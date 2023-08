Otvorila je automehaničarsku radionicu za žene: 'Želim da se osjećaju opušteno i ugodno'

Mnoge žene nerijetko su molile očeve ili braću da umjesto njih odvezu automobil na popravak vjerujući da će time osigurati pošteniji popravak i bolju cijenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska automehaničarka popravlja aute

Zoe Cog (25) iz Manchestera otvorila je AutoCog, mehaničarsku radionicu koja ženama omogućuje da se osjećaju opušteno i sigurno dok koriste uslugu u kojoj obično dominiraju muškarci. Zoe je isprva radila kao recepcionarka u radionici te se nastavila školovati za mehaničara, piše Metro.

Foto: TikTok

Tako je uvidjela da se žene osjećaju tjeskobno prilikom posjete radionicama vjerujući da će ih ondje omalovažavati i diskriminirati. Zoe, čija se radionica i garaža nalaze u Ashton-under-Lyneu odlučila je tome stati na kraj.

- Volim misliti da nudim nešto drugačije u automobilskom sektoru, što daje mir ženama koje osjećaju tjeskobu u okruženju u kojem dominiraju muškarci. Osjećam, iako je ovo nešto što će postati uobičajeno prije ili kasnije, zadovoljstvo mi je reći da sam prva stvorila takvo mjesto - priča Zoe.

- I sama sam se kao djevojka osjećala nelagodno ulazeći u tuđe radionice i iako nikad nije lako, volim misliti da sam pristupačna, prijateljski nastrojena žena koja je stvorila mjesto gdje se možete osjećati opušteno, bez obzira na spol - objasnila je Zoe.

- Zadovoljstvo mi je što sam djevojke oslobodila pritiska, a mogu im pružiti uslugu jednako dobru kao i u bilo kojoj garaži u vlasništvu muškaraca. Istovremeno, gradim povjerenje s ljudima s kojima radim - istaknula je Zoe.

Prije nego što je pokrenula ovaj posao, Zoe je radila kao glavni tehničar u Lamborghiniju i bila je stručnjakinja za Ferrari.

- Bile su to neke od najboljih godina mog života s nekim nevjerojatnim ljudima. Ali jednostavno sam znala da moram stvoriti okruženje koje odražava ono što sam postala - žena koja talasa površinu u industriji kojom dominiraju muškarci - ponosna je Zoe.

Priznaje ipak da o ovom poslu nije sanjala kao tinejdžerica. U ranoj mladosti je puno putovala, no potom joj se majka razboljela, pa se vratila kući kako bi skrbila o njoj.

Tada je dobila posao recepcionerke u jednoj radionici, no uvidjela je da se žene često osjećaju diskriminiranima. Radila na svemu, od restauriranja kompletnih automobila iz 1970-ih do popravka markiranih novih Lamborghinija u vlasništvu nogometnih superzvijezda.

Kaže da je osjetila veliku potporu javnosti objavom da otvara svoju radionicu.

- Iskreno, odgovor javnosti na moju garažu bio je fenomenalan i iznad svega što sam ikada očekivala. Bio je to nevjerojatan 'rollercoaster'. Dobio sam puno podrške i pozitivnih povratnih informacija ne samo od žena, već i od muškaraca. Iako, neki od komentara dokazali su zašto je takvo mjesto bilo potrebno nama ženama. Bilo je ljudi koji su dovodili u pitanje moju sposobnost obavljanja posla jer sam žena, ali ne dopuštam da me to pogodi - zaključila je Zoe.