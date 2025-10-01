U sklopu resorta su četiri glavna tematska parka: Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios i Disney's Animal Kingdom, te više od 25 tematskih hotela, niz vodenih parkova, terena za golf...
Otvoren je Walt Disney World Resort, prvi takav u svijetu
Čitanje članka: 1 min
Na današnji dan 1972. otvoren je Walt Disney World Resort - kompleks u blizini Orlanda na Floridi koji sadrži atrakcije temeljene na pričama i likovima koje je stvorila Disney Company. Bio je to prvi takav zabavni resort.
