Ova božićna putovanja vlakom po Europi morate doživjeti

Putovanje vlakom poseban je način doživljaja zime i blagdana. Euronews je izdvojio božićne željezničke rute koje prolaze kroz najljepše europske krajolike. Ona nude više od prijevoza, spajajući prirodu, tradiciju i blagdanski ugođaj
U nastavku pogledajte najbolje božićne rute vlakom.
| Foto: Canva/123RF/Instagram
Foto: Canva/123RF/Instagram
| Foto: Canva/123RF/Instagram
DJED MRAZ EKSPRES (FINSKA) Finski Djed Mraz ekspres svakodnevno polazi iz Helsinkija prema Rovaniemiju, srcu Laponije i domu Djeda Mraza. Putovanje vodi kroz beskrajne snježne šume i zaleđena jezera, stvarajući pravi zimski ugođaj.
| Foto: Tripadvisor/ykyk2014
DJED MRAZ EKSPRES (FINSKA) Putnici tijekom noći borave u udobnim kabinama s privatnim kupaonicama i restoranom u vlaku. Posebna čar putovanja je mogućnost promatranja polarne svjetlosti, a jutro dočekuju u blizini sela Djeda Mraza i njegove poznate pošte.
| Foto: Roman Babakin
ESPRESSO MONACO: RIM – MÜNCHEN Espresso Monaco je poseban blagdanski noćni vlak koji u prosincu povezuje Rim i München. Ruta je osmišljena kako bi putnike dovela ravno do najpoznatijih minhenskih adventskih sajmova.
| Foto: 123RF
ESPRESSO MONACO: RIM – MÜNCHEN Blagdanski ugođaj započinje već u vlaku uz božićnu večeru, ukrase i živu glazbu. Vlak staje u više talijanskih i austrijskih gradova te nudi različite opcije smještaja, a vozi samo nekoliko vikenda u prosincu.
| Foto: Britta und Ralph Hoppe
ŽELJEZNICA BERGEN (NORVEŠKA) Željeznica Bergen povezuje Oslo i Bergen jednom od najspektakularnijih željezničkih ruta u Europi. Sedmosatna vožnja prolazi kroz planinske visoravni, tunele i snježne pejzaže.
| Foto: Natalia Golubnycha
ŽELJEZNICA BERGEN (NORVEŠKA) Putnici putem mogu vidjeti fjordove, zaleđene slapove i mala planinska naselja. Posebno se ističu visoravan Hardangervidda i stanica Finse, dok vlak nudi moderan komfor i više razreda putovanja.
| Foto: 123RF
GOLDEN EAGLE DANUBE EXPRESS Golden Eagle Danube Express pruža luksuzno blagdansko iskustvo nalik boravku u hotelu na tračnicama. Najpoznatija ruta vodi od Budimpešte do Münchena uz zaustavljanja u Beču i Salzburgu.
| Foto: Instagram/goldeneagleluxurytrains
GOLDEN EAGLE DANUBE EXPRESS Program uključuje vrhunske večere, vođene obilaske i posjete adventskim sajmovima. Druga ruta, Grand Alpine Express, prolazi kroz više europskih zemalja, a raskošne kabine i kulturni sadržaji čine putovanje posebnim.
| Foto: Instagram/goldeneagleluxurytrains
GLACIER EXPRESS (ŠVICARSKA) Glacier Express poznat je kao najsporiji ekspresni vlak na svijetu. Povezuje Zermatt i St. Moritz na osmosatnoj vožnji kroz srce švicarskih Alpa.
| Foto: Instagram/glacierexpress.ch
GLACIER EXPRESS (ŠVICARSKA) Panoramski prozori otkrivaju klance, snježne prijevoje i impresivne mostove. Putnici mogu birati između više razreda, a vrhunska gastronomska ponuda dodatno upotpunjuje doživljaj.
| Foto: chalermpon poungpeth