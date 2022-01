Kada je riječ o umjetnim trepavicama, većina djevojaka ih samo zalijepi preko podnožja kapaka i nada se najboljem. No, iako će i dalje izgledati fantastično, Joana je podijelila trik koji će ih učiniti još više lepršavim, a sve što vam treba je uvijač za trepavice.

POGLEDAJTE VIDEO: Kozmetički tretmani koji su pošli po krivu

Naime, Joana Dalmida iz Floride je profesionalna vizažistica i samoprozvana 'ovisnica o trepavicama'. Ona je stvorila mnoge zadivljujuće make-up lookove tijekom godina, od kojih većina uključuje i umjetne trepavice. Ali umjesto da ih samo zalijepi, Joana je shvatila da je ključna mala priprema.

Trik koji je otkrila je demonstrirala na svom Instagram profilu. Na svoje desno oko šminkerica je stavila umjetnu trepavicu koja nije bila uvijena. Na lijevo oko je stavila umjetnu trepavicu koja je bila uvijena, a rezultat je bio više nego odličan.

- Izgledaju nevjerojatno - rekla je vizažistica kad je pokazala konačni izgled.

Iako je bilo nekoliko onih koji su tvrdili da to nije ništa novo, za neke je to bilo otkriće. Jedna pratiteljica je rekla da će to od sada primjenjivati u svojoj rutini.

- Kako to da nikad prije nisam ovo radila. Osjećam se kao amater - napisala je jedna žena.

- Omg ti si genije - dodala je treća, piše The Sun.