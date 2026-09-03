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Ova bolest srušila je sve snove Ivana Gudelja: Sve o tihom ubojici koji ga je koštao karijere

Piše Bruno Serdar,
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Ova bolest srušila je sve snove Ivana Gudelja: Sve o tihom ubojici koji ga je koštao karijere
Foto: Privatan album, Twitter
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Ivanu Gudelju hepatitis B je na vrhuncu karijere srušio snove, a nakon 37 godina borbe dočekao je i kobni karcinom. Priča o slavnom nogometašu ledi krv u žilama

Admiral

U 26. godini, na samom vrhuncu moći, dok je bio na pragu transfera u Real Madrid, svijet nogometne ikone Ivana Gudelja se srušio. Nije ga zaustavila suparnička obrana, već dijagnoza koja je šokirala sportsku javnost: hepatitis B. Bolest je brutalno prekinula jednu od najblistavijih karijera, ali je pokrenula njegovu drugu, životnu utakmicu. 

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Bolest na vrhuncu karijere Ivana Gudelja: 'Ljudi su se bojali i ruku mi pružiti da se ne zaraze' | Video: 24sata/pixsell

Što je hepatitis B?

Foto: Screenshot/ Zavod za javno zdravstvo

Hepatitis B je zarazna bolest jetre koju uzrokuje virus hepatitisa B (HBV). Nazivaju ga "tihim ubojicom" jer mnogi zaraženi, osobito ako su virus dobili u ranoj dobi, godinama nemaju nikakve simptome. Virus napada jetru i uzrokuje upalu koja, ako postane kronična, može dovesti do teških i po život opasnih oštećenja.

Postoje dva glavna oblika bolesti. Akutni hepatitis B je kratkotrajna bolest koja se javlja unutar prvih šest mjeseci od zaraze. Imunološki sustav većine odraslih osoba uspije se sam izboriti s virusom. Međutim, ako se tijelo ne oslobodi virusa unutar pola godine, infekcija prelazi u kronični hepatitis B, dugotrajno stanje koje nosi rizik od ciroze (stvaranje ožiljnog tkiva na jetri), zatajenja jetre i, najopasnije, razvoja raka jetre.

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Prijenos i simptomi

Foto: 123RF

Virus se prenosi kontaktom sa zaraženom krvlju i drugim tjelesnim tekućinama, poput sjemena ili vaginalnog sekreta. Najčešći putevi prijenosa uključuju nezaštićeni spolni odnos, dijeljenje igala ili šprica, korištenje nesteriliziranih medicinskih instrumenata, ali i prijenos s majke na dijete tijekom poroda.

Kada se simptomi pojave, mogu uključivati umor i slabost, bolove u trbuhu, gubitak apetita, mučninu, povišenu temperaturu te tamnu mokraću i žuticu – žutilo kože i bjeloočnica, što je znak da jetra ne funkcionira pravilno. Upravo je potpuna iscrpljenost bila ono što je Gudelj osjetio u rujnu 1986. na utakmici protiv Crvene zvezde, svojoj posljednjoj profesionalnoj utakmici.

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Foto: Privatan album, Twitter

Dijagnoza je za Gudelja bila šok. U trenutku kad su ga tražili najveći europski klubovi, morao je reći zbogom nogometu. No, još teža od prekida karijere bila je borba s društvenom stigmom koja je vladala osamdesetih godina.

​- Ljudi su od mene okretali glavu, do jučer sam bio omiljen i slavljen, a postao sam persona non grata. Prijatelji su se pravili da me ne vide, kao da imam kugu bježali su od mene - prisjetio se Gudelj teških dana.

Ta izolacija bila je brutalna. Ispričao je kako se jedan poznanik zabio u stup pokušavajući ga izbjeći na ulici. U javnosti su ga lažno povezivali i s AIDS-om, što je dodatno pojačavalo strah i nerazumijevanje okoline. Snagu je pronašao u vjeri i obitelji. Unatoč tome što lijeka nema, nikada nije odustao od nade. Njegova upornost i mentalna snaga dovele su do onoga što su mnogi nazvali medicinskim čudom. U ljeto 2023., nakon punih 37 godina, nalazi su pokazali da je pobijedio bolest. Virus je nestao iz njegove krvi.

​- Plačem od radosti, lebdim od sreće, morate razumjeti, zdrav čovjek ima tisuću želja i prohtjeva, a bolestan samo jednu - izjavio je tada.

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Kobna veza hepatitisa i karcinoma

Foto: Hajduk

Nažalost, pobjeda nad hepatitisom bila je uvertira u novu, posljednju bitku. Nedugo nakon sretne vijesti, suočio se s dijagnozom karcinoma, od čijih je komplikacija na kraju i preminuo. Iako nema službene potvrde da je karcinom u njegovom slučaju bio izravna posljedica dugogodišnje borbe s hepatitisom B, medicinska znanost potvrđuje iznimno snažnu povezanost.

Kronična infekcija hepatitisom B vodeći je globalni faktor rizika za razvoj najčešćeg oblika raka jetre, hepatocelularnog karcinoma (HCC). Procjenjuje se da je kronični hepatitis B odgovoran za čak 60 posto svih dijagnoza raka jetre u svijetu. Virus uzrokuje dugotrajnu, kroničnu upalu jetrenih stanica. Tijelo u pokušaju da sanira štetu stvara ožiljno tkivo, što dovodi do ciroze. U takvom oštećenom tkivu rizik od nastanka malignih stanica drastično raste. Štoviše, virus hepatitisa B može ugraditi svoj genetski materijal izravno u DNK stanica jetre, uzrokujući mutacije koje pokreću razvoj raka, čak i kod pacijenata koji još nemaju razvijenu cirozu. Vjerojatno je da su desetljeća tinjajuće upale i oštećenja jetre stvorila podlogu za razvoj karcinoma koji je ugasio život velikog borca. Njegova priča ostaje snažno upozorenje o opasnostima ove bolesti, ali i vječna inspiracija o neslomljivoj snazi ljudskog duha.

*uz korištenje AI-ja

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