Ova četiri znaka horoskopa su najveći kradljvci - pokrivača!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ovim horoskopskim znakovima treba najduže da prebole prekid

Ako bismo željeli biti dramatični, mogli bismo reći da je u paklu rezerviran poseban krug za one koje kradu pokrivač i ostavljaju drugu stranu da se u nemiru okreće te budi uz zvuk cvokotanja zubi. Šalu na stranu, većina ljudi to ne radi namjerno, već im je naprosto to navika, koliko god egoistična bila.

No, ako dijelite krevet s jednim od pripadnika ova četiri horoskopska znaka, možda biste trebali razmisliti o donošenju vlastite dekice u krevet.

Bik

Ako pripadnici ovog znaka nešto vole, to je da im bude udobno - mentalno i fizički. I kolko god vole imati kraj sebe nekog za grljenje, maloa je vjerojatno da će zahvalnost izraziti pravednim dijeljem pokrivača. Malobrojni su znakovi tvrdoglavi poput Bika, tako da noć s njima često podrazumijeva igru borbe za pokrivač.

Čudesni kakvi jesu, Bikovi naprosto ne mogu bez redovitog seksa, puno maženja i cijele planine posteljine oko njih.

Foto: Unsplash

Blizanci

Blizanci su vrući, a onda su hladni - ponekad doslovno. Ovaj prevrtljivi znak dualnosti mogao bi započeti noć s namjerom da podijele pokrivač, ali će ga vjerojatno jednakom odlučnošću ponovno vratiti na svoju stranu one sekudne kad im zahladi.

Koliko god inteligentni bili, Blizanci su i podosta nezreli, pa je njihov način razmišljanja na prvi osjet nelagode 'moje, moje, moje'.

Lav

Pripadnici ovog znaka su ultimativne dive te baš poput Bikova uživaju u dobrom životu. Njihov idealan krevet je ogroman i isključivo njihov, no problem je što zapravo ne vole spavati sami. Znači, oni vole biti voljeni, no još više vole biti ušuškani u pokrivaču.

Kao duboko posesivni pojedinci, rođeni pod ovim znakom ne ustručavaju se svojatati posteljinu, barem na nesvjesnoj bazi, a 'žrtvovanje' jednostavno nije dio njihovog vokabulara.

Škorpion

Kao intenzivna, nepoznata stvorenja, Škorpioni su prilično teški za shvatiti. Vole se maziti, ali im treba i njihov prostor. I iako vam možda neće djelovati podmuklo, računajte na to da će oni strateški riješiti problem pokrivača tako da će vam ga nemilosrdno iščupati ispod vas čim zaspite.

Zašto to mogu tako lako? Jer su veće vjerojatnosti da će se probuditi usred noći, a oni će se praviti kako nemaju pojma što se dogodilo. Dapače, pred samo jutro još će vas sami pokrivati kako bi ispali brižni. Lukavo, nema što.

Svi parovi uvijek bi u krevetu trebali imati svoje pokrivače kako bi izbjegli cijeli ovaj scenarij. Problem riješen.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Lav voli pohvale u krevetu, a Ribe trebaju ugodnu atmosferu

POGLEDAJTE VIDEO: (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Astro