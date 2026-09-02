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TUŽNA VIJEST

Preminuo je Ivan Gudelj, legendarni nogometaš Hajduka

Piše Tomislav Gabelić,
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Preminuo je Ivan Gudelj, legendarni nogometaš Hajduka
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Gudelj je proveo cijelu karijeru u Hajduku i mnogi ga smatraju jednim od najvećih nogometaša u povijesti splitskog kluba

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Tužna vijest pogodila je sve navijače Hajduka, sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj i regiji, u 67. godini u Zagrebu je umro proslavljeni nogometaš, reprezentativac, trener i dugogodišnji instruktor HNS-a Ivan Gudelj.

Gudelj je rođen u Imotskom 21. travnja 1960. godine, nogomet je počeo igrati u Mračaju iz Runovića, odakle je prešao u Hajduk i postao jedna od najomiljenijih igrača generacije koja je postigla zapažene rezultate u Europi. Ali Gudeljeva nogometna i životna priča bila je obilježena ranim prekidom nogometne karijere zbog hepatitisa.

Bio je na vrhuncu, imao je sve, i slavu, i novac, a pred njim su se tek brojne mogućnosti... Čekao ga je ugovor života u jednom od najvećih i najbogatijih nogometnih klubova u Europi, madridskom Realu, trebao je samo navršiti 28 godina, jer takvi su tada bili propisi Nogometnog saveza Jugoslavije, da igrači ne smiju u inozemstvo prije nego li proslave 28. rođendan, da bi potpisao ugovor koji mu je garantirao financijsku sigurnost do kraja života. I to ne bilo gdje, nego u jednom od najvećih europskih klubova, tamo gdje mu je po svemu bilo mjesto. 

Fotografije Ivana Gudelja
Foto: Milan Sabic

No u trenutku se sve promijenilo, tijekom utakmice s Crvenom Zvezdom na Poljudu, koja je odigrana 13. rujna 1986. godine, Ivan se u 74. minuti srušio na centru, ispostavit će se dugo nakon toga da su to bile zadnje minute koje je odigrao u karijeri. Ubrzo mu je dijagnosticiran hepatitis, u dva navrata prerano se vraćao treninzima, što je bilo pogubno za njegovo zdravlje, i na koncu je morao odustati od nogometne karijere i posvetiti se trenerskoj. 

Gudelj je u dresu Hajduka odigrao 362 utakmice i zabio 93 gola, osvojio je prvenstvo i dva Kupa, a za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 33 puta i zabio tri gola. U kratkoj trenerskoj karijeri vodio je Hajduk, Zadar, a dugi niz godina posvetio se radu s mladima.

Zagreb: Ivan Gudelj, bivši igrač HNK Hajduk
Zagreb: Ivan Gudelj, bivši igrač HNK Hajduk | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Dugi niz godina radio je kao izbornik mlađih reprezentativnih selekcija, kroz njegove ruke prošli su manje - više svi "vatreni", a u zadnje vrijeme radio je kao instruktor HNS-a za područje Dalmacije te je koristio svaku priliku za aktivno sudjelovanje u humanitarnim akcijama i osvještavanju mladih o problemima hepatitisa. Nažalost, nedavno mu je otkrivena zloćudna bolest, prije nekoliko dana operiran je u bolnici Dubrava u Zagrebu, ali bolest je uznapredovala i liječnici ga nisu uspjeli spasiti.

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