pošteđeni kuge pa nakon što je bolest ušla u grad, oboljeli su prebacivani na otok protiv njihove volje. Strah se tada uvukao i među zdrave ljude i zavladala je masovna paranoja. U mnogim slučajevima građani su transportirani na 'otok smrti' iako nisu bili bolesni, već se samo sumnjalo da pokazuju neke rane simptome.

Cijelo to vrijeme broj trupala na otoku se povećavao, prema nekim podacima, na stotine tisuća. Otoci oko Venecije nalikovali su najstrašnijim hororima, bili su prepuni leševa i 'živih mrtvaca' - ljudi koji su u grupama lutali naokolo i čekali smrt. Neki su bili živi zakopani.

Da prizor bude još strašniji, otocima su hodali liječnici koji su na licima imali maske nalik pticama. U dijelu koji je nalikovao na kljun nalazile su se biljke za koje su vjerovali da će zaustaviti bakterije te one neće završiti u njihovim plućima.

Do kraja epidemije Italija je izgubila trećinu stanovništva. Procjenjuje se da je samo na Povegliji ostavljeno više od 160.000 leševa. Kao posljedica toga, zemlja na otoku navodno se uglavnom sastoji od ljudskog pepela.

Još jednu mračnu epizodu taj otočić je proživio početkom 20. stoljeća, preciznije 1922. godine, kada je postao utočište za mentalno oboljele ljude. Njih su djelomično smještali u zgrade u kojima su nekad boravili oboljeli od kuge.

Psihijatrijski odjel sa jezivim zvonikom postao je dom izgubljenih duša koje su lutale hodnicima, tako su pričali oni koji su boravili tamo. Pacijenti su pričali da čuju glasove i vriskove od kojih noću nisu mogli spavati. Neki tvrde da je otok prepun nemirnih duhova koji su ga zaposjeli i progone svakoga tko se živ pojavi na njemu. Ne radi se samo o dušama preminulih tijekom pandemije, već i onih nad kojima su zloglasni liječnici izvodili strašne eksperimente.

Psihijatrijski odjel na Povegliji zatvoren je 1968. godine, a otok je prodan na dražbi. No, niti novi vlasnik, ni onaj nakon njega nisu se dugo tamo zadržali. Navodno je jedan od njih pričao kako mu je kći ozlijedila lice zbog nadnaravnih sila koje obitavaju na otoku.

Poveglia danas privlači avanturiste iz cijelog željne posjeta ovom 'Otoku mrtvih', iako je talijanska vlada to zabranila. Neki uspiju doći do otoka, no rijetki se požele opet vratiti. Atmosfera na njemu je vrlo neugodna i, neki kažu, zastrašujuća, prenosi thevintagenews.com.